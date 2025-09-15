Ảo giác nguy hiểm: 'món ăn nhạt toẹt vì thiếu gia vị'

Từng là người ăn rất mặn, nhiều gia vị, tôi dần hình thành ảo giác bất cứ món nào ít muối, ít gia vị cũng thấy nhạt nhẽo, không ngon.

Những người biện minh cho việc "ăn mặn mới ngon" cứ thử giảm mặn từ từ xem có phải "bớt mặn là hết ngon" hay không? Bản thân tôi cũng đã thử thay đổi thói quen từ ăn rất mặn đến ít mặn hơn sau một thời gian và thấy các món ăn quen thuộc đó vẫn ngon. Như vậy, cái khuynh hướng "phải ăn mặn" là giả tạo, là do ảnh hưởng truyền thống gia đình, hay người khác, hoặc do định kiến.

Tôi tìm hiểu thêm thì được biết thế này: Cảm nhận "ăn mặn mới ngon" thực chất phần lớn là thói quen vị giác chứ không phải nhu cầu thật sự của cơ thể. Khi ta ăn mặn lâu ngày, lưỡi sẽ quen với mức natri cao, và bất kỳ món nào ít muối, ít gia vị hơn sẽ bị cảm giác "nhạt nhẽo". Nhưng nếu giảm từ từ, chỉ sau vài tuần, vị giác tự điều chỉnh: những món trước đây tưởng là nhạt lại thấy vừa đủ, còn món cũ quá mặn thì lại thành khó ăn.

Điều thú vị là khi đã quen ăn nhạt hơn, người ta mới phát hiện ra nhiều tầng hương vị vốn bị lớp muối lấn át - vị ngọt tự nhiên của rau củ, vị béo thơm của thịt, hay mùi thơm của gia vị. Chính sự "tự nhiên" này mới làm món ăn ngon bền vững, chứ không phải độ mặn cao. Nói cách khác, cái "ngon nhờ mặn" phần nhiều là ảo giác, do thói quen. Khi thói quen thay đổi, ta sẽ thấy rõ rằng đó không phải bản chất của sự ngon.

>> Thói quen ăn phở đậm gia vị khiến tôi trả giá

Khoa học thế giới cũng đã có nhiều nghiên cứu về thói quen ăn quá mặn từ lâu rồi. Các nghiên cứu lớn đều chỉ ra rằng thói quen ăn mặn kéo dài có thể làm tăng nguy cơ bị mắc các bệnh như: cao huyết áp, suy tim, đột quỵ, bệnh thận... và điều đó không phải là cảnh báo vô căn cứ.

Tất nhiên, tôi không dám quy kết ai đó là người ăn mặn quá mức. Tôi cũng không cổ súy cho việc ăn "nhạt thếch" mới là tốt cho sức khỏe. Ở đây, tôi cho rằng mỗi người nên thử điều chỉnh lại thói quen ăn uống hằng ngày của mình, giảm dần lượng gia vị trong khẩu phần ăn mỗi ngày để không lệ thuộc vào chúng.

Tôi từng ăn rất mặn, bây giờ ăn vừa phải - chứ không phải là đến mức nhạt nhẽo nhé - và vẫn luôn tận hưởng được vị ngon của các món quen thuộc. Đồng thời, tôi cũng đang cảm thấy khỏe khoắn, sảng khoái hơn bao giờ hết. Và tôi nghĩ những thay đổi của mình là hoàn toàn đúng đắn. Vậy nên, hãy thử giảm mặn một cách từ từ mà xem, tôi tin chắc các bạn sẽ có một trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng giá.

Ánh Dương