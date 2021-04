Nữ thuyền trưởng Ai Cập bị đồn 'làm tàu chắn kênh Suez'

Marwa Elselehdar, nữ thuyền trưởng đầu tiên ở Ai Cập, bị sốc khi xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng cô gây ra vụ tàu hàng bịt kín kênh Suez.

Marwa Elselehdar cho biết nhiều phát biểu và dòng tít báo bị chỉnh sửa đã xuất hiện trên mạng xã hội Ai Cập từ hôm 23/3, cho rằng cô liên quan đến vụ tàu hàng Ever Given mắc kẹt, chắn ngang kênh đào Suez. Tuy nhiên, Elselehdar không cho biết nội dung cụ thể của những tin đồn này.

"Tôi bị sốc. Tôi nghĩ rằng mình bị nhắm tới vì là người phụ nữ thành công trong lĩnh vực này hoặc đơn giản vì tôi là người Ai Cập", Elselehdar nói, thêm rằng cô đang làm việc trên tàu Aida IV ở Alexandria vào thời điểm tàu Ever Given mắc kẹt.

Nữ thuyền trưởng Marwa Elselehdar. Ảnh: BBC.

Elselehdar, 29 tuổi, là nữ thuyền trưởng đầu tiên của Ai Cập. Cô từng đối mặt với những bình luận phân biệt giới tính khi học ở Học viện Khoa học, Công nghệ và Vận tải Hàng hải ở Alexandria. Elselehdar chỉ được tuyển vào trường sau khi được sự đồng ý của Tổng thống Ai Cập khi đó là Hosni Mubarak.

"Xã hội Ai Cập vẫn chưa chấp nhận ý tưởng về nữ giới làm việc trên biển và xa gia đình dài ngày. Nhưng bạn không cần phải xin phép tất cả mọi người khi làm những gì mình thích", Elselehdar nói thêm.

Ever Given, một trong những tàu container lớn nhất thế giới với tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, đâm chéo vào bờ kênh đào Suez và mắc cạn sáng 24/3 khi di chuyển từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải. Con tàu gần như xoay ngang, bịt kín tuyến hàng hải qua kênh đào Suez, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào bị tê liệt.

Giới chức Ai Cập sau đó huy động nhiều tàu kéo, phương tiện nạo vét, máy xúc làm việc liên tục để múc đất đá, cứu kéo Ever Given khỏi mắc cạn. Nỗ lực này thành công vào hôm 29/3, khi thủy triều đạt đỉnh, giúp siêu tàu hàng nổi lên và tiếp tục di chuyển.

Cuộc đua với siêu trăng giải phóng kênh đào Suez Quá trình giải cứu siêu tàu Ever Given. Video: Next/Reuters.

Các chuyên gia ước tính số hàng hóa mắc kẹt tại kênh đào có thể lên tới 9,6 tỷ USD, trong khi công ty bảo hiểm Đức Allianz nhận định thương mại toàn cầu có thể thiệt hại khoảng 6-10 tỷ USD trong một tuần Ever Given mắc kẹt.

Một cố vấn của Tổng thống Ai Cập cho biết Cairo có thể yêu cầu chủ tàu Ever Given đền bù thiệt hại và buộc thuyền trưởng chịu trách nhiệm vì sự cố này. Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) Osama Rabia ước tính chi phí của chiến dịch giải cứu tàu Ever Given lên tới khoảng một tỷ USD.

Vũ Anh (Theo BBC)