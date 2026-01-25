Man City cắt mạch không thắng trong ngày Haaland dự bị

AnhMan City thắng dễ đội bét bảng Wolves 2-0 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh, trong ngày tiền đạo chủ lực Erling Haaland không được xếp đá chính.

Man City không thắng bốn trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, khi thua Man Utd 0-3, hòa Brighton, Chelsea cùng 1-1 và Sunderland 0-0. Vì thế, việc chỉ phải tiếp Wolves - CLB bét bảng mới thắng một trận từ đầu mùa - được xem là cơ hội tốt để thầy trò Pep Guardiola giải tỏa áp lực.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha gây bất ngờ khi để Erling Haaland dự bị. Quyết định này có thể xuất phát từ việc trung phong người Na Uy sa sút phong độ, chỉ ghi một bàn trong tám trận gần nhất. Nhưng cũng không loại trừ khả năng Haaland được cho nghỉ, trong bối cảnh Man City phải đối mặt lịch thi đấu dày đặc giai đoạn đầu năm.

Một điểm đáng chú ý khác là màn ra mắt của tân binh Marc Guehi, chỉ ít ngày sau khi hoàn tất thương vụ gia nhập Man City từ Crystal Palace với giá 27 triệu USD và ký hợp đồng đến 2031. Trung vệ người Anh đá cặp cùng Abdukodir Khusanov - cầu thủ người Uzbekistan - ở trung tâm hàng thủ. Đây cũng là hai lựa chọn khả dĩ nhất của Man City lúc này, khi John Stones, Ruben Dias và Josko Gvardiol đều chấn thương dài hạn.

Trên sân Etihad, trận đấu diễn ra theo thế trận một chiều. Man City không gặp nhiều khó khăn trong việc áp đặt lối chơi, kiểm soát bóng 64%, dứt điểm 11 lần với bốn cú trúng đích, còn Wolves chỉ có một cú sút trúng cầu môn.

Chủ nhà đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm mở tỷ số ở phút thứ 6. Matheus Nunes tạt bóng từ cánh phải để Omar Marmoush băng vào dứt điểm tung lưới Wolves, trước khi trung vệ Yerson Mosquera kịp đánh đầu phá ra.

Đây là bàn đầu tiên của Marmoush tại Ngoại hạng Anh mùa này, ngay sau khi anh cùng tuyển Ai Cập khép lại hành trình tại Cup châu Phi 2026. Đáng chú ý, cả tám bàn của tiền đạo này tại Ngoại hạng Anh đều được ghi trên sân Etihad - thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu đối với một cầu thủ có 100% số bàn đến từ cùng một sân vận động.

Antoine Semenyo trượt cỏ mừng bàn ấn định chiến thắng cho Man City. Ảnh: Man City

Man City không cần đẩy nhịp độ trận đấu lên quá cao, nhưng vẫn dễ dàng tìm được bàn nhân đôi cách biệt. Phút bù giờ thứ hai hiệp một, từ pha tấn công trung lộ, Bernardo Silva chuyền bóng để Antoine Semenyo khống chế gọn gàng rồi đặt lòng chân trái vào góc xa, khiến thủ môn Jose Sa bay hết cỡ cũng không thể cản phá. Semenyo nâng thành tích lên ba bàn sau bốn trận, kể từ khi gia nhập Man City với mức phí 88 triệu USD từ Bournemouth.

Sang hiệp hai, Man City chủ động chơi chậm, nhưng vẫn tạo ra cơ hội. Phút 78, Semenyo suýt ghi bàn thứ ba khi cú sút của anh đưa bóng dội xà ngang. Haaland cũng được tung vào sân trong khoảng 20 phút cuối, song không để lại nhiều dấu ấn.

Kết quả 2-0 giúp Man City có chiến thắng đầu tiên trong năm 2026. Thầy trò Guardiola cũng rút ngắn khoảng cách xuống còn bốn điểm so với đội đầu bảng Arsenal - CLB sẽ chạm trán Man Utd ở trận cầu tâm điểm vòng 22 diễn ra tối 25/1.

Hồng Duy