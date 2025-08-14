9 điều đáng chờ đợi ở Ngoại hạng Anh 2025-2026

Liverpool và bài toán gắn kết sau kỳ chuyển nhượng kỷ lục. Từ đầu hè, Liverpool đã mang về năm tân binh là thủ môn Giorgi Mamardashvili, hậu vệ Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, tiền vệ công Florian Wirtz và tiền đạo Hugo Ekitike. Trong đó, riêng Wirtz "ngốn" 170 triệu USD, trở thành hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.
Tổng chi vượt 400 triệu USD cho thấy quyết tâm của HLV Arne Slot và ban lãnh đạo Liverpool: chức vô địch mùa trước không chỉ là khoảnh khắc nhất thời, mà là bước khởi đầu cho triều đại mới.
Nhưng thất bại trước Crystal Palace ở trận tranh Siêu Cup Anh là minh chứng cho thấy các tân binh cần thời gian để hòa nhập, và Liverpool có thể cần thêm tân binh để bảo vệ ngôi vương. Theo truyền thông Anh, Liverpool đang nhắm trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace và Alexander Isak của Newcastle.
Amorim giải được bài toán hàng công của Man Utd? Mùa trước, HLV Ruben Amorim đối mặt nhiều vấn đề, nhưng nổi cộm nhất là sự khan hiếm bàn thắng. Man Utd chỉ ghi 44 bàn sau 38 trận Ngoại hạng Anh, trong đó tiền đạo chủ lực Rasmus Hojlund chỉ đóng góp bốn pha lập công.
Hè này, "Quỷ đỏ" đại tu hàng công, chi hơn 250 triệu USD để chiêu mộ Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Trong đó, Mbeumo và Cunha là những ngôi sao đã khẳng định năng lực ở Ngoại hạng Anh, ghi tổng cộng 35 bàn mùa trước - chỉ kém 9 bàn so với toàn đội Man Utd mùa giải vừa qua.
Dù Amorim vẫn cần bổ sung lực lượng ở hàng tiền vệ và hàng thủ, bộ ba tấn công mới hứa hẹn sẽ giúp Man Utd trở lại sau mùa giải thất vọng, nếu họ kịp hòa nhập và phát huy đúng tiềm năng.
Newcastle vượt "bão" Isak thế nào? Vụ chuyển nhượng Alexander Isak trở thành câu chuyện tốn nhiều giấy mực nhất mùa hè. Đi hay ở, tương lai của tiền đạo Thụy Điển vẫn là dấu hỏi khi thông tin thay đổi từng ngày.
Isak nổi loạn, tuyên bố không có ý định trở lại thi đấu cho Newcastle, ngay cả khi không được rời đi trong kỳ chuyển nhượng này. Tiền đạo 25 tuổi không dự chuyến du đấu tiền mùa giải và trở về tập cùng CLB cũ Real Sociedad. Anh phải tập một mình khi quay lại đại bản doanh Newcastle tuần trước.
Chiều ngược lại, Newcastle cũng gặp khó trong việc tìm người thay thế Isak. Họ lỡ hàng loạt mục tiêu, như Joao Pedro (chuyển đến Chelsea), Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko (Man Utd) và Hugo Ekitike (Liverpool).
Tình hình này khiến bầu không khí ở St. James’ Park đang khá ảm đạm, khi Newcastle không thắng cả sáu trận giao hữu tiền mùa giải. HLV Eddie Howe cần tìm cách vực dậy tinh thần các học trò, để cùng lúc chinh chiến ở cả Champions League lẫn Ngoại hạng Anh, sau quãng thời gian đầy sóng gió.
Quả bóng Puma mới. Suốt 25 năm qua, người hâm mộ đã quen với hình ảnh các đội bóng Ngoại hạng Anh thi đấu với quả bóng mang thương hiệu Nike. Tuy nhiên, kể từ mùa 2025-2026, giải đấu chuyển sang sử dụng bóng Puma "Orbita Ultimate".
Quả bóng mới sẽ ra mắt trong trận mở màn giữa Liverpool và Bournemouth, với thiết kế 12 mảnh ghép hình học được viền bằng những đường màu hồng nổi bật. Puma cho biết cấu trúc này giúp phân bổ trọng lượng và cải thiện khí động học. Tuy nhiên mùa trước, HLV Mikel Arteta từng công khai phàn nàn về bóng Puma, cho rằng nó là nguyên nhân khiến Arsenal thua Newcastle ở bán kết Cup Liên đoàn.
Phỏng vấn cầu thủ bị thay khỏi sân. Một trong những điểm mới khác là phỏng vấn ngay tại đường biên với các cầu thủ vừa bị thay ra, cùng hình ảnh bên trong phòng thay đồ, nằm trong gói bản quyền truyền hình trị giá hơn 9 tỷ USD mà Sky Sports và TNT Sports vừa ký. Đây được xem là nỗ lực "Mỹ hóa" cách tường thuật, giúp khán giả tiếp cận cảm xúc và câu chuyện từ những nhân vật trong cuộc.
