Ai Cập xem xét mở rộng kênh Suez

Cơ quan quản lý kênh đào Suez lên kế hoạch mở rộng đoạn phía nam, nơi tàu container khổng lồ Ever Given từng bị mắc cạn.

"Các quy trình hiện nay của chúng tôi đều thuận lợi, chỉ là chúng tôi muốn cải thiện chất lượng dịch vụ", giám đốc Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie nói hôm 6/4, đề cập đến kế hoạch mở rộng đoạn phía nam con kênh.

"Có những đoạn kênh chỉ rộng 250 mét và chúng tôi đang nghiên cứu việc mở rộng chúng lên 400 mét", ông nói, khẳng định kênh đào sẽ tiếp tục tiếp nhận những con tàu container khổng lồ có kích thước tương đương tàu Ever Green.

Rabie cho biết thêm SCA cũng đang cân nhắc mua thêm cần trục có khả năng dỡ container ở độ cao lên đến 52 mét và hai tàu kéo với sức kéo hơn 200 tấn để tránh lặp lại trường hợp mắc kẹt của tàu container khổng lồ Ever Given, nằm chắn ngang kênh đào Suez gần một tuần.

Tàu Ever Given tại kênh đào Suez ngày 29/3. Ảnh: Maxar.

Ever Given, dài 400 mét với tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, đã bị mắc cạn ở phần phía nam kênh đào Suez hôm 23/3 khi di chuyển qua đây trong bão cát. Con tàu gần như xoay ngang, bịt kín tuyến hàng hải qua kênh Suez, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào bị tê liệt.

Sau khi thoát mắc cạn, Ever Given đã được đưa đến hồ nước ngăn cách hai đoạn kênh để tiến hành điều tra. Rabie cho biết dữ liệu từ các thiết bị hành trình của con tàu đã được thu thập và giao cho ủy ban điều tra. Ever Given chỉ được tiếp tục hành trình sau khi hoàn tất các thủ tục.

"Nếu mọi việc thuận lợi, con tàu có thể khởi hành trong hai hoặc ba ngày tới. Nhưng chúng tôi sẽ không mất nhiều thời gian", Rabie nói, thêm rằng ủy ban điều tra sự cố mắc cạn của Ever Given gồm 5-6 thành viên có chuyên môn về luật, hàng hải, cứu hộ và quản lý.

Theo lãnh đạo SCA, giới chức Ai Cập trong suốt 6 ngày giải cứu Ever Given đã dùng đến 15 tàu kéo, hai tàu hút cát và làm việc 24 giờ/ngày. Rabie nhấn mạnh sự cố tàu container khổng lồ chắn kênh đào Suez đã gây tổn hại rất lớn cho Ai Cập.

Các chuyên gia ước tính số hàng hóa mắc kẹt tại kênh đào có thể lên tới 9,6 tỷ USD, trong khi công ty bảo hiểm Đức Allianz nhận định thương mại toàn cầu có thể thiệt hại khoảng 6-10 tỷ USD trong một tuần Ever Given mắc kẹt.

Vị trí kênh đào Suez nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải. Đồ họa: AFP.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)