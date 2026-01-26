8 điểm nhấn vòng 23 Ngoại hạng Anh

Vấn đề tâm lý của Arsenal. Arsenal tưởng đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Man Utd khi Lisandro Martinez đá phản lưới nhà từ cú sút của Martin Odegaard trong hiệp một. Nhưng đúng lúc cần sự điềm tĩnh, "Pháo thủ" lại để hỗn loạn lấn át.

Bàn gỡ hòa của Bryan Mbeumo xuất phát từ sai lầm rõ ràng của Martin Zubimendi, song đó đã là lần thứ hai trong tám phút sau bàn mở tỷ số, hàng thủ Arsenal để đối phương thoát xuống. Trước đó không lâu, Bruno Fernandes cũng bỏ lỡ một cơ hội trong thế đối mặt.

Sự bình tĩnh vỡ vụn, và phần còn lại của trận đấu chứng kiến Arsenal loay hoay khắc phục hậu quả, sự căng thẳng trên sân phản chiếu tâm trạng bất an trên các khán đài Emirates. Đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta vẫn dẫn đầu Ngoại hạng Anh, nhưng bầu không khí tại sân nhà lúc này không mang dáng dấp của một đội đầu bảng.

Huyền thoại Patrick Vieira đặt câu hỏi về bản lĩnh tâm lý của Arsenal sau trận, nhưng nhận định nặng nề nhất lại đến từ cựu đội trưởng Man Utd. "Họ cần quay lại những điều cơ bản và đón nhận thử thách này, thay vì sợ hãi nó", Roy Keane nói.

Nỗi sợ ấy bắt nguồn từ cách những cuộc đua vô địch trước đây, khi Arsenal về nhì Ngoại hạng Anh ba mùa liên tiếp. Và ngày càng rõ ràng, nó đang thấm vào màn trình diễn trên sân. Những trận hòa không bàn thắng trước Liverpool và Nottingham Forest không phải thảm họa, nhưng chuông báo động đã bắt đầu vang lên.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2023 Arsenal thủng lưới ba bàn trong một trận, nhưng cách họ tự bắn vào chân lại rất quen thuộc. Đội bóng này đang hình thành thói quen khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn mức cần thiết.

Arsenal vẫn còn cách biệt bốn điểm. Nhưng cả đội bóng lẫn người hâm mộ đang chật vật thoát khỏi tâm lý nặng nề của những mùa giải trước.