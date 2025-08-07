Liverpool sẽ đá thế nào sau chiến dịch mua sắm hơn 400 triệu USD

Với những Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong và Milos Kerkez... được mua về trong hè 2025, Liverpool đã sẵn sàng trình làng một diện mạo mới cho sứ mệnh bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh.

Sau khi kế nhiệm Jurgen Klopp, HLV Arne Slot không mua sắm nhiều, với chỉ 49 triệu USD chi ra, trong đó có 35 triệu cho bản hợp đồng để dành tới mùa này - thủ môn Giorgi Mamardashvili. Nhưng nhờ những điều chỉnh thông minh, thay đổi linh hoạt trong trận cùng phong độ cá nhân xuất sắc của Mo Salah, nhà cầm quân người Hà Lan vượt xa kỳ vọng, giúp đội vô địch Ngoại hạng 2024-2025. Thành công đó khiến cuộc cải tổ mùa hè năm nay càng trở nên đáng chú ý.

Đội chủ sân Anfield không muốn ngủ yên trên chiến thắng, lập tức lên kế hoạch củng cố sức mạnh, để chinh phục nó một lần nữa và thậm chí đặt mục tiêu làm tốt hơn. Gần 405 triệu USD đã được chi ra trong kỳ chuyển nhượng này, và con số có thể tăng thêm 200 triệu nếu Liverpool mua được Isak.

Wirtz (trái) tranh bóng trong trận giao hữu thắng Yokohama F Marinos ngày 30/7. Ảnh: Reuters

Bản hợp đồng tiềm năng phá kỷ lục chuyển nhượng Anh với Florian Wirtz là tâm điểm của kỳ chuyển nhượng hè 2025, và tân binh người Đức sẽ đóng vai trò chủ chốt trên hàng công. Nhưng Jeremie Frimpong và Milos Kerkez sẽ thay đổi cách tiếp cận của Liverpool ở hai cánh.

Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến trung tâm hàng thủ, vai trò của Ryan Gravenberch ở tuyến giữa và cả vị trí của Mohamed Salah. Tiền đạo tân binh Hugo Ekitike thì có sẵn tiềm năng để kết nối toàn bộ hệ thống. Mùa giải thứ hai của Slot chắc chắn chứng kiến một sự thay da đổi thịt về lối chơi.

Đôi cánh bay bổng Kerkez và Frimpong

Trước tiên, việc Trent Alexander-Arnold rời đi đã thúc đẩy sự thay đổi. Ở cánh trái, Kerkez được xem là người kế thừa Andy Robertson, gợi nhớ đến hình ảnh "bay bổng" của hậu vệ người Scotland thời còn đỉnh cao: những pha lên công về thủ miệt mài, những miếng chồng cánh trong lẫn ngoài, cùng những cú trả ngược hay tạt bóng chính xác. Trong khi đó, Frimpong là một mẫu cầu thủ hoàn toàn khác Trent ở cánh phải.

Frimpong (trái) và Kerkez sẽ là đôi cánh mới của Liverpool mùa này. Ảnh: LFC Transfers

Tại Leverkusen, Frimpong đá biên thủ (wingback) cánh phải, với nhiệm vụ xâm nhập vào những vùng có thể tạo ra nguy hiểm. Khác với Trent, người giữ vai trò làm bóng từ vị trí lùi sâu ở Anfield, Frimpong có lúc chơi như một tiền đạo cánh phải dưới thời HLV Xabi Alonso, đẩy khối đội hình tiến công bằng những pha chạy chỗ không bóng hoặc bằng khả năng rê bóng.

Nói ngắn gọn, Trent đưa quả bóng vào vùng cấm đối thủ bằng những đường chuyền, còn Frimpong tự dẫn bóng xâm nhập. Nhiều khả năng, cả Kerkez và Frimpong sẽ cùng dâng cao bám biên và kéo giãn chiều ngang sân khi Liverpool tấn công.

Những tiền đạo cánh bó vào trong

Với Kerkez và Frimpong chiếm lĩnh hai cánh, cơ hội sẽ mở ra để Wirtz từ cánh trái và Salah từ cánh phải bó vào trong, từ đó sử dụng chân thuận để nhắm đến khung thành đối phương hoặc chuyền bóng mở ra cơ hội. Đây là những pha xử lý đặc trưng của Salah, nhưng bản thân Wirtz cũng gây được sát thương lớn với cách chơi này tại Leverkusen.

