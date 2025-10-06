7h hôm nay, khi đang ở phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo gây mưa cho miền núi phía bắc Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 7h, áp thấp nhiệt đới ở khu vực nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây với tốc độ 20-25 km/h.

Hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đi hướng về vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp tại đây.

Sáng nay, bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m. Trên đất liền, trong sáng nay, các tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo sẽ gây mưa cho Bắc Bộ. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Từ sáng nay đến hết đêm mai, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ. Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm.