Ai nên hạn chế ăn trứng?

Không phải ai cũng có thể ăn trứng thường xuyên, đúng không và bị bệnh gì thì cần hạn chế ăn trứng? (Hân, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Trứng là nguồn protein chất lượng cao với 9 axit amin thiết yếu, giúp cơ thể hấp thụ tối ưu. Một quả trứng nặng 50 g chứa khoảng 6-7 g protein, phân bổ ở cả lòng trắng và lòng đỏ. Lòng trắng giàu albumin, hỗ trợ cơ bắp và miễn dịch. Lòng đỏ chứa chất béo, vitamin A, D, E, K và choline, tốt cho não và gan.

Trứng là nguồn protein chất lượng cao. Ảnh: Bùi Thủy

Những người cần hạn chế ăn trứng gồm bị dị ứng trứng (thường gặp ở trẻ nhỏ) gây nổi mề đay, khó thở. Người bị rối loạn mỡ máu nên hạn chế lòng đỏ do chứa nhiều cholesterol. Tuy nhiên, ăn 1-2 quả/ngày không gây ảnh hưởng lớn.

Người bệnh gan nặng (xơ gan, suy gan) cần hạn chế chất béo để giảm gánh nặng chuyển hóa. Trứng không gây hại cho gan nếu ăn điều độ, nhưng người bị gan nhiễm mỡ nên tránh ăn quá nhiều lòng đỏ. Chất choline trong trứng còn giúp gan thải độc và chuyển hóa chất béo.

Người bệnh thận mạn cần kiểm soát protein, nhưng vẫn có thể ăn lòng trắng trứng và tính toán tổng lượng protein mỗi ngày cho phù hợp.

Người bị gout cần hạn chế thực phẩm giàu purine (thịt đỏ, nội tạng). Trứng chứa rất ít purine nên không làm tăng acid uric, người bệnh gout vẫn có thể ăn.

Trứng là thực phẩm dinh dưỡng cao, an toàn cho hầu hết mọi người nếu ăn đúng cách. Người khỏe mạnh có thể ăn 1-2 quả/ngày. Với người tập thể thao, số lượng có thể tăng lên 3-4 quả/ngày nhưng ưu tiên lòng trắng.

Bác sĩ Đinh Trần Ngọc Mai

Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM