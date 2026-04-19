8.000 runner chinh phục VnExpress Marathon Huế

VnExpress Marathon Huế khởi tranh từ 4h, ngày 19/4, đưa 8.000 runner qua những "cung đường di sản", trải nghiệm khám phá vẻ đẹp cổ kính của cố đô.

  03h00

     

    Từ 2h30, bóng dáng runner bắt đầu xuất hiện ở khắp các cung đường trung tâm TP Huế. Nhiều runner chọn cách chạy bộ đến điểm xuất phát như cách khởi động. Ba cây cầu Dã Viên, Trường Tiền, Phú Xuân cùng tuyến đường Lê Duân tràn ngập sắc màu từ những chiếc áo chạy, tạo nên không khí nhộn nhịp.

  02h35

    Bộ vật phẩm mang dấu ấn cố đô

    Huy chương VM Huế tiếp tục là vật phẩm được runner yêu thích. Ban tổ chức chọn chiếc khánh làm hình ảnh chủ đạo, kết hợp chi tiết khắc nổi Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu đậm chất mỹ thuật cung đình.

    Áo finisher tiếp nối phong cách thiết kế đậm chất hoàng gia. Mặt trước nổi bật với logo và chữ "HUẾ" mang âm hưởng mỹ thuật triều Nguyễn, kết hợp cùng các lớp vân mây cách điệu, mảng họa tiết hình tròn và dải hoa văn uốn lượn mềm mại.

    adfasf-1774494617-1774494749-8-7070-9255

    Bộ vật phẩm cho runner VM Huế 2026. Ảnh: VnExpress

  02h34

    Mở rộng top trao thưởng

    Ban tổ chức mở rộng hạng mục trao thưởng chung cuộc ở cự ly half marathon (21km) lên top 5, thay vì top 3 như các mùa giải trước.

    Theo đó, nhà vô địch 21km nhận gói thưởng trị giá 14,372 triệu đồng (gồm 8 triệu đồng tiền mặt, giày Puma và bộ sản phẩm Dược Đông Á). Giải Nhì và Ba lần lượt nhận phần quà trị giá 13,372 triệu đồng (7 triệu tiền mặt) và 12,372 triệu đồng (6 triệu tiền mặt). Hai VĐV xếp thứ tư và thứ năm lần lượt nhận phần thưởng 10,95 triệu đồng (5 triệu tiền mặt) và 9,95 triệu đồng (4 triệu tiền mặt) cùng giày Puma.

    Ở hai cự ly 10km và 5km, ban tổ chức trao thưởng cho top 3 chung cuộc nam và nữ. Với 10km, tổng giá trị giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt là 12,372 triệu đồng, 11,372 triệu đồng và 10,372 triệu đồng. Ở cự ly 5km, ba mức thưởng tương ứng là 11,372 triệu đồng, 10,372 triệu đồng và 9,372 triệu đồng.

    2d88a5914df9cca795e8-177654320-7998-8044

    Runner nhận BIB VM Huế 2026. Ảnh: VnExpress Marathon

  02h30

    Đường chạy Huế ôm trọn kinh thành

    Lần đầu giảm cự ly 42km, VM Huế 2026 mang đến những điều chỉnh trong đường đua nhằm tạo trải nghiệm tối ưu hơn cho 8.000 runner.

    Bên cạnh việc sải bước qua những công trình biểu tượng như Nghênh Lương Đình, Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền và các trục đường trung tâm, runner có thêm cơ hội cảm nhận chiều sâu di sản, khi một số đoạn được điều chỉnh để đi sâu hơn vào khu vực Kinh thành Huế.

    3775167235887558657-1776542686-1734-1776

    Expo VM Huế 2026 trong hoàng hôn. Ảnh: VnExpress Marathon

    Cự ly 21km ghi dấu ấn với lộ trình ôm trọn kinh thành cổ. Xuất phát từ đường Lê Duẩn lúc 4h, VĐV băng qua sông Hương, đi qua các trục Nguyễn Trãi, Lương Ngọc Quyến, Đinh Tiên Hoàng rồi tiếp tục men theo 4 tuyến quanh Đại Nội gồm Đặng Thái Thân, Lê Huân, 23 Tháng 8 và Đoàn Thị Điểm.

    Với cự ly 10km, đường chạy năm nay cũng được tinh chỉnh để tăng chiều sâu trải nghiệm di sản. Thay vì chủ yếu khai thác cảnh quan hai bờ sông Hương như mùa trước, lộ trình rút gọn một nửa tuyến phía Nam bờ sông, bổ sung đoạn qua khu vực Đại Nội.

    Trong khi đó, cự ly 5km vẫn là lựa chọn hướng đến đông đảo runner, đặc biệt là người mới. Xuất phát lúc 6h và đóng đường lúc 7h15, cung đường ôm trọn hai bờ sông Hương.

  18h00

    Huế đã sẵn sàng cho VnExpress Marathon

    Phó chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết thành phố huy động hơn 900 nhân sự để hỗ trợ giải đấu. Ông đánh giá đây là sự kiện văn hóa thể thao mang tính bản sắc của địa phương.

VnExpress Marathon Huế do Báo điện tử VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức. 2026 đánh dấu mùa giải thứ 6 giải đến cố đô. Năm nay, giải tạm dừng tổ chức cự ly 42km, tập trung gia tăng trải nghiệm cho ba cự ly 21, 10 và 5km.

Cự ly 21km xuất phát lúc 4h, trong khi 10km - 5km lần lượt 5h và 6h. Tất cả cự ly đều bắt đầu từ đường Lê Duẩn, trước Phu Văn Lâu. Đường đua được thiết kế như "tour du lịch", đưa runner khám phá hơn 10 địa danh nổi tiếng cố đô như Đại Nội, sông Hương, cầu Trường Tiền.

Giải nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội mùa hạ của Huế. Lãnh đạo UBND thành phố đánh giá VnExpress Marathon là sự kiện văn hóa thể thao trọng điểm, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người, ẩm thực, du lịch địa phương đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.



