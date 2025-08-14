10 'bom tấn' chuyển nhượng chờ nổ trước khai mạc Ngoại hạng Anh

Alexander Isak. Newcastle được cho chỉ bán với giá 200 triệu USD, trong khi Liverpool mới trả 148 triệu. Việc đội chủ sân St James' Park mua hụt Benjamin Sesko, tiền đạo ban đầu được kỳ vọng là phương án thay thế, càng làm giảm khả năng cho Isak ra đi. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển đang làm loạn để được gia nhập Liverpool, "bom tấn" vẫn có khả năng nổ.
Nhờ bán Luis Diaz cho Bayern và Darwin Nunez cho Al Hilal, Liverpool có thêm tiền để tăng giá mua. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh tốn 356 triệu để mua cầu thủ từ đầu kỳ chuyển nhượng, nhưng thu 228 triệu ở chiều ngược lại.
Savinho. Trong mùa Ngoại hạng Anh đầu tiên chơi cho Man City, tiền đạo cánh 21 tuổi người Brazil vào sân 29 lần, ghi một bàn và kiến tạo tám lần. Tottenham đang đánh tiếng chuyển nhượng. Tuy nhiên, Man City có thể đòi không dưới 65 triệu USD.
Marc Guehi. Trung vệ đội trưởng vừa giúp Crystal Palace giành Siêu Cup Anh, danh hiệu thứ hai trong ba tháng, khi Liverpool 3-2 trong loạt luân lưu. Tuy nhiên, ngôi sao 25 tuổi có thể sắp chuyển sang thi đấu cho Liverpool hoặc Newcastle. Hợp đồng giữa Guehi và Palace chỉ còn chưa đầy một năm. Chủ tịch Steve Parish thừa nhận sẽ bán nếu nhận được đề nghị hợp lý, nhằm tránh mất trắng Guehi vào năm tới.
Yoane Wissa. Cuộc di cư hàng loạt tại Brentford hè này có thể vẫn chưa kết thúc. Wissa được cho là sắp tiếp bước HLV Thomas Frank, Bryan Mbeumo, Christian Norgaard và Mark Flekken. Hợp đồng giữa anh và Brentford chỉ còn chưa đầy một năm. Newcastle được cho là đã bị từ chối đề nghị 34 triệu USD. "Chích chòe" có thể sẽ quay lại với một đề nghị khác vào tuần này, nhưng Liverpool cũng sẵn sàng theo đuổi cầu thủ 28 tuổi ghi 19 bàn qua 35 trận Ngoại hạng Anh mùa trước.
Kevin. Trong 55 trận chơi cho CLB Ukraine Shakhtar Donetsk, tiền đạo cánh 22 tuổi ghi 16 bàn và kiến tạo bảy lần. Anh mới chỉ khoác áo tuyển U20 Brazil. Fulham đang trả giá 43 triệu USD, nhưng đội bóng Ukraine đòi 58 triệu.
Carlos Baleba. Man Utd có thể phải trả 155 triệu USD để mua Baleba. Năm 2023, tiền vệ 21 tuổi người Cameroon gia nhập Brighton từ Lille với giá 33 triệu. Hai năm qua, anh chơi 77 trận và ghi bốn bàn. Sở trường của Baleba là tiền vệ phòng ngự và tiền vệ trung tâm. HLV Ruben Amorim kỳ vọng Baleba và Kobbie Mainoo sẽ định hình tuyến giữa Man Utd trong tương lai gần.
Xavi Simons. Chelsea tiếp tục theo đuổi chính sách đầu tư vào cầu thủ trẻ. Lần này, mục tiêu của họ là Xavi Simons, tiền vệ 22 tuổi đóng vai trò trụ cột tại Leipzig và tuyển Hà Lan. Leipzig đang đòi 80 triệu USD, nhưng Chelsea có thể hạ giá bằng cách cho Christopher Nkunku trở lại đội bóng Đức và các thêm Tyrique George.
Alejandro Garnacho. Tiền đạo cánh 21 tuổi người Argentina cũng sắp gia nhập Chelsea. Anh thậm chí coi Chelsea là lựa chọn duy nhất để ra đi. Garnacho không còn vị trí tại Man Utd, sau khi bất đồng với HLV Amorim về việc bị loại khỏi đội hình chính trận chung kết Europa League. Man Utd đang đòi 65 triệu USD, nhưng Chelsea mới chỉ trả 40 triệu.
Nicolas Jackson. Sau sự xuất hiện của Joao Pedro và Liam Delap, Jackson chỉ còn là lựa chọn số ba trên hàng công Chelsea. Tiền đạo ghi 24 bàn trong 65 trận Ngoại hạng Anh muốn sang Newcastle, nhưng chưa toại nguyện. Newcastle sẽ chỉ bổ sung tiền đạo nếu phải bán Isak cho Liverpool. Năm 2023, Jackson gia nhập Chelsea từ Villarreal với giá 43 triệu USD.
Eberechi Eze. Giống đội trưởng Guehi, Eze được cho là sẽ rời Crystal Palace. Với việc vụ theo đuổi Adebola Lookman sắp đổ bể, Arsenal có thể chi từ 74 đến 80 triệu USD để mua Eze. Nếu thất bại trong vụ Savinho, Tottenham cũng có thể quay sang mua tiền đạo cánh 27 tuổi từng ghi 34 bàn trong 146 trận Ngoại hạng Anh.
Ảnh: Reuters, AFP, EPA