Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông

Trưa 23/10, áp thấp nhiệt đới hình thành ở vùng biển Đài Loan đã vào Biển Đông, khả năng suy yếu do tương tác với không khí lạnh tăng cường.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 13h hôm nay, áp thấp nhiệt đới mạnh 49 km/h, cấp 6, giật cấp 8 và đang theo hướng tây nam với tốc độ 25 km/h. Do tương tác với không khí lạnh nên áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp trong những giờ tới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, vùng biển phía đông của bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trưa nay đã có văn bản yêu cầu các tỉnh thành Nghệ An - Khánh Hòa theo dõi các bản tin dự báo, thông tin đến chủ tàu thuyền biết khu vực nguy hiểm để chủ động vòng tránh, đồng thời sẵn sàng phương tiện cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 12 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung. Dự báo năm nay Biển Đông có thể xuất hiện 18 bão và áp thấp nhiệt đới, gấp rưỡi so với trung bình nhiều năm (12-13 cơn). 2025 sẽ là năm nhiều bão, áp thấp nhiệt đới thứ ba trong 30 năm qua, chỉ sau 2013 với 19 cơn và 2017 với 20 cơn.

Thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.

Gia Chính