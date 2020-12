Ăn uống dưỡng tim khỏe

Để trái tim khỏe mạnh, nên ăn nhiều rau cần tây, hành tây, bắp cải, giảm thịt, tránh tức giận và thức khuya.

Tim có chức năng quan trọng, chi phối hoạt động sinh tồn của cơ thể. Vì vậy, mỗi người cần bảo vệ và duy trì một trái tim khỏe mạnh bằng cách chăm sóc tim mạch đúng cách theo những gợi ý dưới đây.

Ba loại rau nên ăn nhiều, gồm:

Rau cần tây

Cần tây được mệnh danh là "thực phẩm bổ máu" vì chứa lượng vitamin dồi dào, trong đó vitamin C giúp cơ thể chống lại quá trình oxy hóa và loại bỏ các gốc tự do.

Chất xơ trong cần tây cũng có thể tăng cường nhu động đường ruột, thúc đẩy tiêu hóa và hấp thu, đồng thời ngăn ngừa táo bón, giúp việc đại tiện dễ dàng hơn, thải độc cơ thể.

Thông thường, ăn nhiều cần tây có thể duy trì được tính đàn hồi và làm sạch mạch máu, giúp tim không phải làm việc quá tải.

Chế độ dinh dưỡng cân bằng giúp tim khỏe mạnh. Ảnh:Healthline

Hành tây

Hành tây chứa nhiều hoạt chất, vitamin và chất xơ. Do đó, thường xuyên ăn hành tây có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể và giữ mạch máu co thắt bình thường. Ngoài ra, ăn hành tây có thể ngăn ngừa nguy cơ giãn mạch, giảm độ nhớt của máu, cải thiện hiện tượng tắc nghẽn mạch máu ngoại vi và giảm tỷ lệ mắc bệnh tim mạch.

Bắp cải

Bắp cải rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin, canxi, kali và chất xơ. Thường xuyên ăn bắp cải giúp cơ thể nâng cao khả năng chống oxy hóa, bảo vệ niêm mạc mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, giữ tuần hoàn máu ở trạng thái bình thường. Ăn bắp cải cũng có thể giúp các mạch máu khỏe và đàn hồi hơn. Khi các mạch máu khỏe mạnh, tim cũng sẽ ít gặp vấn đề.

Giảm ăn hai loại thịt:

Thịt mỡ

Ăn nhiều thịt mỡ trong thời gian dài khiến cơ thể nạp vào quá nhiều axit béo bão hòa và tăng cholesterol. Béo phì không chỉ gia tăng gánh nặng cơ thể mà còn ảnh hưởng đến việc duy trì chức năng của các cơ quan nội tạng, máu sẽ ngày càng nhớt dính, dễ gây ra các bệnh tim mạch.

Vì vậy, nếu bạn muốn giữ cho trái tim khỏe mạnh, nên ăn càng ít chất béo càng tốt.

Thịt sấy khô

Các gia đình thường có thói quen ăn thịt sấy khô, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến, để đảm bảo thịt không bị hôi và hương vị thơm ngon, người sản xuất thường cho rất nhiều muối vào thịt.

Từ đó, ăn nhiều thịt sấy khô sẽ khiến cơ thể hấp thụ quá nhiều nitrit, mạch máu ngày càng cứng, máu nhớt dính, làm tăng gánh nặng cho tim và dẫn đến các bệnh về tim mạch.

Ngoài ra, để phòng bệnh tim, tránh hai việc:

Tức giận

Muốn tim khỏe mạnh thì nên tránh tức giận. Khi tức giận, thần kinh giao cảm ức chế bất thường khiến cho lưu lượng máu trong cơ thể tăng lên, gia tăng gánh nặng cho tim. Tức giận liên tục trong thời gian dài, huyết áp tăng cao, gây bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Người mắc bệnh tim mạch thường xuyên tức giận sẽ tăng các triệu chứng đau thắt ngực, hồi hộp, tức ngực, khó thở. Trường hợp nặng còn có thể khiến người bệnh choáng váng, ngất xỉu.

Thức khuya

Thỉnh thoảng thức khuya không gây ra sự bất thường rõ rệt nào. Thiếu ngủ trong thời gian dài sẽ dẫn đến hiện tượng rối loạn thần kinh thực vật, thần kinh giao cảm bị ức chế.

Khi cơ thể không được nghỉ ngơi đầy đủ, nội tiết bị ảnh hưởng, thể chất của con người cũng bị suy yếu. Huyết áp vì thế tăng lên, dẫn đến gánh nặng cho tim càng lúc càng nghiêm trọng, gây bệnh về tim mạch.

Tim mạch có nhiệm vụ cung cấp và giúp lưu thông máu, đưa máu đi nuôi các bộ phận khác trong cơ thể nhằm duy trì sự sống. Bởi vậy, nên áp dụng những việc cần thiết để bảo vệ và duy trì trái tim khỏe mạnh, phòng ngừa bệnh tật. Nếu có biểu hiện khó chịu ở vùng ngực, hãy đến viện khám và điều trị kịp thời, không nên trì hoãn, bởi bệnh tình có thể diễn biến xấu, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Hồng Thái (Theo Secretchina)