Áp lực cho các đấu thủ LIV Golf ở The Open 2022

ScotlandĐầu quân cho LIV Golf Invitational Series, nhóm cựu đấu thủ PGA Tour phải chịu áp lực gián tiếp từ ban tổ chức lẫn người hâm mộ khi dự major lâu đời nhất thế giới.

The Open do Royal & Ancient (R&A) chủ trì, đang ở kỳ đấu thứ 150. Giải năm nay diễn ra trên trên sân Old par72 thuộc CLB St Andrews, Scotland và vừa xong vòng 2 hôm 15/7.

Nhưng trong các hoạt động tiếp xúc truyền thông trước ngày khai cuộc, toàn bộ 23 golfer từ LIV Golf dự giải đều không được mời góp mặt. Phải đến khi xong vòng hai, cựu số một thế giới Dustin Johnson mới được gặp và trở thành đại diện Invitational Series đầu tiên trao đổi công khai với các phóng viên tại St Andrews tuần này.

Dustin Johnson mừng một cú gạt thành công tại vòng hai The Open 2022. Ảnh: Golf.com

R&A không thể can thiệp, vì đây là trách nhiệm đương nhiên của Johnson khi anh chiếm đỉnh bảng ở điểm -9 và vòng 2 chưa kết thúc. Sau khi trả lời qua loa vài câu liên quan đấu trường mới, Johnson gạt phăng dư luận và áp lực ngoài sân đấu. "Tôi không quan tâm và cũng chẳng đọc gì cả. Tôi chỉ chuyên tâm cho việc của mình. Mọi người đều có quyền nói, và tôi cũng có chính kiến riêng chứ", anh nói.

Khi vòng 2 kết thúc, Johnson xuống thứ năm, còn ngôi đầu thuộc về Cameron Smith với điểm -13.

Giải ghi nhận 23 gương mặt từ Invitational Series – nhóm giải đang phát triển với phần lớn tiền từ Saudi Arabia thông qua đơn vị phát triển chính LIV Golf Investments. Tất cả đều bị PGA Tour liệt vào diện ly khai và cấm cửa vô thời hạn hoặc phải nộp tiền phạt đồng thời treo gậy vài giải ở DP World Tour. Nhóm 23 golfer này có những tên tuổi kỳ cựu hoặc từng thuộc nhóm sao hạng A như Johnson, Phil Mickelson, Ian Poulter, Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka.

Trước vòng khai cuộc The Open 2022 một ngày, CEO Martin Slumbers của R&A đã "vỗ mặt" LIV Golf Invitational Series. Ông nói hai giải do LIV Golf vừa tổ chức cho thấy hệ thống này hoàn toàn dùng tiền làm sức hút. "Tôi nghĩ họ không mang lại lợi ích dài hạn cho golf, thậm chí còn làm xói mòn các giá trị cao quý và tinh thần cạnh tranh cởi mở vốn làm môn này trở nên đặc biệt", Slumbers đả kích LIV Golf ngay đầu buổi họp báo.

Dù vậy, khi đề cập tới khả năng R&A gặp "ác mộng" nếu đấu thủ từ LIV Golf vô địch The Open 2022, Slumbers dùng lời nhã nhặn: "Tôi nghĩ ai đăng quang cũng sẽ được ghi tên vào lịch sử giải. Tôi sẽ đợi trên green hố 18 để chúc mừng. The Open luôn quy tụ những đấu thủ giỏi nhất thế giới và tôi muốn xem ai sẽ về nhất".

R&A cũng phân biệt đối xử với các đấu thủ LIV Golf ngay trong việc xếp nhóm đấu tại The Open 2022.

Qua hai vòng đầu, không ai thuộc Invitational Series được bố trí đánh chung đồng nghiệp nổi tiếng như họ từng được ở kỳ đấu năm ngoái hay major US Open do Hiệp hội golf Mỹ chủ trì hồi tháng trước.

Mickelson, với 45 danh hiệu PGA Tour, tính cả sáu major, trong đó về nhất The Open 2013, đủ điều kiện dự hai hoạt động truyền thống trước giải năm nay. Các hoạt động này gồm Celebration of Champions giao lưu với các tài năng trẻ, và tiệc tối riêng cho đương kim và các cựu vô địch.

Nhưng sau vòng 1, Mickelson tiết lộ R&A trực tiếp khuyên anh bỏ cả hai hoạt động. "Họ nói tôi có thể dự nếu muốn, nhưng việc đó không phải ý hay. Tôi cũng thôi, theo ý họ, vì chẳng muốn gây vấn đề".

Mickelson sau một cú đánh không như ý tại vòng hai The Open 2022. Ảnh: The Open

Dù mang tâm thế vô tư, danh thủ golf Mỹ, qua hai vòng với điểm +5 và bị loại, khi vạch cắt ở mức even par.

Cách tiếp cận của R&A với Mickelson được xem là có phần "nhã nhặn" hơn với Greg Norman – golfer thuộc hàng huyền thoại nhưng đang lãnh đạo Invitational Series. R&A đã sửa điều kiện nhận suất đặc cách cho cựu vô địch để ngăn Norman vào danh sách đấu, và từ chối thẳng vé dự Celebration of Champions cho ông.

Cũng trong ngày mở màn, Poulter, gương mặt kỳ cựu ở cả PGA Tour lẫn DP World Tour, bị khán giả la ó, chế giễu ngay khu phát hố nhập cuộc. Sau cú đầu suýt vượt đường biên, Poulter vẫn giữ par, tiếp tục điềm tĩnh thi đấu rồi ghi eagle bằng cú gạt cách lỗ xấp xỉ 50 mét tại hố 9. Xong trận, Poulter dù khẳng định chẳng màng đến việc ngoài chuyên môn vẫn thêm giọng điệu mỉa mai thực tế: "Tôi tưởng sẽ được chào đón nồng nhiệt. Rồi khi ra sân, tôi chỉ nghe toàn tiếng vỗ tay". Poulter còn bảo đây có lẽ là lần cuối anh dự The Open.

Quốc Huy