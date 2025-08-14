9 điều đáng chờ đợi ở Ngoại hạng Anh 2025-2026

Liverpool và bài toán gắn kết sau kỳ chuyển nhượng kỷ lục. Từ đầu hè, Liverpool đã mang về năm tân binh là thủ môn Giorgi Mamardashvili, hậu vệ Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, tiền vệ công Florian Wirtz và tiền đạo Hugo Ekitike. Trong đó, riêng Wirtz "ngốn" 170 triệu USD, trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Tổng chi vượt 400 triệu USD cho thấy quyết tâm của HLV Arne Slot và ban lãnh đạo Liverpool: chức vô địch mùa trước không chỉ là khoảnh khắc nhất thời, mà là bước khởi đầu cho triều đại mới.

Nhưng thất bại trước Crystal Palace ở trận tranh Siêu Cup Anh là minh chứng cho thấy các tân binh cần thời gian để hòa nhập, và Liverpool có thể cần thêm tân binh để bảo vệ ngôi vương. Theo truyền thông Anh, Liverpool đang nhắm trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace và Alexander Isak của Newcastle.