Bộ kỹ năng đa dạng của Wirtz giúp anh trở thành lựa chọn cho nhiều vị trí. Mùa trước ở Bundesliga, tài năng trẻ 22 tuổi dẫn đầu Bundesliga về số pha rê bóng thành công (82 trong 165), ghi bàn và kiến tạo ở mức hai chữ số với lần lượt 10 bàn và 12 kiến tạo. Anh đồng thời dẫn đầu về các tình huống giành lại bóng ở 40 mét cuối sân (1,25 lần mỗi 90 phút).

Wirtz từng giữ vai trò chơi tự do từ cánh trái dưới bàn tay của Alonso, và đây cũng có thể sẽ là kế hoạch của Slot, trong bối cảnh Luis Diaz đã bị bán cho Bayern và tương lai Cody Gakpo còn bất định.

Màn trình diễn của Wirtz trong trận Liverpool thắng Bilbao 3-1 Màn trình diễn của Wirtz trong trận Liverpool thắng Bilbao 3-1.

Salah, Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng và Vua phá lưới mùa trước, ở tuổi 33, được định hướng để tối ưu khả năng ghi bàn hơn là thông qua cường độ hoạt động. Dấu hiệu của sự thay đổi này đã xuất hiện từ mùa trước, khi ngôi sao người Ai Cập cho biết HLV người Hà Lan đã giảm bớt nhiệm vụ phòng ngự cho anh. Xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp tục ở mùa giải tới.

Ekitike kết nối tất cả

Diogo Jota - người tử nạn đầu tháng 7 - sẽ luôn được nhớ đến khi nhắc về các tiền đạo chơi trung tâm thành công của Liverpool mùa tới. So với tiền đạo quá cố người Bồ Đào Nha, Hugo Ekitike, đến từ Eintracht Frankfurt, với những màn trình diễn tại Bundesliga, cho thấy anh có khả năng mang đến sự kết nối mới mẻ trong các pha tấn công của Liverpool.

Dù cao 1,91 mét, Ekitike không đơn thuần là một tiền đạo cắm. Tân binh người Pháp sẵn sàng chạy chỗ ở phạm vi hai nách trung lộ hoặc lùi về tuyến giữa để tham gia triển khai tấn công. Tầm di chuyển rộng của cầu thủ 23 tuổi này sẽ có thể đóng vai trò chim mồi, tạo cơ hội cho Wirtz và Salah tận dụng khoảng trống và đâm ra sau lưng hàng thủ đối phương.

Slot kỳ vọng Ekitike có thể kết hợp giữa tinh thần đồng đội với bản năng săn bàn, tiếp nối thành tích cá nhân tốt nhất trong sự nghiệp với 15 bàn tại Bundesliga mùa trước. Là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất Bundesliga 2024-2025, Ekitike sẽ mang đến mối đe dọa lớn cho khung thành đối phương.

Ekitike kiến tạo cho Salal ghi bàn vào lưới Bilbao Ekitike kiến tạo cho Salal ghi bàn vào lưới Bilbao trong trận giao hữu ngày 5/8.

Tuyến giữa hỗ trợ phòng ngự

Tất cả ý tưởng tấn công mới này cần được hỗ trợ bởi những tình huống di chuyển thông minh ở tuyến giữa. Hình ảnh Gravenberch lùi xuống giữa hai trung vệ để tạo thành bộ ba tuyến dưới cùng trong giai đoạn triển khai bóng đã được thấy ở mùa trước, anh đồng thời còn di chuyển sang ngang để hỗ trợ vá lỗ hổng ở vị trí hậu vệ phải. Vai trò này của tiền vệ người Hà Lan có thể sẽ giữ nguyên trong mùa tới.

Ngoài ra, Liverpool cần dựa vào khả năng che chắn ở nách phải trung lộ của Ibrahima Konate và kinh nghiệm của Virgil van Dijk để điều phối, chỉ huy các mảnh ghép nơi hàng thủ.

Gravenberch (giữa) cầm bóng trong trận giao hữu thắng Bilbao 3-1 trên sân Anfield ngày 5/8. Ảnh: Liverpool FC

Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai cũng sẽ đóng vai trò quan trọng, dù chơi như hai số 8 phía trên Gravenberch hoặc một trong hai lùi xuống tạo thành cặp tiền vệ trụ. Bấy giờ, người còn lại sẽ đảm nhận vai trò liên kết và chơi như một số 10 cơ động.

Conor Bradley và Curtis Jones nằm trong số những cầu thủ khao khát tìm kiếm vai trò riêng, và với mục tiêu cạnh tranh trên nhiều mặt trận của Liverpool, họ sẽ có cơ hội. Những bản hợp đồng mới sẽ bổ sung thêm chiều sâu cho kế hoạch của Slot, nhưng có một điều rõ ràng: Liverpool mùa tới sẽ rất khác.

Hoàng Thông (theo Sky Sports)