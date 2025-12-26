Ai có nguy cơ cao bị suy thận?

Các nhóm bệnh nhân tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, viêm cầu thận và lối sống không lành mạnh có nguy cơ cao bị suy thận.

Suy thận ảnh hưởng đến khả năng lọc máu và duy trì cân bằng chất lỏng của cơ thể. Nhiều người không nhận ra mình đang mắc bệnh suy thận cho đến khi tình trạng đã trở nên nặng.

Theo BS.CK2 Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, việc phát hiện sớm bệnh thận và có biện pháp phòng ngừa kịp thời là vô cùng quan trọng để bảo vệ chức năng thận và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, tháng 3/2024. Ảnh: Phùng Tiên

Việc nhận diện các nhóm người có nguy cơ cao mắc suy thận là bước đầu tiên để chủ động phòng ngừa và tầm soát bệnh.

Tiểu đường

Đây là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận mạn tính, chiếm 30-50% tổng số ca bệnh. Lượng đường trong máu cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, làm giảm khả năng lọc chất thải.

Tăng huyết áp

Huyết áp cao không kiểm soát là một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương thận, chiếm khoảng 27,2% số ca suy thận mạn tính. Huyết áp cao làm tăng áp lực lên các mạch máu trong thận, gây tổn thương dần theo thời gian.

Bệnh tim mạch

Những người mắc bệnh tim mạch có nguy cơ cao hơn mắc bệnh thận và ngược lại.

Viêm cầu thận nguyên phát và thứ phát

Là tình trạng viêm các bộ lọc nhỏ trong thận (cầu thận), có thể dẫn đến suy thận nếu không được điều trị.

Ngoài ra, yếu tố lối sống như hút thuốc lá, béo phì, chế độ ăn uống không lành mạnh... cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận.

Bác sĩ Hương cho biết, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, suy thận có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Người suy thận có thể gặp biến chứng tim mạch; tăng huyết áp nặng và khó kiểm soát; bệnh động mạch vành, suy tim, tăng nguy cơ đột quỵ; rối loạn nhịp tim do mất cân bằng điện giải.

Ngoài ra, thận sản xuất hormone erythropoietin, cần thiết cho việc tạo hồng cầu. Khi thận suy, sản xuất erythropoietin giảm, dẫn đến thiếu máu. Suy thận gây rối loạn chuyển hóa canxi, phospho và vitamin D, dẫn đến xương yếu, dễ gãy.

Người bệnh cũng có thể cân bằng các chất điện giải quan trọng như kali, natri, canxi, phospho, có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho tim và thần kinh. Các chất thải tích tụ trong máu gây ra các triệu chứng như chán ăn, buồn nôn, ngứa dữ dội, rối loạn thần kinh.

Hệ miễn dịch người suy thận suy yếu làm tăng khả năng mắc các bệnh nhiễm trùng. Bệnh có thể gây rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ và giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương ở nam giới.

Nếu mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, bạn có nguy cơ cao. Nên đi khám sức khỏe định kỳ và làm các xét nghiệm sàng lọc theo lời khuyên của bác sĩ, đặc biệt là xét nghiệm nước tiểu và máu để kiểm tra chức năng thận.

Theo bác sĩ, không có cách nào để phòng ngừa suy thận 100%, nhưng việc duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các bệnh lý nền cùng với việc tầm soát định kỳ sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh suy thận.

Mỹ Ý