Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão

Tối 25/11, áp thấp nhiệt đới ở miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, khoảng 2-3 giờ tới vào Biển Đông trở thành cơn bão thứ 15.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h hôm nay, tâm bão trên vùng biển phía tây của miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật cấp 10 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo đến 19h ngày mai, tâm bão trên vùng biển phía đông của giữa Biển Đông, tăng lên thành cấp 9, giật cấp 11, giữ hướng và tốc độ. Đến 19h ngày 27/11, bão ở giữa Biển Đông, sức gió cấp 10-11, giật cấp 13.

Bão sau đó đổi hướng tây, tốc độ giảm còn 5 km/h, đến 19h ngày 28/11 thì ở trên vùng biển phía tây của giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo hướng đi của bão, tối 25/11. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết vào Biển Đông bão sẽ mạnh lên, ngày 27/11 đạt cực đại 108 km/h, cấp 11. Đài Hong Kong nhận định bão có thể mạnh nhất 120 km/h, cấp 12, khi vào vùng biển Nam Trung Bộ sẽ chếch lên phía bắc.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết hiện tại các dự báo còn phân tán, trong đó có kịch bản bão sẽ đi vào Gia Lai đến Lâm Đồng (Bình Định đến Bình Thuận cũ) khoảng ngày 30/11-1/12, sức gió cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, cũng có kịch bản bão đi lên phía bắc hoặc tan trên biển với xác suất 45%. Khả năng cao bão gây mưa không cực đoan như đợt 16-21/11.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6 m. Khoảng ngày 27-28/11, giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m.

Trong công điện hôm qua gửi các tỉnh thành ven biển từ Quảng Trị đến An Giang, các bộ ngành, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cho rằng áp thấp nhiệt đới khi mạnh lên thành bão sẽ hướng về miền Trung, nơi đang bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các tỉnh Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống đồng thời sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo. Các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, thông báo cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Từ đầu năm, Biển Đông xuất hiện 14 cơn bão, 5 áp thấp nhiệt đới, biến 2025 trở thành năm nhiều bão thứ hai trong 30 năm, chỉ sau 2017 với 20 cơn. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo, Fengshen, Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung. Thiên tai từ đầu năm đã làm 409 người chết và mất tích, 727 người bị thương, thiệt hại kinh tế hơn 85.000 tỷ đồng.

Cơ quan khí tượng dự báo một tháng tới, Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Gia Chính