Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông mạnh lên thành bão

Cơn bão mang tên quốc tế Fengshen dự kiến vào Biển Đông vào đêm 19, rạng sáng 20/10, sức gió mạnh nhất 102 km/h, cấp 9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 7h hôm nay, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Fengshen. Bão đang mạnh 74 km/h, cấp 8, giật cấp 10 và theo hướng tây với tốc độ 20 km/h.

Dự báo 7h ngày mai, bão trên vùng ven biển phía đông đảo Luzon (Philippines), mạnh lên cấp 9, giật cấp 11 và chuyển hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h.

Bão sau đó vào Biển Đông, đến 7h ngày 20/10 thì ở trên vùng biển phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11, giữ hướng, tốc độ giảm còn 15 km/h. Đến 7h ngày 21/10, bão trên Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo ngày 19/10 bão vào Biển Đông với sức gió 72 km/h, sau đó đạt cực đại khoảng 90 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão sẽ đạt cực đại 110 km/h ở khu vực phía bắc đặc khu Hoàng Sa, khi chuyển hướng tây tây nam sẽ giảm cường độ nhanh.

Cơ quan khí tượng Việt Nam nhận định thời điểm bão vào Biển Đông cũng là lúc không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống nên có khả năng suy yếu trên biển.

Từ ngày 19/10, vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông có gió mạnh từ cấp 6 đến 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m. Khoảng ngày 20-22/10, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 9-11, giật cấp 13. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động.

Hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản yêu cầu các tỉnh thành ven biển Quảng Ninh - Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo, thông tin cho tàu thuyền biết khu vực nguy hiểm để chủ động vòng tránh; sẵn sàng phương tiện để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Cục Khí tượng Thủy văn nhận định từ nay đến cuối năm Biển Đông còn khoảng ba cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đất liền Việt Nam. Từ đầu năm đến nay Biển Đông xuất hiện 11 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Trong đó các cơn bão Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.

Thiên tai từ đầu năm đến nay đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; 261.000 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 594.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng khác bị ngập úng; 30.800 gia súc, 2,7 triệu gia cầm bị chết, cuốn trôi... Tổng thiệt hại kinh tế trên 53.800 tỷ đồng.

