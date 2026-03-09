Áo đấu VnExpress Marathon Huế 2026 mang sắc tím cố đô

VnExpress Marathon Huế 2026 ra mắt áo đấu với tông tím chủ đạo, kết hợp họa tiết lấy cảm hứng từ hoa văn triều Nguyễn, tôn lên dấu ấn văn hóa cố đô.

Thiết kế đánh dấu cột mốc năm thứ 6 giải chạy đồng hành cùng Huế. Năm nay, áo đấu tiếp tục có hai phiên bản dành cho vận động viên gồm T-shirt và Singlet. So với thiết kế năm 2025, áo đấu mùa 2026 được tiết chế chi tiết và tối giản hơn, tập trung vào sắc tím đặc trưng cùng họa tiết cung đình cách điệu, tạo tổng thể tinh gọn và đồng nhất.

Phiên bản T-shirt áo đấu VnExpress Marathon Huế 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

Màu tím vẫn là điểm nhận diện nổi bật của bộ áo. Đây là gam màu thường gợi nhắc đến Huế - thành phố mang vẻ đẹp dịu dàng, cổ kính và trầm mặc. Tông màu chuyển sắc từ tím đậm sang tím hồng giúp tổng thể mềm mại nhưng vẫn nổi bật khi runner di chuyển trên đường đua.

Mặt trước áo đặt logo VnExpress Marathon cùng chữ "HUẾ" ở ngực, với kiểu chữ mang cảm hứng mỹ thuật cung đình. Phần thân dưới là điểm nhấn với họa tiết mây và sóng cách điệu, lấy cảm hứng từ hoa văn trang trí triều Nguyễn, thường xuất hiện trên kiến trúc cung đình, đồ gốm và trang phục truyền thống. Nền áo phía trên sử dụng họa tiết chấm nhỏ dạng mesh, tạo cảm giác nhẹ và thoáng, đồng thời tăng tính thể thao cho thiết kế.

Ở mặt sau, quốc kỳ Việt Nam và logo giải được đặt phía trên. Dòng chữ "HUẾ 2026" chạy dọc lưng áo với tông vàng nổi bật trên nền tím. Các họa tiết mây và sóng tiếp tục xuất hiện đồng bộ ở phần thân dưới.

Phiên bản Singlet áo đấu VnExpress Marathon Huế 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

"Chúng tôi muốn chiếc áo không chỉ là trang phục thi đấu, mà còn mang tinh thần và bản sắc của Huế. Sắc tím cùng các họa tiết cung đình được đưa vào thiết kế như một cách để runner cảm nhận rõ hơn không gian văn hóa của cố đô ngay từ khi khoác lên mình chiếc áo", đại diện ban tổ chức cho biết.

Áo đấu năm nay tiếp tục được cung cấp bởi Velosar - thương hiệu vừa trở thành đối tác chiến lược của hệ thống VnExpress Marathon trong giai đoạn 2026 - 2027. Sau mùa giải 2025 hợp tác thành công, Velosar sẽ tiếp tục cung cấp toàn bộ trang phục thi đấu, áo Finisher, trang phục cho đội ngũ pacer và nhân sự vận hành tại tất cả các giải đấu thuộc hệ thống.

VnExpress Marathon Huế 2026 diễn ra ngày 19/4. Vận động viên tất cả cự ly đều có quyền lựa chọn kiểu dáng áo Singlet hoặc T-shirt tùy theo sở thích cá nhân ngay tại thời điểm đăng ký. Ngoài áo đấu, runner hoàn thành hợp lệ cự ly 21km sẽ nhận thêm áo Finisher (áo hoàn thành). Thiết kế của mẫu áo này sẽ được ban tổ chức công bố trong thời gian tới.

Hiện giải đang mở bán Bib giai đoạn Super Early Bird đến ngày 13/3 với giá 370.000 đồng cho cự ly 5km, 490.000 đồng cho 10km và 720.000 đồng cho 21km. Ưu đãi dành cho nhóm đông thành viên tiếp tục được áp dụng nhằm khuyến khích phong trào chạy bộ cộng đồng.

Năm nay, ban tổ chức tạm dừng cự ly full marathon (42km), tập trung phát triển half marathon (21km) cùng các cự ly ngắn, nhằm tối ưu cung đường và nâng cao trải nghiệm thi đấu cho vận động viên.

Hải Long