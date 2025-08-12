Nhiều danh thủ nghi ngờ khả năng vô địch của Arsenal

AnhAlan Shearer, Gary Lineker và Micah Richards đều không tin Arsenal sẽ giải cơn khát vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa 2025-2026.

"Tôi thích tất cả bản hợp đồng của Arsenal. Nhưng ngay cả khi đó là những gì họ cần, họ vẫn có thể tiếp tục thất bại ở Ngoại hạng Anh", Shearer, cựu tiền đạo giữ kỷ lục ghi bàn Ngoại hạng Anh với 260 bàn, nói trên podcast The Rest Is Football ngày 11/8. "Họ cũng sẽ cạnh tranh ở Champions League, nhưng chưa đủ mạnh để vô địch".

Gyokeres mừng bàn trong trận giao hữu Arsenal thắng Bilbao 3-0 hôm 9/8. Ảnh: PA

Arsenal vừa chi khoảng 275 triệu USD để mang về sáu cầu thủ (gồm cả phụ phí). Trong đó, Viktor Gyokeres, tiền đạo cạnh tranh Giày Vàng châu Âu với Kylian Mbappe mùa trước, trở thành ngôi sao hy vọng trong việc đem lại Ngoại hạng Anh đầu tiên kể từ năm 2004 cho đội chủ sân Emirates. Tuy nhiên, các đối thủ cũng chịu chi không kém, thậm chí có phần dữ dội hơn. Đương kim vô địch Liverpool bỏ ra 356 triệu, gồm cả hai hợp đồng hơn 100 triệu mua Florian Wirtz và Hugo Ekitike. Chelsea thì chi 353 triệu, Man Utd 288 triệu, còn Man City 208 triệu. Điều này được cho khiến Arsenal không còn nhiều lợi thế về mặt chuyển nhượng.

"Tôi đồng ý với anh", Lineker, Vua phá lưới World Cup 1986, nói với Shearer. "Tôi sẽ không nói vậy nếu Liverpool không tăng cường tốt như chúng ta đang thấy. Sẽ có rất nhiều thứ phụ thuộc vào Gyokeres. Cậu ấy đã có một bàn tuyệt vời trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng nó không quan trọng".

Richards, nhà vô địch Ngoại hạng Anh 2012 với Man City, cũng đánh giá cao việc Arsenal mua Gyokeres. Tuy nhiên, ông cảnh báo đội hình "Pháo thủ" chưa đủ chiều sâu để đối phó với những chấn thương bất ngờ. Mùa trước, do chấn thương của Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka và Kai Havertz, Arsenal liên tục rơi vào tình trạng thiếu tiền đạo.

"Tôi chưa biết liệu chừng đó có đủ để giúp họ vượt khó hay không. Họ sẽ trở lại như mùa trước chỉ sau một hoặc hai chấn thương. Do đó, tôi sẽ nói rằng họ cạnh tranh, nhưng không đủ vô địch", Richards nói thêm.

Arsenal từng 13 lần vô địch Anh, chỉ kém Man Utd và Liverpool (20 lần). Tuy nhiên, từ khi cựu HLV Arsene Wenger làm nên mùa giải bất bại 2003-2004, họ chưa trở lại đỉnh cao xứ sương mù. Ba mùa gần nhất, thầy trò Mikel Arteta đều về thứ hai sau Man City và Liverpool.

Tại Champions League, thành tích tốt nhất của Arsenal là vào chung kết mùa 2005-2006. Mùa trước, họ thua PSG 1-3 chung cuộc ở bán kết.

Ngày 17/8, Arsenal sẽ ra quân tại Ngoại hạng Anh 2025-2026 bằng trận làm khách trên sân Old Trafford của Man Utd. Tiếp đó, thầy trò Arteta gặp Leeds, Liverpool, Nottingham, Man City và Newcastle. Việc sớm chạm trán bốn đội trong top 7 mùa trước là một thách thức thực sự cho tham vọng vô địch của họ.

Thanh Quý (theo The Rest Is Football)