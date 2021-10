Ấn Độ tiêm được 1 tỷ liều vaccine Covid-19

Ấn Độ ghi nhận liều vaccine thứ 1 tỷ vào ngày 21/10, cột mốc quan trọng, mở ra hy vọng đối với quốc gia Nam Á này.

Khoảng một nửa trong số gần 1,4 tỷ dân Ấn Độ đã tiêm ít nhất một liều vaccine, 20% khác tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu từ Our World in Data. Nhiều người mới tiêm chủng trong vài tháng qua, sau thời gian đầu chiến dịch triển khai chậm chạp do tình trạng thiếu nguồn cung và các vấn đề với hệ thống y tế.

Thủ tướng Narendra Modi cho biết: "Chúng ta đang chứng kiến thành tựu khoa học, kế hoạch và tinh thần đoàn kết 1,3 tỷ người Ấn Độ. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với bác sĩ, y tá và tất cả những người đã góp sức để đạt được kỳ tích này".

Ấn Độ bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào ngày 16/1. Đến ngày 1/5, giới chức cho phép tất cả người trên 18 tuổi được tiêm vaccine. Nước này ra mắt một bài hát và một bộ phim để đánh dấu cột mốc quan trọng. Các biển hiệu thông báo về liều vaccine thứ một 1 tỷ được dán khắp New Delhi. Bên ngoài nhà của một chính trị gia địa phương ở thủ đô, cư dân tập trung để phát đồ ngọt.

Trong những tháng gần đây, cuộc sống của người Ấn Độ trở lại bình thường. Các khu chợ hoạt động nhộn nhịp, khách du lịch nước ngoài được phép trở lại sau 19 tháng gián đoạn, đất nước chuẩn bị tổ chức lễ Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu.

Thành công của chiến dịch đã làm giảm số ca nhiễm kể từ làn sóng Covid-19 tàn khốc hồi đầu năm. Khi ấy, Ấn Độ ghi nhận hàng trăm nghìn trường hợp dương tính mới mỗi ngày, bệnh viện oằn mình trước áp lực và lò hỏa táng liên tục đỏ lửa. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo nước này cần tăng tốc tiêm liều thứ hai để đảm bảo dịch không bùng phát trở lại.

Quốc gia đã kéo dài khoảng cách giữa hai liều từ 12 lên 16 tuần để tiêm liều đầu tiên cho càng nhiều người càng tốt vào thời điểm nguồn cung hạn chế, số ca nhiễm gia tăng. Chiến thuật này từng được Anh áp dụng trong thời kỳ khủng hoảng, song nó tạo sự chậm trễ trong việc tiêm chủng đầy đủ.

Một người đàn ông được tiêm phòng Covid-19 bên cạnh biểu ngữ "cảm ơn thủ tướng Narendra Modi vì 1 tỷ liều vaccine" tại một bệnh viện ở New Delhi, ngày 21/10. Ảnh: AP

Nhiệm vụ quan trọng sắp tới là đẩy mạnh tiêm liều vaccine thứ hai, theo V.K. Paul, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm về Covid-19 của đất nước. Hiện Ấn Độ có đủ vaccine để làm điều đó, song nguồn cung sẽ được theo dõi chặt chẽ vì nước này là đầu mối vaccine chính trên toàn cầu. Khi chính phủ quyết định ngừng xuất khẩu vào tháng 4 do ca nhiễm tăng trong nước, các nước nghèo hơn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ấn Độ mới nối lại xuất khẩu vào đầu tháng này.

Chính phủ lạc quan rằng nguồn vaccine ngày càng tăng sẽ đủ để đáp ứng cả nhu cầu nội địa và cam kết quốc tế. Viện Huyết thanh Ấn Độ hiện sản xuất khoảng 220 triệu liều vaccine mỗi tháng, Bharat Biotech cung ứng khoảng 30 triệu liều. Tuy nhiên, theo K. Srinath Reddy, chủ tịch của Tổ chức Y tế Công cộng Ấn Độ, nếu số ca nhiễm lại tăng, nước này có thể ngừng xuất khẩu một lần nữa.

Hôm 21/10, Ấn Độ ghi nhận hơn 18.400 ca mắc mới và 160 trường hợp tử vong, thấp hơn đáng kể so với những ngày đỉnh dịch hồi tháng 5, khi số người chết hàng ngày vượt quá 4.000. Theo Bộ Y tế, cả nước báo cáo tổng cộng khoảng 34 triệu ca nhiễm và hơn 450.000 người tử vong.

Thục Linh (Theo AP, Reuters)