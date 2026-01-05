9 dấu hiệu thận yếu dễ bị nhầm lẫn

Thận quá tải hoặc suy giảm chức năng có thể gây mệt mỏi liên tục, sưng ở bàn chân, đau lưng dưới, nước tiểu sẫm màu và ngứa dai dẳng.

Nhiều trường hợp thận suy yếu bắt đầu mà không có dấu hiệu rõ ràng, hoặc các triệu chứng giống với mất nước, do cả hai đều làm rối loạn cân bằng chất lỏng. Nhiều người chỉ nghĩ rằng cần uống thêm nước. Tuy nhiên, nhận biết đúng sự khác biệt giữa các vấn đề thận và tình trạng khác như mất nước giúp phát hiện sớm bệnh và xử trí kịp thời.

Mệt mỏi liên tục: Uống nhiều nước mà vẫn cảm thấy mệt mỏi có thể do thận không lọc độc tố đúng cách. Khi chất thải tích tụ trong máu, người bệnh cảm thấy sụt giảm năng lượng, nặng nề hơn.

Chuột rút cơ bắp và đau nhức cơ thể: Chuột rút có thể xảy ra khi một người bị mất nước hoặc khi thận hoạt động không tốt. Trường hợp do mất nước thường hết khi tăng thêm lượng chất lỏng nạp vào. Chuột rút liên quan đến thận xảy ra khi thận không cân bằng các chất điện giải như canxi và kali. Nó thường đi kèm với các triệu chứng khác như mệt mỏi, sưng tấy và tiểu tiện bất thường...

Buồn nôn hoặc nôn mửa: Khi thận không lọc chất thải, độc tố tích tụ và khiến một người cảm thấy buồn nôn.

Khô miệng kéo dài và kèm vị kim loại trong miệng: Nếu miệng vẫn khô ngay cả sau khi uống đủ nước thì đó có thể là do thận hoạt động không tốt, đang tích tụ độc tố, có thể khiến hơi thở của có mùi hôi và vị như kim loại.

Nước tiểu sẫm màu hoặc có bọt: Nước tiểu sẫm màu thường là do không uống đủ nước. Tuy nhiên, với nguyên nhân do vấn đề về thận, ngoài sẫm màu, nước tiểu còn rất nhiều bọt hoặc sủi bọt, tức là quá nhiều protein - dấu hiệu của tổn thương thận.

Sưng ở bàn chân, mắt cá chân hoặc mặt: Các vấn đề về thận thường khiến một số bộ phận sưng lên vì cơ thể không thể loại bỏ chất lỏng và natri dư thừa đúng cách. Một dấu hiệu sớm phổ biến là sưng quanh mắt.

Khó tập trung: Khi thận không hoạt động đúng cách và loại bỏ chất thải hiệu quả, chất thải tích tụ trong máu và ảnh hưởng đến hoạt động của não, khiến tập trung và suy nghĩ rõ ràng trở nên khó khăn hơn.

Ngứa dai dẳng: Uống nước có thể giảm ngứa do mất nước, nhưng không có tác dụng với ngứa liên quan vấn đề thận. Tình trạng này xảy ra khi độc tố tích tụ hoặc cân bằng khoáng chất bị rối loạn do suy giảm chức năng thận.

Đau lưng dưới hoặc đau bên hông: Những cơn đau không giảm ở vùng lưng dưới có thể cảnh báo nhiễm trùng, sỏi thận và sưng tấy. Nếu triệu chứng này vẫn còn, không giảm ngay cả sau khi đã uống đủ nước, bạn nên đi kiểm tra thận. Chẩn đoán sớm bệnh thận có thể giúp ích cho sức khỏe về lâu dài.

Bảo Bảo (Theo Times of India)