8.000 runner chinh phục VnExpress Marathon Huế

02h34 Mở rộng top trao thưởng

Ban tổ chức mở rộng hạng mục trao thưởng chung cuộc ở cự ly half marathon (21km) lên top 5, thay vì top 3 như các mùa giải trước.

Theo đó, nhà vô địch 21km nhận gói thưởng trị giá 14,372 triệu đồng (gồm 8 triệu đồng tiền mặt, giày Puma và bộ sản phẩm Dược Đông Á). Giải Nhì và Ba lần lượt nhận phần quà trị giá 13,372 triệu đồng (7 triệu tiền mặt) và 12,372 triệu đồng (6 triệu tiền mặt). Hai VĐV xếp thứ tư và thứ năm lần lượt nhận phần thưởng 10,95 triệu đồng (5 triệu tiền mặt) và 9,95 triệu đồng (4 triệu tiền mặt) cùng giày Puma.

Ở hai cự ly 10km và 5km, ban tổ chức trao thưởng cho top 3 chung cuộc nam và nữ. Với 10km, tổng giá trị giải Nhất, Nhì, Ba lần lượt là 12,372 triệu đồng, 11,372 triệu đồng và 10,372 triệu đồng. Ở cự ly 5km, ba mức thưởng tương ứng là 11,372 triệu đồng, 10,372 triệu đồng và 9,372 triệu đồng.