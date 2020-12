Anh bắt đầu tiêm vaccine Pfizer từ ngày 8/12

Anh dự kiến có 800.000 liều vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech, tiêm cho các bệnh nhân từ 80 tuổi trở lên trong tuần này.

Các lô vaccine đã được giao tới Anh ngày 6/12 trong các thùng siêu lạnh, hai ngày trước khi đưa vào chương trình tiêm chủng cộng đồng đầu tiên với vaccine Pfitzer trên thế giới.

Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện tại khoảng 50 trung tâm trong bệnh viện ở Anh. Scotland, Wales và Bắc Ireland cũng bắt đầu triển khai tiêm chủng vào cùng ngày 8/12.

Các chính phủ và cơ quan y tế trên toàn thế giới sẽ theo dõi chương trình tiêm chủng của Anh để ghi nhận những thành công và thất bại của chương trình, điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp. Mỹ hy vọng bắt đầu tiêm chủng vào cuối tháng này.

Louise Coughlan, dược sĩ trưởng tại Croydon Health Services NHS Trust, cho biết "rất tự hào", sau khi được ủy thác để nhận vaccine.

Những người đầu tiên được tiêm vaccine là bệnh nhân từ 80 tuổi trở lên, đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện và những người đã được xuất viện sau một thời gian dài điều trị. Các bệnh viện sẽ mời nhóm người trên 80 tuổi đến tiêm vaccine và làm việc với các viện dưỡng lão để đưa nhân viên y tế tới tiêm chủng tại chỗ. Nhân viên y tế có nguy cơ cao mắc Covid-19 sẽ được hẹn tiêm mà không báo trước. Những người được tiêm mũi đầu tiên sẽ tiêm mũi thứ hai vào 21 ngày sau.

Anh đã đặt được 40 triệu liều vaccine Pfizer, có thể tiêm cho 20 triệu người. Chính phủ Anh chỉ tiêm chủng cho người trên 16 tuổi nên khoảng 55 triệu dân sẽ đủ điều kiện. Anh đã mua tổng cộng 357 triệu liều của 7 ứng viên vaccine, trong đó 100 triệu liều vaccine của Oxford rẻ hơn và có hiệu quả thấp hơn so với vaccine Pfizer hoặc Moderna.

Giờ đây, các đợt vaccine đầu tiên được bàn giao từ nhà máy sản xuất của Pfizer ở Bỉ, các kiểm tra cần thiết được công ty hậu cần y tế chuyên nghiệp thực hiện nhằm đảm bảo không có thiệt hại khi vận chuyển. Quá trình này có thể mất một ngày.

Mỗi hộp chứa vaccine bao gồm 5 gói với 975 liều, sẽ được mở và đóng gói thủ công tại các địa điểm được cấp phép đặc biệt. Sau đó, vaccine sẽ sẵn sàng giao cho các bệnh viện.

Việc cung cấp vaccine Pfizer/BioNTech rất phức tạp vì nó cần được bảo quản ở nhiệt độ siêu lạnh, khoảng âm 70 độ C. May mắn thay, các vaccine ổn định ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường, tức 2-8 độ C trong vài ngày, nghĩa là có thể bảo quản tại chỗ. Sau khi rã đông vaccine, cần có thêm thời gian để chuẩn bị tiêm.

Ngành Y tế công cộng tại Anh đã đảm bảo 58 tủ đông lạnh nhiệt độ cực thấp để đủ kho dự trữ cho khoảng 5 triệu liều. Các tủ lạnh này không di động được, mỗi tủ chứa khoảng 86.000 liều.

Kỹ thuật viên chuẩn bị bảo quản lô vaccine đầu tiên tại tại Bệnh viện Đại học Croydon ở Croydon, Anh ngày 5/12. Ảnh: AP.

Vaccine không chỉ được các bệnh viện cung cấp. Các phòng khám và các trung tâm chăm sóc sức khỏe địa phương cũng được đặt trong trạng thái chờ để bắt đầu phân phối vaccine, số lượng nhỏ, dự kiến bắt đầu từ ngày 14/12.

Mặc dù người trong viện dưỡng lão đứng đầu danh sách ưu tiên của chính phủ Anh, họ chưa được tiêm chủng ngay vì các gói vaccine chưa thể phân bổ, nên rất khó khăn để cung cấp vaccine tới những khu vực chăm sóc cá nhân.

NHS hy vọng nhà chức trách sẽ sớm thông qua phương pháp an toàn để chia nhỏ các gói vaccine, gửi đến viện dưỡng lão trong tháng 12.

Trong giai đoạn đầu tiên của chương trình tiêm chủng, Anh chia 9 nhóm người riêng biệt trong danh sách, ưu tiên những người từ 50 tuổi trở lên. Nhìn chung, Anh hy vọng 99% người có nguy cơ tử vong do Covid-19 sẽ được tiêm chủng trong giai đoạn đầu.

Tuần trước, Anh trở thành quốc gia đầu tiên cho phép sử dụng vaccine Pfizer/BioNtech trong trường hợp khẩn cấp.

Chi Lê (Theo AP)