Màn xoay chuyển tình thế ngoạn mục ở The Open 2022

ScotlandBị khán giả la ó, suýt phát vượt biên hố đầu, nhưng Ian Poulter sau đó khởi sắc để đứng T13 ở vòng 1 major do R&A chủ trì ngày 14/7.

Poulter thuộc nhóm 23 golfer từ LIV Golf Invitational Series tranh tài tại The Open năm nay. Ngày khai mạc, đấu thủ Anh đi từ hố 1 par4, lên khu phát bóng trong tiếng la ó, chế giễu của đám đông. Trong không khí không thân thiện đó, Poulter phát vào sát hàng rào bên trái fairway trong khi chiều ngang chỗ hẹp nhất khu vực này khoảng 100 yard.

Poulter suýt phát ra ngoài biên ở vòng 1 The Open Poulter phát bóng vào sát hàng rào bên trái fairway hố 1 par4.

Nhưng từ đó, Poulter vẫn giữ par.

Đến hố 6, danh thủ golf châu Âu mới đạt điểm -1, khi ghi birdie từ cú gạt (putt) 4,2 mét. Vào hố 9, anh thêm hai điểm, nhờ lấy eagle sau khi phát vào green và một putt cách lỗ xấp xỉ 50 mét.

Để thể hiện tính hài hước vốn có, Poulter che tay trái rồi tay phải ngang mày vờ ngóng theo dù bóng đã vào lỗ.

Poulter eagle ở hố 9 Poulter eagle ở hố 9.

Sang nửa sau sân, anh ghi hai birdie, hai bogey. Với phong độ này, Poulter kết thúc vòng 1 ở điểm -3, đứng T13, trong khi đỉnh bảng ở mức -8 thuộc về Cameron Young - tân binh PGA Tour, mới lần đầu dự The Open. Ngay sau Young, cách hai gậy là Rory McIlroy đã bốn major tính cả The Open 2014. Đương kim vô địch Collin Morikawa ở T55 (điểm even par).

Major của R&A vừa vào kỳ đấu thứ 150 trên sân Old par72 thuộc CLB golf St. Andrews ở Scotland. Poulter là gương mặt kỳ cựu ở PGA Tour lẫn DP World Tour (tên mới của European Tour). Nhưng tháng trước, anh bỏ cả hai đấu trường này để về LIV Golf Invitational Series do Saudi Arabia đầu tư. Về chỗ mới, golfer Anh chịu nhiều chỉ trích, bị PGA Tour cấm cửa vô thời hạn, DP World Tour phạt tiền và treo gậy vài giải. Dù vậy, Poulter vẫn đủ điều kiện dự The Open năm nay.

Poulter quan sát trên green hố 2 vòng đầu The Open 2022. Ảnh: Reuters

Và anh đã cố bỏ ngoài tai những lời chế giễu ngay đầu giải, trên hố 1. "Tôi tưởng sẽ được chào đón nồng nhiệt. Rồi khi ra sân, tôi chỉ nghe toàn tiếng vỗ tay".

Poulter đã 27 năm đấu chuyên nghiệp, đoạt 3 danh hiệu PGA Tour và 12 cup thời DP World Tour còn tên gốc European Tour. Anh cũng là người hùng của tuyển châu Âu khi tranh Ryder Cup với Mỹ, với năm lần vô địch qua bảy kỳ, tính từ 2004.

Quốc Huy