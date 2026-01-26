8 điểm nhấn vòng 23 Ngoại hạng Anh

Vấn đề tâm lý của Arsenal. Arsenal tưởng đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trước Man Utd khi Lisandro Martinez đá phản lưới nhà từ cú sút của Martin Odegaard trong hiệp một. Nhưng đúng lúc cần sự điềm tĩnh, "Pháo thủ" lại để hỗn loạn lấn át.
Bàn gỡ hòa của Bryan Mbeumo xuất phát từ sai lầm rõ ràng của Martin Zubimendi, song đó đã là lần thứ hai trong tám phút sau bàn mở tỷ số, hàng thủ Arsenal để đối phương thoát xuống. Trước đó không lâu, Bruno Fernandes cũng bỏ lỡ một cơ hội trong thế đối mặt.
Sự bình tĩnh vỡ vụn, và phần còn lại của trận đấu chứng kiến Arsenal loay hoay khắc phục hậu quả, sự căng thẳng trên sân phản chiếu tâm trạng bất an trên các khán đài Emirates. Đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta vẫn dẫn đầu Ngoại hạng Anh, nhưng bầu không khí tại sân nhà lúc này không mang dáng dấp của một đội đầu bảng.
Huyền thoại Patrick Vieira đặt câu hỏi về bản lĩnh tâm lý của Arsenal sau trận, nhưng nhận định nặng nề nhất lại đến từ cựu đội trưởng Man Utd. "Họ cần quay lại những điều cơ bản và đón nhận thử thách này, thay vì sợ hãi nó", Roy Keane nói.
Nỗi sợ ấy bắt nguồn từ cách những cuộc đua vô địch trước đây, khi Arsenal về nhì Ngoại hạng Anh ba mùa liên tiếp. Và ngày càng rõ ràng, nó đang thấm vào màn trình diễn trên sân. Những trận hòa không bàn thắng trước Liverpool và Nottingham Forest không phải thảm họa, nhưng chuông báo động đã bắt đầu vang lên.
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2023 Arsenal thủng lưới ba bàn trong một trận, nhưng cách họ tự bắn vào chân lại rất quen thuộc. Đội bóng này đang hình thành thói quen khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn mức cần thiết.
Arsenal vẫn còn cách biệt bốn điểm. Nhưng cả đội bóng lẫn người hâm mộ đang chật vật thoát khỏi tâm lý nặng nề của những mùa giải trước.
Khởi đầu trong mơ của Carrick còn có thể rực rỡ hơn. Đánh bại cả hai CLB dẫn đầu Man City và Arsenal, Michael Carrick khó có thể mơ về một khởi đầu thuận lợi hơn trên cương vị HLV trưởng Man Utd, và hành trình ấy vẫn còn nhiều hứa hẹn.
Nhà cầm quân người Anh đã thổi luồng sinh khí mới vào Man Utd, giải phóng hàng công khỏi sơ đồ 3-4-3 nặng nề của Ruben Amorim, đồng thời khôi phục phong cách từng làm nên bản sắc CLB - các cầu thủ chạy cánh tốc độ và lối chơi tấn công chủ động, ngay trước hai đối thủ mạnh nhất Ngoại hạng Anh.
Quyết định táo bạo của Carrick được thể hiện rõ tại Emirates. Khi Patrick Dorgu chấn thương và tỷ số đang là 2-1, ông tung Benjamin Sesko vào sân - thay vì chọn Mason Mount để hỗ trợ Luke Shaw khóa chặt Bukayo Saka. Sesko được đẩy vào trung lộ, còn Matheus Cunha - mẫu cầu thủ giàu tính tấn công - dạt sang trái. Bàn thắng quyết định đến từ chính khoảnh khắc tiền đạo người Brazil tự do xâm nhập khoảng trống rồi dứt điểm kỹ thuật.
