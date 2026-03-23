Arteta: 'Thất bại đau đớn ở chung kết là động lực cho Arsenal'

AnhHLV Mikel Arteta muốn biến nỗi đau thua Man City ở chung kết Cup Liên đoàn thành động lực cho ba cuộc đua danh hiệu còn lại của mùa giải.

Kết quả 0-2 tại Wembley hôm 22/3 khiến Arsenal nhận thất bại thứ tư qua 50 trận trên mọi đấu trường mùa này, đồng thời lỡ cơ hội vô địch Cup Liên đoàn lần đầu kể từ năm 1993.

Nhưng "Pháo thủ" vẫn còn nguyên cơ hội ở ba đấu trường còn lại. Họ đang hơn Man City 9 điểm ở Ngoại hạng Anh, sẽ gặp Sporting ở tứ kết Champions League và Southampton tại tứ kết Cup FA.

Arteta khẳng định thất bại ở chung kết Cup Liên đoàn sẽ không làm chệch hướng chiến dịch đang thăng hoa của đội bóng. "Thật khó khăn vì các cầu thủ và người hâm mộ đều rất khao khát danh hiệu này. Việc không thể đáp ứng kỳ vọng khiến chúng tôi rất đau đớn", ông nói. "Chúng tôi đã có 8 tháng tuyệt vời. Giờ là quãng nghỉ quốc tế, và toàn đội sẽ mang theo cảm giác này để làm động lực cho hai tháng tới".

HLV Mikel Arteta bắt tay Pep Guardiola sau trận Arsenal thua Man City 0-2 ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley, London, Anh ngày 22/3/2026. Ảnh: Reuters

Trên sân Wembley hôm 22/3, Arsenal nhập cuộc hứng khởi và tạo sức ép lớn. Kai Havertz và Bukayo Saka có cơ hội dứt điểm cận thành, nhưng đều không thể đánh bại thủ môn James Trafford. Sang hiệp hai, "Pháo thủ" đánh mất thế trận vào tay Man City và nhận hai bàn thua từ những cú đánh đầu của Nico O'Reilly.

Arteta cho rằng Arsenal đã không tận dụng tốt giai đoạn chơi lấn lướt, yếu tố đặc biệt quan trọng trong một trận chung kết tại Wembley. "Chúng tôi rất buồn, nhất là với cách trận đấu diễn ra", ông bày tỏ. "Hiệp một, Arsenal là đội chơi tốt hơn, có những cơ hội rõ ràng nhất để tạo đà. Nhưng sang hiệp hai, chúng tôi gặp vấn đề trong việc thoát pressing".

HLV người Tây Ban Nha cũng thừa nhận Man City đã thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. "Bạn có thể có đà, nhưng nếu không ghi bàn, mọi thứ sẽ thay đổi. Điều đó xảy ra vào thời điểm tệ nhất với chúng tôi. Đôi khi bạn phải chấp nhận đối thủ đã làm tốt hơn trong khoảnh khắc quyết định. Họ gần như không sút cú nào nhưng vẫn ghi bàn từ tình huống rất hiếm gặp, rồi tận dụng cơ hội tiếp theo để kết liễu trận đấu. Khi muốn vô địch, bạn phải làm được điều đó", ông nói.

Declan Rice (trái) tranh chấp bóng với Abdukodir Khusanov. Ảnh: Arsenal FC

Tương tự, Declan Rice thất vọng khi Arsenal đánh rơi cơ hội giành danh hiệu đầu tiên mùa này. "Đây là Wembley, bạn không bao giờ muốn thua ở một trận chung kết. Tôi biết điều này có ý nghĩa lớn thế nào với người hâm mộ", anh chia sẻ. "Nếu tận dụng được cơ hội trong hiệp một, trận đấu có thể đã khác. Nhưng vẫn có nhiều điểm tích cực và chúng tôi phải tiếp tục tiến lên".

Tiền vệ người Anh cũng nhấn mạnh Arsenal vẫn đang ở vị thế thuận lợi tại các giải đấu còn lại, đồng thời kêu gọi toàn đội hướng về giai đoạn quyết định của mùa giải. "Chúng tôi đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, còn thi đấu ở cả Cup FA và Champions League. Hôm nay có thể làm tốt hơn, nhưng đó là bóng đá. Hai tháng tới vẫn còn rất nhiều điều để chờ đợi", anh khẳng định.

Hồng Duy (theo Arsenal.com)