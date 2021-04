Toàn bộ tàu ùn ứ đã đi qua kênh Suez

Tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới đã chính thức thông suốt khi Ai Cập giải quyết xong mọi trường hợp ùn ứ vì sự cố tàu Ever Given.

Toàn bộ 422 tàu chịu cảnh ùn tắc vì sự cố tàu hàng Ever Given chắn kênh đào Suez tuần qua đã di chuyển qua công trình hàng hải này trong ngày 3/4. Nhóm tàu cuối cùng gồm 61 chiếc, theo Cơ quan quản lý Kênh đào Suez (SCA).

"Mọi tàu từng phải chờ tại vùng biển kể từ vụ mắc cạn của Ever Given đều đã hoàn tất di chuyển", Osama Rabie, lãnh đạo SCA, thông báo.

Tổng cộng có 85 tàu di chuyển qua kênh đào Suez trong ngày 3/4, trong đó có 24 tàu đến khu vực sau khi tàu hàng Ever Given đã được giải cứu.

Ông Rabie nhận định sự cố trên kênh đào Suez khiến uy tín và ngành công nghiệp vận tải biển quốc gia rơi vào tình thế nguy cấp. Ông cũng cho biết 99% nhân sự giải cứu con tàu là người Ai Cập.

Lực lượng an ninh Ai Cập tuần tra trên kênh đào Suez hôm 30/3. Ảnh: Reuters.

Giới chức Ai Cập nhấn mạnh việc giải thoát con tàu khổng lồ khỏi vị trí mắc cạn đã chứng tỏ năng lực và kỹ thuật giải cứu tàu hàng của nước này. Cứ mỗi ngày kênh đào đóng cửa, Ai Cập lại thiệt hại từ 12 đến 15 tỷ USD.

Ever Given, một trong những tàu container lớn nhất thế giới với tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, đâm chéo vào bờ kênh đào Suez và mắc cạn sáng 24/3 khi di chuyển từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải. Con tàu gần như xoay ngang, bịt kín tuyến hàng hải qua kênh đào Suez, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào bị tê liệt.

SCA sau đó huy động nhiều tàu kéo, phương tiện nạo vét, máy xúc làm việc liên tục để múc đất đá, cứu kéo Ever Given khỏi mắc cạn. Nỗ lực này thành công vào hôm 29/3, khi thủy triều đạt đỉnh, giúp siêu tàu hàng nổi lên và tiếp tục di chuyển.

Sau khi được giải cứu, tàu Ever Given đang neo đậu tại Hồ Great Bitter gần đó để kiểm tra kỹ thuật cũng như phục vụ công tác điều tra. Các chuyên gia ước tính số hàng hóa mắc kẹt tại kênh đào có thể lên tới 9,6 tỷ USD, trong khi công ty bảo hiểm Đức Allianz nhận định thương mại toàn cầu có thể thiệt hại khoảng 6-10 tỷ USD trong một tuần Ever Given mắc kẹt.

Giới chức Ai Cập có thể yêu cầu bồi thường hơn một tỷ USD vì đã giúp giải cứu siêu tàu Ever Given khỏi kênh đào Suez. Chủ sở hữu tàu container Ever Given cũng đã khởi kiện tập đoàn hàng hải vận hành con tàu sau sự cố mắc cạn.

Trung Nhân (Theo AFP, Reuters )