Dù vậy, cầu thủ sẽ được phép có thời gian "hạ nhiệt" trước khi trả lời, nên khán giả sẽ không thể chứng kiến những khoảnh khắc nóng nảy như khi Granit Xhaka từng cởi áo, thách thức CĐV Arsenal trên đường rời sân năm 2019. Ngoài ra, phóng viên và máy quay cũng sẽ không được tiếp cận phòng thay đồ trong lúc HLV họp đội.
Bên cạnh đó, cảnh ăn mừng bàn thắng cũng sẽ được quay cận cảnh hơn. Các quay phim sẽ được phép vào sân để ghi lại khoảnh khắc cầu thủ ôm nhau hân hoan, tạo hiệu ứng hình ảnh giống trò chơi điện tử.
Áp dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động. Mùa 2025-2026, Ngoại hạng Anh sẽ chính thức áp dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động ngay từ vòng mở màn, sau khi thử nghiệm trong bảy tuần cuối mùa trước. Điều này sẽ tránh những sai lầm gây tranh cãi như không công nhận bàn của Luis Diaz trong trận Liverpool gặp Tottenham năm 2023.
Hệ thống mới cho phép xác định việt vị nhanh, rõ ràng và dễ hiểu hơn, chấm dứt cảnh trọng tài mất vài phút để kẻ từng đường trên màn hình, khiến người hâm mộ và chính các cầu thủ sốt ruột. Tuy vậy, nó vẫn không hoàn hảo. Khi vòng cấm quá đông cầu thủ, phần mềm gặp khó khăn và buộc phải quay lại phương pháp kẻ vạch thủ công.
Độ chính xác cao giúp đưa ra quyết định nhanh chóng, nhưng cũng đồng nghĩa những pha việt vị vì đầu mũi chân hay phân vai vẫn có thể xảy ra, chắc chắn sẽ tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Thủ môn chỉ có 8 giây phát bóng. Mùa 2025-2026, Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng luật mới nhằm hạn chế câu giờ từ các thủ môn. Theo đó, những người gác đền chỉ có tối đa tám giây để đưa bóng trở lại cuộc chơi. Nếu vi phạm, đối phương sẽ được hưởng phạt góc và thủ môn cũng có thể nhận thẻ vàng.
Trước đây, luật quy định thời gian tối đa chỉ sáu giây, với hình phạt là đá phạt gián tiếp, nhưng hiếm khi được trọng tài áp dụng nghiêm ngặt. Lần này, việc thực thi được đảm bảo chặt chẽ hơn, sau khi đã được thử nghiệm tại FIFA Club World Cup 2025 trên đất Mỹ.
Tại giải này, thủ môn Ronwen Williams của Mamelodi Sundowns từng giữ bóng quá lâu trong trận gặp Ulsan HD và lập tức bị thổi phạt, trao cho đối thủ quả phạt góc.
Trọng tài sẽ công bố lý do VAR ngay trên sân. Quy định mới khác tại Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 là trọng tài chính sẽ trực tiếp thông báo lý do thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR, nhằm tăng tính minh bạch.
Cụ thể, sau khi xem lại tình huống ở màn hình bên đường biên, trọng tài sẽ giải thích ngắn gọn với khán giả trên sân vì sao thay đổi quyết định ban đầu. Hình thức này từng được áp dụng ở một số giải đấu Cup, với lần đầu tiên xuất hiện tại bán kết Cup Liên đoàn mùa trước, khi Stuart Attwell thông báo trong trận Tottenham gặp Liverpool.
Tuy vậy, khán giả chỉ được nghe kết quả và lý do thay đổi, chứ không được nghe toàn bộ quá trình trao đổi giữa tổ VAR và trọng tài như trong bóng bầu dục hay cricket, do luật của Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) vẫn cấm phát trực tiếp các đoạn hội thoại này.
Tân binh Ngoại hạng Anh có thoát "lời nguyền" xuống hạng? Hai mùa gần nhất, cả ba đội lên từ Championship đều rớt lại chỉ sau một mùa tận hưởng bầu không khí Ngoại hạng Anh. Đó là Luton Town, Burnley, Sheffield United mùa 2023-2024 và Leicester City, Ipswich, Southampton mùa 2024-2025.
Nhưng mùa 2025-2026 không hẳn u ám như vậy với ba tân binh Sunderland, Burnley và Leeds United. Dù vẫn đối mặt mùa giải đầy thử thách, họ không phải là những ứng viên xuống hạng duy nhất.
Brentford mất HLV Thomas Frank, tiền đạo chủ lực Bryan Mbeumo và thủ quân Christian Norgaard; Bournemouth chia tay hàng loạt trụ cột hàng thủ mùa trước, gồm Ilya Zabarnyi (sang PSG), Milos Kerkez (Liverpool), Dean Huijsen (Real Madrid), Kepa Arrizabalaga (Arsenal); trong khi Wolves cũng tiềm ẩn nguy cơ sa sút.
Hồng Duy
Ảnh: AP, Man Utd, Puma, Reuters, Premier League, The Guardian