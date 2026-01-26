Carrick: 'Không được phép tự mãn và nhìn quá xa'

Liên tiếp hạ Man City rồi Arsenal, nhưng HLV Michael Carrick khẳng định Man Utd vẫn còn nhiều trận quan trọng hơn phía trước, và từ chối bình luận về khả năng ký hợp đồng chính thức cuối mùa.

Các bàn của Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu rồi Matheus Cunha giúp Man Utd đánh bại Arsenal ngay trên sân đội đầu bảng, qua đó, vào top 4. Ba điểm có được tại Emirates còn đánh dấu thắng lợi đầu tiên của "Quỷ Đỏ" trên sân khách trước Arsenal ở Ngoại hạng Anh kể từ tháng 12/2017.

Do Man Utd đã bị loại ở các giải Cup quốc nội, và chỉ còn 15 trận ở Ngoại hạng Anh, khởi đầu thuận lợi với Carrick tạo kỳ vọng về màn nước rút ngoạn mục, giúp đội cán đích ở vị trí cao. Tuy nhiên, HLV 44 tuổi người Anh muốn các học trò tập trung tối đa cho mục tiêu trước mắt, bắt đầu từ trận tiếp Fulham tại Old Trafford cuối tuần này.

"Tôi không hề ảo tưởng", Carrick phát biểu sau trận. "Đội có những trận đấu lớn, thậm chí lớn hơn đang chờ đợi, vì với Man Utd, trận kế tiếp luôn là trận quan trọng nhất. Vì vậy, đội không được phép tự mãn. Toàn đội vẫn còn những mục tiêu rất quan trọng và cần phải tiếp tục cải thiện nhiều khía cạnh".

HLV Michael Carrick trong trận Man Utd thắng Arsenal 3-2 trên sân Emirates, London ở vòng 23 Ngoại hạng Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: AFP

Ông cũng không muốn các cầu thủ nhìn quá xa về tương lai. "Việc tính toán quá sớm có thể phản tác dụng", HLV này nhấn mạnh. "Đội cần giải quyết từng tuần, từng trận một. Thắng Man City rồi Arsenal mang lại nhiều cảm xúc, năng lượng và sự tự tin, nhưng chúng tôi phải giữ đôi chân trên mặt đất và hiểu rõ vì sao có kết quả này. Man Utd cần tận dụng đà hưng phấn và tự tin này, nhưng phải tập trung, lấy đó làm nền tảng và là chìa khóa để tiến xa hơn".

Chỉ sau hai trận dưới thời Carrick, Man Utd đã bỏ túi 6 điểm. Ngược lại, thời Ruben Amorim, đội phải mất tới 5 trận mới có được 7 điểm, trước khi để thua liền ba trận kế tiếp. Sau khi thắng Arsenal hôm qua, chủ đề về vị trí chính thức tại Man Utd một lần nữa được đặt ra.

"Tôi sẽ không trả lời về tương lai của chiếc ghế HLV hàng tuần", ông khẳng định. "Tôi đang hạnh phúc với công việc hiện tại và sẽ tiếp tục cống hiến hết mình. Chúng tôi mới chỉ làm việc cùng nhau chưa đầy hai tuần, vì vậy, điều cốt yếu là xây dựng các thói quen và quy trình tốt. Toàn đội đang làm rất chăm chỉ".

Man Utd thắng ngược Arsenal Diễn biến chính trận Arsenal 2-3 Man Utd.

7 mùa trước, Ole Gunnar Solskjaer cũng đến Old Trafford với tư cách tạm quyền, thắng liền 8 trận, rồi thắng 6 trong 9 trận tiếp theo, đỉnh điểm là cú lội ngược dòng trước PSG ở Champions League. Nhờ đó, ông được ký hợp đồng chính thức khi mùa 2018-2019 chưa kết thúc. Dù Solskjaer từng đưa Man Utd vào chung kết Europa League 2021, những hứa hẹn ban đầu đã không được duy trì.

Phóng viên đài Sky Sports cố gắng gặng hỏi liệu Carrick muốn chiếc ghế chính thức hay không, nhưng Carrick từ chối tham gia vào cuộc tranh luận đó. "Tôi ở đây để làm việc. Khi đến đây, tôi đã nói rằng mọi quyết định đều vì bức tranh toàn cảnh của CLB. Chúng tôi sẽ không để bị cảm xúc cuốn đi, toàn đội sẽ giữ đôi chân trên mặt đất".

Hà Phương tổng hợp