"Chúng tôi không hề tự mãn", Carrick nói sau trận. Nhưng nhiều CĐV Man Utd vẫn rời Emirates trong tiếng hát "chúng ta sẽ vô địch". Đội bóng giờ đã chen chân vào Top 4, và dù cuộc đua vô địch vẫn rất xa vời, mục tiêu giành vé dự Champions League rõ ràng khả thi hơn nhiều.
Lịch thi đấu sắp tới cũng mở ra cơ hội: Fulham, Tottenham, West Ham, Everton và Crystal Palace.
Năm 2019, Ole Gunnar Solskjaer từng bất bại 11 trận đầu tiên với tư cách HLV tạm quyền của Man Utd, trong đó có 10 chiến thắng - chuỗi trận đủ để ông nhận hợp đồng ba năm.
Khi mùa giải còn 15 vòng đấu, một cựu cầu thủ Man Utd khác đang có cơ hội đặt nền móng để kéo dài nhiệm kỳ của mình.
Liverpool cầm bóng nhiều nhưng vô hại. Liverpool kiểm soát bóng tới 67%, làm chủ không gian và tái hiện những bài miếng quen thuộc, nhưng hoàn toàn thiếu sức sát thương.
Từ đầu mùa giải, HLV Arne Slot cho rằng các khối phòng ngự thấp như rào cản lớn nhất kìm hãm nhịp tấn công của Liverpool. Nhưng Bournemouth đã không chơi theo cách đó. Họ dâng cao, pressing quyết liệt và để lộ khoảng trống phía sau. Thế nhưng Liverpool vẫn tỏ ra thiếu ý tưởng và, đáng lo hơn, thiếu niềm tin rằng lối chơi của họ có thể gây sát thương.
Liverpool tung ra 14 cú dứt điểm, song chỉ tạo thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở mức 0,83 - con số cho thấy sự bế tắc. Đó là một đội bóng chọn phương án an toàn: sút xa thiếu hiệu quả, những quả tạt không đủ quyết đoán, và các đợt lên bóng chậm lại đúng lúc cần tăng tốc.
Chính Bournemouth mới là đội trông nguy hiểm hơn ở những khoảnh khắc then chốt, với "đòn kết liễu" đến ở phút bù thứ năm. Bournemouth sở hữu chính những phẩm chất Liverpool không có trong trận này: trực diện, quyết đoán và táo bạo.
Haaland được nghỉ, các mũi nhọn khác tỏa sáng cho Man City. Erling Haaland chỉ ghi được một bàn - từ chấm phạt đền - trong tám lần ra sân gần nhất, đồng thời có dấu hiệu quá tải vì cường độ thi đấu dày đặc. Vì thế, trung phong người Na Uy được cho nghỉ trong trận thắng Wolves 2-0, và HLV Pep Guardiola có nhiều lý do để hài lòng.
Omar Marmoush, người được xem như phương án dự phòng cho Haaland trên hàng công, sớm ghi bàn mở tỷ số. Thực tế, tiền đạo người Ai Cập thi đấu lệch biên nhiều hơn, tương tự cách di chuyển của Antoine Semenyo, nhưng vẫn biết cách tìm đến mành lưới. Man City có thêm những gương mặt sẵn sàng lên tiếng.
Sang hiệp hai, đến lượt Semenyo lập công để có bàn đầu tiên cho Man City ở Ngoại hạng Anh. Sự bổ sung hỏa lực này sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong giai đoạn nước rút của mùa giải.
Quan trọng không kém là chiến thắng này giúp Guardiola linh hoạt hơn trong việc cho Haaland nghỉ ngơi. Jarrod Bowen là tiền đạo duy nhất ở Ngoại hạng Anh mùa này đá chính nhiều trận hơn Haaland, nhưng West Ham không phải căng sức ở đấu trường châu Âu.
