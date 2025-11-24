Áp thấp nhiệt đới xuất hiện gần Biển Đông

Xuất hiện ngoài khơi Philippines cuối mùa bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng trở thành cơn bão thứ 15 trên Biển Đông trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 8h hôm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Đến 7h ngày mai, áp thấp nhiệt đới ở miền Trung Philippines, giữ cường độ, tốc độ và hướng rồi vào Biển Đông. Đến 7h ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão khi ở trên vùng biển đông nam của giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Đài Nhật Bản nhận định khoảng ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới sẽ vào Biển Đông và mạnh lên thành bão, đạt cực đại với sức gió khoảng 82 km/h.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối mai, vùng biển phía đông của giữa và nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5 m. Khoảng đêm 26-28/11, giữa và nam Biển Đông (gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm ngày có khả năng chịu tác động.

Từ đầu năm, Biển Đông đã ghi nhận 14 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới, biến 2025 trở thành năm nhiều bão thứ hai trong 30 năm qua, chỉ sau năm 2017 với 20 cơn. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen, Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung. Không chỉ do bão, các tổ hợp thời tiết bất lợi cũng đã gây mưa lũ nghiêm trọng, đặc biệt cho Trung và Nam Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo một tháng tới, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Gia Chính