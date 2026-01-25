Chelsea đẩy Liverpool khỏi top 4 Ngoại hạng Anh

AnhThắng chủ nhà Crystal Palace 3-0 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh, Chelsea vươn lên chiếm vị trí thứ tư của ĐKVĐ Liverpool.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về tương lai của Cole Palmer. Theo truyền thông Anh, Man Utd nhắm tiền vệ công người Anh là mục tiêu hàng đầu để tiếp quản vai trò nhạc trưởng của Bruno Fernandes, nếu cầu thủ người Bồ Đào Nha rời sân Old Trafford.

Thực tế, Palmer không góp mặt trước Crystal Palace vì chấn thương đùi. Còn Chelsea nối dài mạch thắng lên ba trận trên mọi đấu trường dưới thời tân HLV Liam Rosenior. Nhưng ba điểm không đến một cách dễ dàng với đội cựu vô địch.

Estevao sút chéo góc mở tỷ số trong trận Chelsea thắng Crystal Palace 3-1 ở vòng 23 Ngoại hạng Anh trên sân Selhurst Park, London, Anh ngày 25/1/2026. Ảnh: Reuters

Trên sân nhà Selhurst Park, Crystal Palace nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Đáng kể nhất là các pha dứt điểm của Ismaila Sarr rồi Jean-Philippe Mateta - người thoát xuống đối mặt nhưng không thắng được thủ thành Roberto Sanchez.

Sau đó, Chelsea phát huy được tính hiệu quả, để định đoạt trận đấu. Phút 34, từ đường chuyền về bất cẩn của Jaydee Canvot, Estevao bứt tốc vượt qua hàng thủ đội chủ nhà, xộc thẳng vào vòng cấm rồi sút chéo góc bằng chân trái, đánh bại thủ thành Dean Henderson.

Bàn thắng giúp Chelsea giải tỏa áp lực, đồng thời ghi dấu ấn đặc biệt cho Estevao. Đây là pha lập công đầu tiên của cầu thủ 18 tuổi khi đá chính tại Ngoại hạng Anh, nâng tổng số bàn thắng của anh cho Chelsea lên con số 6. Estevao nhờ đó cân bằng kỷ lục ghi bàn tốt nhất của một cầu thủ U18 trong màu áo Chelsea ở kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, ngang bằng Callum Hudson-Odoi và Marc Guiu.

Sang hiệp hai, tài năng trẻ người Brazil tiếp tục tỏa sáng. Phút 50, anh chuyền bổng một chạm tinh tế để đàn anh đồng hương Joao Pedro thoát xuống bên cánh phải. Pedro làm động tác giả loại bỏ Adam Wharton, rẽ vào vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, nhân đôi cách biệt cho Chelsea. Còn Estevao trở thành cầu thủ trẻ thứ hai của "The Blues" vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận tại Ngoại hạng Anh, đồng thời là người trẻ nhất làm được điều này kể từ Neil Shipperley (18 tuổi 164 ngày) trong trận gặp Wimbledon hồi tháng 4/1993.

Fernandez mừng bàn nâng tỷ số lên 3-0. Ảnh: Chelsea FC

Đến phút 63, Chelsea gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng của đội chủ nhà. Joao Pedro dứt điểm ở cự ly gần khiến bóng chạm tay trung vệ Jaydee Canvot trong vòng cấm, mang về quả phạt đền. Trên chấm 11m, Enzo Fernandez sút chìm về góc phải khi thủ môn Crystal Palace đứng chôn chân, nâng tỷ số lên 3-0.

Phút 73, Crystal Palace còn phải chơi thiếu người, khi Adam Wharton vào bóng nguy hiểm với Moises Caicedo sát vòng cấm Chelsea và phải nhận thẻ vàng thứ hai. Đây là lần đầu tiên Crystal Palace vừa chịu phạt đền, nhận thẻ đỏ và thủng lưới ba bàn trong cùng một trận tại Ngoại hạng Anh.

Trọng tài Darren England rút thẻ đỏ với Adam Wharton. Ảnh: AFP

Pha lập công muộn của Chris Richards ở phút 88 không đủ giúp Crystal Palace giữ lại dù chỉ một điểm. Thất bại 1-3 tiếp tục đẩy họ lún sâu vào khủng hoảng. Sau khi CLB bán trung vệ đội trưởng Marc Guehi cho Man City, HLV Oliver Glasner tuyên bố sẽ rời đi vào cuối mùa. Crystal Palace còn đối mặt nguy cơ mất thêm trụ cột, khi Adam Wharton lọt vào tầm ngắm của Man Utd, còn Jean-Philippe Mateta nhận được sự quan tâm từ Aston Villa và Juventus.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng giúp Chelsea vươn lên vị trí thứ tư với 37 điểm, hơn Liverpool - đội bất ngờ thua Bournemouth 2-3 ở trận đấu một ngày trước - một điểm. Vòng tiếp theo, thầy trò Liam Rosenior trở về sân nhà để tiếp West Ham.

Hồng Duy