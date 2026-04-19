8.000 runner chinh phục VnExpress Marathon Huế

-
03h00
Từ 2h30, bóng dáng runner bắt đầu xuất hiện ở khắp các cung đường trung tâm TP Huế. Nhiều runner chọn cách chạy bộ đến điểm xuất phát như cách khởi động. Ba cây cầu Dã Viên, Trường Tiền, Phú Xuân cùng tuyến đường Lê Duân tràn ngập sắc màu từ những chiếc áo chạy, tạo nên không khí nhộn nhịp.
-
02h35
Bộ vật phẩm mang dấu ấn cố đô
Huy chương VM Huế tiếp tục là vật phẩm được runner yêu thích. Ban tổ chức chọn chiếc khánh làm hình ảnh chủ đạo, kết hợp chi tiết khắc nổi Nghênh Lương Đình và Phu Văn Lâu đậm chất mỹ thuật cung đình.
Áo finisher tiếp nối phong cách thiết kế đậm chất hoàng gia. Mặt trước nổi bật với logo và chữ "HUẾ" mang âm hưởng mỹ thuật triều Nguyễn, kết hợp cùng các lớp vân mây cách điệu, mảng họa tiết hình tròn và dải hoa văn uốn lượn mềm mại.
-
02h34
Mở rộng top trao thưởng
Ban tổ chức mở rộng hạng mục trao thưởng chung cuộc ở cự ly half marathon (21km) lên top 5, thay vì top 3 như các mùa giải trước.
Theo đó, nhà vô địch 21km nhận gói thưởng trị giá 14,372 triệu đồng (gồm 8 triệu đồng tiền mặt, giày Puma và bộ sản phẩm Dược Đông Á). Giải Nhì và Ba lần lượt nhận phần quà trị giá 13,372 triệu đồng (7 triệu tiền mặt) và 12,372 triệu đồng (6 triệu tiền mặt). Hai VĐV xếp thứ tư và thứ năm lần lượt nhận phần thưởng 10,95 triệu đồng (5 triệu tiền mặt) và 9,95 triệu đồng (4 triệu tiền mặt) cùng giày Puma.
Ở hai cự ly 10km và 5km, ban tổ chức trao thưởng cho top 3 chung cuộc nam và nữ. Với 10km, tổng giá trị giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt là 12,372 triệu đồng, 11,372 triệu đồng và 10,372 triệu đồng. Ở cự ly 5km, ba mức thưởng tương ứng là 11,372 triệu đồng, 10,372 triệu đồng và 9,372 triệu đồng.
-
02h30
Đường chạy Huế ôm trọn kinh thành
Lần đầu giảm cự ly 42km, VM Huế 2026 mang đến những điều chỉnh trong đường đua nhằm tạo trải nghiệm tối ưu hơn cho 8.000 runner.
Bên cạnh việc sải bước qua những công trình biểu tượng như Nghênh Lương Đình, Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền và các trục đường trung tâm, runner có thêm cơ hội cảm nhận chiều sâu di sản, khi một số đoạn được điều chỉnh để đi sâu hơn vào khu vực Kinh thành Huế.
Cự ly 21km ghi dấu ấn với lộ trình ôm trọn kinh thành cổ. Xuất phát từ đường Lê Duẩn lúc 4h, VĐV băng qua sông Hương, đi qua các trục Nguyễn Trãi, Lương Ngọc Quyến, Đinh Tiên Hoàng rồi tiếp tục men theo 4 tuyến quanh Đại Nội gồm Đặng Thái Thân, Lê Huân, 23 Tháng 8 và Đoàn Thị Điểm.
Với cự ly 10km, đường chạy năm nay cũng được tinh chỉnh để tăng chiều sâu trải nghiệm di sản. Thay vì chủ yếu khai thác cảnh quan hai bờ sông Hương như mùa trước, lộ trình rút gọn một nửa tuyến phía Nam bờ sông, bổ sung đoạn qua khu vực Đại Nội.
Trong khi đó, cự ly 5km vẫn là lựa chọn hướng đến đông đảo runner, đặc biệt là người mới. Xuất phát lúc 6h và đóng đường lúc 7h15, cung đường ôm trọn hai bờ sông Hương.
-
18h00
Huế đã sẵn sàng cho VnExpress Marathon
Phó chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết thành phố huy động hơn 900 nhân sự để hỗ trợ giải đấu. Ông đánh giá đây là sự kiện văn hóa thể thao mang tính bản sắc của địa phương.
Huế xem VnExpress Marathon là sự kiện văn hóa thể thao mang tính bản sắc, huy động hơn 900 nhân sự hỗ trợ cuộc đua sáng 19/4, theo lãnh đạo UBND thành phố.