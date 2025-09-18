30 năm tôi ăn gì cũng phải nêm nhiều gia vị, nước mắm

Tôi 'nghiện' ăn những món nước đậm đà, nên từ phở, bún, hủ tiếu, đến cháo, lẩu... lúc nào cũng phải thêm nước mắm, gia vị cho dậy mùi.

Gần đây, có nhiều ý kiến xung quanh thói quen ăn nhiều gia vị của người Việt, thậm chí ủng hộ chỉ ăn đồ luộc, hấp. Tất nhiên, đứng về khía cạnh sức khỏe, đó có thể là một lựa chọn tốt. Nhưng ẩm thực không chỉ dừng lại ở đó, nó còn là một phần nét văn hóa của mỗi địa phương, quốc gia. Nên tôi cho rằng chúng ta không nên quá cực đoan khi nói đến vấn đề sử dụng gia vị trong nấu ăn.

Nếu ai hỏi tôi "thói quen trong ăn uống là gì?", có lẽ tôi sẽ không ngần ngại trả lời: "nghiện" ăn những món nước đậm đà, có nhiều gia vị – từ phở, bún, hủ tiếu, đến cháo, lẩu. Ngay từ bé, tôi đã gắn liền với những món ăn "đậm đà" như vậy. Buổi sáng, mẹ thường chuẩn bị cho tôi bát bún riêu nóng hổi, buổi chiều cả nhà cùng ăn bát canh chua cá, tối cuối tuần lại quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói...

Tôi nhận ra rằng, những món ăn đó rất dễ ăn, hợp khẩu vị, bởi đặc trưng của người Việt chúng ta quen với cơm chan canh, quen với những món ăn kèm nước dùng đậm đà. Với tôi, 30 năm qua, một bữa ăn thiếu gia vị luôn khô khan và thiếu sức hấp dẫn. Người khác có thể thích ăn nhạt, ăn nguyên vị. Còn tôi, mỗi khi có bát phở, tô bún hay thậm chí chén cháo, đều phải thêm chút nước mắm, ớt, gia vị để dậy mùi, kéo hương vị của món ăn lên một tầm khác.

Không ít lần bạn bè nói tôi: "Ăn cái gì cũng đổ nước mắm thì còn biết vị thật không?". Nhưng tôi thấy điều đó chẳng hề làm mất đi bản sắc món ăn, thậm chí còn kích thích vị giác và khiến tôi ăn ngon miệng hơn. Dù đi công tác xa, ăn ở nhà hàng sang trọng hay chỉ là quán ăn vỉa hè, tôi luôn hỏi phục vụ: "Có nước mắm không?". Tôi không ngại cay, cũng không ngại mặn, miễn là món ăn mang đến hương vị khiến mình nhớ mãi.

>> 30 tuổi bị suy thận vì thói quen ăn sáng

Thói quen ăn kèm ớt, nước mắm không chỉ của riêng tôi. Nó đã trở thành một phần trong văn hóa ẩm thực của người Việt. Khắp ba miền, nước mắm xuất hiện trên bàn ăn như một loại "linh hồn" của bữa cơm. Người miền Bắc thích nước mắm pha chanh tỏi ớt; người miền Trung thường ăn mắm cá, mắm ruốc đậm đà; còn người miền Nam lại chuộng nước mắm ngọt pha đường.

Khi ra nước ngoài, nhiều người Việt mang theo chai nước mắm, lọ tương ớt trong vali. Tôi cũng vậy, mỗi lần xa nhà, chỉ cần tìm được quán Việt có nước mắm pha ớt là tôi như thấy mình được trở về. Có người lựa chọn ăn nhạt để giữ sức khỏe, có người tránh cay vì sợ đau dạ dày. Còn tôi, tôi chọn sống với khẩu vị của mình, thích ăn cay, ăn mặn, tất nhiên vẫn tiết chế vừa phải để cân bằng chứ không đến mức ăn nhạt thếch.

Sẽ có người cho rằng tôi hơi "quá đà" khi coi trọng gia vị, nước mắm đến vậy. Nhưng tôi tin, ai trong chúng ta cũng có một niềm đam mê nho nhỏ trong ẩm thực – có thể là vị ngọt của bánh kẹo, vị béo của phô mai hay vị đắng của cà phê. Với tôi, đó là hương vị cay, mặn, đậm đà từ những chén nước mắm.

Bảo Ngọc