Bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 7h, áp thấp nhiệt đới ở khu vực nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất 61 km/h, cấp 7, giật cấp 9 và đang theo hướng tây với tốc độ 20-25 km/h.
Hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đi hướng về vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp tại đây.
Sáng nay, bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m. Trên đất liền, trong sáng nay, các tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Từ sáng nay đến hết đêm mai, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ. Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm.
Hà Nội từ sáng nay đến hết ngày mai, dự báo mưa 50-100 mm, cục bộ trên 150 mm, đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh.
Bão Matmo hình thành từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines ngày 2/9. Một ngày sau, bão vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông với sức gió cấp 10, giật cấp 12 và trở thành cơn bão thứ 11 trên khu vực này trong năm 2025.
Đến sáng qua, bão mạnh lên cấp 13, giật cấp 15 khi ở vị trí cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 70 km về phía đông đông bắc, cách Quảng Ninh khoảng 420 km.
Trung tâm Dự báo Khí tượng đã đưa ra hai phương án đường đi của bão, đầu tiên là bão sau khi vào vịnh Bắc Bộ sẽ đi chếch lên hướng bắc đi sâu vào lục địa Trung Quốc. Thứ hai là bão vào vịnh Bắc Bộ chủ yếu di chuyển trên biển, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Như vậy, bão Matmo đã đi theo phương án thứ nhất.
Ứng phó với bão, Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh mầm non, phổ thông nghỉ học. TP Hà Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình đã cấm biển, tạm ngừng cấp phép cho tàu thuyền ra khơi.
Gần nhất rạng sáng 29/9, bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, gây mưa to, lốc xoáy suốt từ TP Huế trở ra miền Bắc. Bualoi đã làm 67 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 18.800 tỷ đồng.
Hồi đầu tháng 10, cơ quan khí tượng nhận định trong tháng này, Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.
Gia Chính