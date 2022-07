The Open 2022 cấm cửa Greg Norman

AnhGolfer huyền thoại Greg Norman vắng mặt tại major lâu đời nhất khi Ban tổ chức Royal & Ancient (R&A) không mời ông dự phần mở màn giải.

Chương trình The Open năm nay bắt đầu bằng "Celebration of Champions" vào ngày 11/7. Đây là cuộc đấu giao hữu qua bốn hố, quy tụ đương kim, các cựu vô địch, tính cả giải nữ đồng đẳng và đấu thủ trẻ nghiệp dư xuất sắc tại các giải do R&A chủ trì.

Tiger Woods, Rory McIlroy, Lee Trevino, Anna Nordqvist, Georgia Hall, Jess Baker, Keita Nakajima đã được mời dự "Celebration of Champions" theo diện này. Nhưng Norman - huyền thoại từng hai lần ẵm cup Claret Jug, vào năm 1986 và 1993 - thì không.

Norman có mặt tại khu phát bóng vòng cuối LIV Golf Invitational Series chặng London ngày 11/6. Ảnh: AP

"Chúng tôi đã phản hồi các yêu cầu tham gia hoạt động giao lưu và cả tiệc tối dành cho các nhà vô địch. Với Norman, chúng tôi không tiếp kỳ này, nhưng hy vọng đón ông ấy khi có dịp phù hợp sau này", thông báo từ R&A hôm 9/7 có đoạn.

R&A giải thích thêm rằng The Open lần thứ 150 là cột mốc rất quan trọng đối với môn golf. Sự hiện diện của Norman có thể sẽ khiến giải mất tập trung trong hoạt động chuyên môn lẫn tôn vinh di sản.

Khi biết tin, Norman phản ứng trên Golf Digest: "Tôi ngỡ R&A sẽ hành động xứng với vị trí dẫn đầu thế giới golf. Nào ngờ họ thật nhỏ mọn, trong khi tôi toàn tâm toàn ý cho việc phát triển môn này trong hơn bốn thập kỷ".

Cuối tháng 4, Norman, đã 67 tuổi, tỏ ý muốn dự The Open 2022. Nhưng ngay sau đó, R&A thông báo suất đặc cách diện cựu vô địch chỉ áp dụng cho người từ 60 tuổi trở xuống hoặc đã đăng quang trong vòng 10 năm qua và sẽ không thêm diện thụ hưởng. Trước hàng rào kỹ thuật này, Norman đã trực tiếp liên hệ để yêu cầu vé vào thẳng vòng chính nhưng không thành.

Norman đang ở thế đối lập với các tổ chức kiểm soát golf chuyên nghiệp quốc tế.

Ông hiện là nhà sáng lập kiêm CEO LIV Golf Investments trong đó đại cổ đông là quỹ đầu tư công (PIF) Saudi Arabia. Đơn vị này phụ trách phát triển Invitational Series - hệ thống giải mang tiếng là mối đe doạ cho quyền chi phối golf đỉnh cao quốc tế của PGA Tour cùng đồng minh DP World Tour và giúp Saudi khoả lấp tiếng xấu nhân quyền - bình đẳng giới.

Norman đấu chuyên nghiệp từ 1976, vào Đền Danh vọng golf thế giới hồi 2001. Ở PGA Tour, ông đoạt tổng cộng20 chức vô địch trong thập niên 80 và 90, tính cả hai kỳ The Open. Golfer với biệt danh "Cá mập trắng vĩ đại" tích luỹ 331 tuần nắm ngôi số một thế giới, chỉ sau Tiger Woods (683 tuần) về thời gian tại vị. Ngoài ra, ông còn 12 danh hiệu European Tour (tên gốc của DP World Tour).

Quốc Huy