Phong độ của Haaland là yếu tố then chốt quyết định trần năng lực của Man City. Nếu tiền đạo người Na Uy có thể đạt trạng thái sung mãn ở chặng cuối, một mùa giải vốn thiếu thuyết phục của đội bóng áo xanh vẫn có thể khép lại đầy hấp dẫn, với tham vọng cạnh tranh trên bốn đấu trường.
Estevao mang đến nhiều hứng khởi cho Chelsea. Joao Pedro là cầu thủ hay nhất trận tại Selhurst Park, nhưng Estevao tiếp tục tạo ra sự phấn khích. Tài năng 18 tuổi người Brazil trở thành cầu thủ trẻ nhất của Chelsea vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong cùng một trận Ngoại hạng Anh kể từ Neil Shipperley năm 1993.
Bàn mở tỷ số trong trận thắng Crystal Palace 3-1 thực sự ấn tượng, khi Estevao không chỉ thể hiện tốc độ mà còn cả kỹ thuật lẫn sức mạnh để vượt qua hậu vệ giàu kinh nghiệm Tyrick Mitchell. Pha dứt điểm quyết đoán, đưa bóng vượt tầm với của Dean Henderson, đủ để lý giải vì sao người hâm mộ Chelsea muốn được thấy anh nhiều hơn trên sân.
Chelsea hiện có rất nhiều lựa chọn trên hàng công dưới thời tân HLV Liam Rosenior. Cùng với những vấn đề về thể lực, điều đó khiến Estevao thường xuyên phải vào sân từ ghế dự bị hơn là đá chính, đặc biệt kể từ sau trận thua Leeds hồi đầu tháng 12.
Tuy nhiên, tiềm năng của Estevao vượt trội so với nhiều đồng đội - không chỉ cho tương lai mà ngay ở hiện tại. Không cầu thủ nào của Chelsea ghi nhiều bàn hơn anh ở cùng độ tuổi trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Màn trình diễn tại Selhurst Park mang cảm giác như chỉ là sự khởi đầu.
Tottenham bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. Trận hòa Burnley 2-2 với bàn ở ở phút cuối kéo dài chuỗi không thắng của Tottenham trong năm 2026 lên năm trận. Tính rộng hơn, "Gà trống" chỉ thắng một trong tám trận gần nhất tại giải, giai đoạn chứng kiến những thất bại trước hai đội thuộc nhóm bốn đội cuối bảng là West Ham và Nottingham Forest.
Tottenham cũng từng cần bàn gỡ ở phút 90 để tránh thua Wolves - đội bét bảng - trong trận hòa 1-1 trên sân nhà hồi cuối tháng 9/2025. Đó cũng là điểm số đầu tiên của Wolves mùa này. Tại Turf Moor, họ lại phải nhờ tới bàn gỡ muộn khác để giành điểm trước Burnley, đội suýt chấm dứt chuỗi 13 trận liên tiếp không thắng ở Ngoại hạng Anh.
Việc liên tục không thể đánh bại các đối thủ xếp dưới, cộng với phong độ tệ hại kéo dài, không chỉ gia tăng sức ép lên HLV Thomas Frank mà còn làm dấy lên mối lo Tottenham có thể thực sự bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng.
Mùa trước, Tottenham xếp thứ 17 nhưng chưa bao giờ ở tình thế nguy hiểm thực sự, khi họ dồn sức cho Europa League. Còn mùa này, cuộc đua trụ hạng mang cảm giác rất khác.
Tottenham bước vào vòng đấu cuối tuần với khoảng cách 10 điểm so với nhóm "cầm đèn đỏ. Nhưng sau trận hòa Burnley, còn West Ham thắng trận thứ hai liên tiếp, đoàn quân của Frank chỉ còn hơn nhóm xuống hạng tám điểm.
Trong một cuộc thăm dò của Sky Sports, 65% người tham gia cho rằng Tottenham đang phải chiến đấu để trụ hạng. Tỷ lệ cược xuống hạng của Tottenham cũng tiếp tục giảm, hiện còn 20/1 theo đánh giá của các nhà cái.
