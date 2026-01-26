Arsenal bị chê thiếu bản lĩnh sau trận thua Man Utd

AnhCựu thủ quân Patrick Vieira và cựu HLV Arsene Wenger chê màn trình diễn của đội bóng cũ Arsenal, sau trận thua ngược Man Utd 2-3 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh.

Kết quả 2-3 tối 25/1 khiến Arsenal nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà Emirates trên mọi đấu trường mùa này. Đây cũng là lần đầu "Pháo thủ" thủng lưới ba bàn trong một trận Ngoại hạng Anh kể từ cuộc rượt đuổi thắng Luton Town 4-3 hồi tháng 12/2023, qua đó đứt chuỗi 83 trận không để lọt lưới quá hai bàn.

Trên Sky Sports, huyền thoại Patrick Vieira thẳng thắn đặt dấu hỏi về sức mạnh tinh thần của Arsenal. "Họ vẫn dẫn đầu, nhưng những nghi ngờ về bản lĩnh là có cơ sở. Không chỉ là thua trận, mà là cách họ thua", ông bình luận.

Theo cựu danh thủ người Pháp, các cầu thủ tấn công như Bukayo Saka hay Leandro Trossard không tạo ra đủ mối đe dọa, trong khi toàn đội thiếu một thủ lĩnh thực sự để vực dậy tinh thần. Ông cũng chê CLB cũ thi đấu quá thận trọng và thiếu đột biến. "Họ cần trở lại những điều cơ bản, dám thể hiện bản thân, chơi với sự tự do và hướng về phía trước", Vieira nhấn mạnh. "Có quá nhiều cầu thủ không đạt phong độ hôm nay. Đây lẽ ra phải là một trận thắng bắt buộc. Arsenal cần gửi đi thông điệp cho phần còn lại của giải đấu, nhưng họ đã không làm được".

Eberechi Eze ôm đầu sau khi Matheus Cunha ghi bàn ấn định tỷ số, trong trận Arsenal thua Man Utd 2-3 trên sân Emirates, London, Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: Reuters

Cựu HLV Arsene Wenger cũng nhìn thấy những "vết nứt" trong lối chơi của đội bóng cũ. "Khi để thủng lưới ba bàn trên sân nhà, rất khó để thắng", ông nói, đồng thời cho biết cách hai đội ghi bàn phần nào phản ánh sự khác biệt trong cách vận hành lối chơi.

"Man Utd triển khai lối chơi có tổ chức, gắn kết và cân bằng. Trong khi đó, các bàn của Arsenal lại đến nhiều từ sức mạnh và các tình huống cố định, như bàn thứ hai của Merino", Wenger phân tích. "Bàn mở tỷ số cũng không phải là một pha phối hợp có chủ đích. Arsenal nỗ lực hết mình, nhưng thiếu sự kiên nhẫn và tính gắn kết về mặt kỹ thuật, điều đã lộ rõ ngay trong hiệp một".

Trong khi đó, Roy Keane cho rằng Arsenal đang tỏ ra sợ hãi trước thử thách. "Áp lực đang đè nặng lên họ", cựu tiền vệ người Ireland nhấn mạnh. "Đây không phải lần đầu Arsenal đánh mất lợi thế khi ở vị trí thuận lợi. Họ cần trở lại những điều cơ bản và chấp nhận cuộc đua này, thay vì bị áp lực làm chùn bước".

Man Utd thắng ngược Arsenal

Trước những chỉ trích này, HLV Mikel Arteta cho biết ông tôn trọng mọi quan điểm, đồng thời thừa nhận Arsenal cần thể hiện bản lĩnh mạnh mẽ hơn nếu muốn đạt mục tiêu mùa này. "Chúng tôi chấp nhận mọi ý kiến. Cuối cùng, điều quan trọng là phải chứng minh sức mạnh tinh thần trên sân", ông nói.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng nguyên nhân chính không hoàn toàn đến từ tâm lý. "Tôi không chắc đó là vấn đề tinh thần, mà là chúng tôi chơi không tốt, đặc biệt về mặt kỹ thuật. Trước một đối thủ như Man Utd, chỉ cần mắc sai lầm là sẽ bị trừng phạt", ông phân tích.

Arsenal không thắng ba trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, lần lượt hòa Liverpool 0-0, Nottingham Forest 0-0 rồi thua ngược Man Utd. Từ việc có cơ hội tạo khoảng cách 9 điểm, "Pháo thủ" giờ chỉ hơn Man City bốn điểm và chịu thêm áp lực trong cuộc đua vô địch.

Vòng tiếp theo ngày 30/1, thầy trò Arteta hành quân tới sân của Leeds - CLB đang đứng thứ 16.

Hồng Duy (theo Sky Sports, Daily Mail)