Huy chương VnExpress Marathon Huế 2026 mang hình chiếc khánh

Huy chương VnExpress Marathon Huế 2026 mang hình dáng chiếc khánh, kết hợp chi tiết khắc nổi Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu đậm chất mỹ thuật cung đình.

VnExpress Marathon Huế qua các mùa đều lựa chọn những lát cắt đặc trưng của cố đô để đưa vào thiết kế huy chương. Năm nay, ban tổ chức chọn hình ảnh chiếc khánh - biểu tượng hoa văn trang trí đặc sắc thường xuất hiện trên các ô cửa đền đài, lăng tẩm và bình phong trong không gian di sản triều Nguyễn.

Trong văn hóa Huế, hình dáng chiếc khánh không chỉ là họa tiết mang ý nghĩa bình an, cát tường mà còn gợi nhắc đến những chiếc kim khánh, ngọc khánh được nhà vua dùng làm vật phẩm tưởng thưởng cho người có công.

"Lấy cảm hứng từ mô típ này, đội ngũ thiết kế đã chuyển hóa hình dạng chiếc khánh thành cấu trúc tạo hình chủ đạo. Chiếc huy chương giờ đây như một món quà danh dự mang đậm bản sắc thành phố, dùng để vinh danh nỗ lực của các runner sau khi hoàn thành thử thách", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Bên cạnh tạo hình tổng thể, thiết kế huy chương còn khắc họa hai công trình tiêu biểu của cố đô là Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu. Đây từng là địa điểm đặt cổng xuất phát, về đích, khu vực expo của VnExpress Marathon Huế, đồng thời là hình ảnh quen thuộc trên tờ tiền 50.000 đồng.

Ở mặt trước, Nghênh Lương Đình được đặt vào trung tâm. Công trình kiến trúc lịch sử hiện lên sắc nét trên nền màu đỏ trầm, phía sau là các lớp mây cách điệu gợi không khí cung đình. Sự kết hợp giữa sắc đỏ và ánh kim tạo nên cảm giác ấm áp và trang trọng, làm nổi bật vẻ uy nghi của di tích bên bờ sông Hương. Bao quanh hình khánh là vòng tròn họa tiết hồi văn, tạo lớp khung thị giác mang đậm tinh thần mỹ thuật truyền thống. Chữ "Huế" với phông cách điệu được đặt nổi bật phía dưới như một điểm nhấn nhận diện.

Ở mặt sau, thiết kế được tiết chế hơn với tông ánh kim chủ đạo để tôn lên hình ảnh Phu Văn Lâu. Công trình từng là nơi niêm yết chiếu chỉ của triều đình được thể hiện bằng lối khắc chìm với đường nét gọn gàng, tạo cảm giác cổ điển và trầm lắng.

Phần đáy của huy chương được bổ sung họa tiết chiếc quạt xòe, lấy cảm hứng từ điệu múa Vũ phiến nổi tiếng trong loại hình nghệ thuật cung đình. Chi tiết này tạo điểm nhấn mềm mại, đồng thời là yếu tố kết nối quen thuộc đã xuất hiện trên huy chương các mùa VnExpress Marathon Huế trước đó.

Qua 5 mùa tổ chức, hình tượng cố đô Huế trên huy chương VnExpress Marathon liên tục được biến tấu qua nhiều lát cắt, từ điệu múa Vũ phiến đến các biểu tượng văn hóa như phượng hoàng hay cây ngô đồng. Năm nay, chiếc huy chương hình khánh sẽ tiếp tục đồng hành cùng runner trên cung đường sải bước qua Kinh thành Huế, cầu Trường Tiền cùng các tuyến phố trung tâm rợp bóng cây.

Giải dự kiến khởi tranh ngày 19/4.

Hải Long