Có lẽ điều khiến nỗi lo này gia tăng chính là lịch thi đấu tháng Hai đầy ám ảnh - khó khăn nhất so với bất kỳ đội nào trong bốn vòng đấu tới của Ngoại hạng Anh.
Tottenham sẽ lần lượt chạm trán 4 đội thuộc nửa trên bảng xếp hạng: Man City (sân nhà), Man Utd (sân khách), Newcastle (sân nhà) và Arsenal (sân nhà). Nhìn vào lịch đấu đó, thật khó để thấy Tottenham sẽ tìm kiếm chiến thắng tiếp theo ở đâu.
Các tân binh chưa thể lấp đầy khoảng trống của Isak. Việc tăng cường hàng công trong kỳ chuyển nhượng hè được kỳ vọng sẽ giúp Newcastle giảm bớt tác động từ cuộc sống không còn Alexander Isak - tiền đạo nổi loạn để sang Liverpool. Thực tế lúc này lại đang cho thấy điều ngược lại: Isak khó thay thế đến mức nào.
Trận thua Aston Villa 0-2 giống như ví dụ điển hình cho sự thiếu hụt trên mặt trận tấn công. Newcastle chơi đầy nỗ lực, di chuyển nhiều, nhưng gần như không có tính đột biến. Khi trận đấu cần một tia sáng, HLV Eddie Howe muốn làm mới hàng công với những thay đổi từ băng ghế dự bị, nhưng không nhận được cú hích nào đáng kể.
Jacob Ramsey, Anthony Elanga và Nick Woltemade - ba bản hợp đồng có tổng giá trị hơn 200 triệu USD - đều được trao cơ hội, song đều không để lại dấu ấn. Ramsey lạc nhịp, Elanga có tốc độ nhưng không chuyển hóa thành hiệu quả, còn Woltemade bị cô lập trước cặp trung vệ của Aston Villa. Trong khi đó, Yoane Wissa - một tân binh khác trong mùa hè - cũng không tìm được khoảng trống để gây sức ép ngay từ đầu trận.
Chính ở những thời điểm như vậy, sự vắng mặt của Isak mới trở nên rõ rệt. Trung phong người Thụy Điển không chỉ ghi bàn, mà còn mang lại những pha di chuyển thông minh và khả năng đọc trận đấu giúp Newcastle định đoạt kết quả. Không có Isak, hàng công đội bóng trở nên phẳng hơn, dễ bị bắt bài và thiếu bất ngờ.
Việc mua sắm cầu thủ luôn cần thời gian để đánh giá, nhưng những tín hiệu ban đầu cho thấy Newcastle vẫn chưa tìm được công thức phù hợp để bù đắp cho mẫu tiền đạo đặc biệt như Isak.
Konsa đang là trung vệ hay nhất của tuyển Anh. Làm khách trên sân Newcastle luôn là thử thách dữ dội. Nhưng màn trình diễn xuất sắc của Ezri Konsa giúp Aston Villa có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 để trở lại cuộc đua vô địch.
Sự điềm tĩnh của Konsa là dấu hiệu của một hậu vệ đẳng cấp cao. Điều nổi bật không nằm ở những pha tắc bóng quyết liệt hay cản phá lăn xả, mà ở khả năng chọn vị trí.. Anh đọc trận đấu nhanh hơn những người xung quanh hai đến ba nhịp.
Đây không phải khoảnh khắc bùng nổ nhất thời. Sự ổn định của Konsa đã được duy trì lặng lẽ trong một thời gian dài, điều phần nào lý giải vì sao cầu thủ 28 tuổi đá chính sáu trong số các trận vòng loại World Cup của tuyển Anh.
Nếu tuyển Anh cần một trung vệ đáng tin cậy khi áp lực tăng cao tại World Cup mùa hè này, Konsa đang đưa ra một lời khẳng định rất thuyết phục.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP, AFP, PA Wire