10 'bom tấn' chuyển nhượng chờ nổ trước khai mạc Ngoại hạng Anh

Alexander Isak. Newcastle được cho chỉ bán với giá 200 triệu USD, trong khi Liverpool mới trả 148 triệu. Việc đội chủ sân St James' Park mua hụt Benjamin Sesko, tiền đạo ban đầu được kỳ vọng là phương án thay thế, càng làm giảm khả năng cho Isak ra đi. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển đang làm loạn để được gia nhập Liverpool, "bom tấn" vẫn có khả năng nổ.

Nhờ bán Luis Diaz cho Bayern và Darwin Nunez cho Al Hilal, Liverpool có thêm tiền để tăng giá mua. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh tốn 356 triệu để mua cầu thủ từ đầu kỳ chuyển nhượng, nhưng thu 228 triệu ở chiều ngược lại.