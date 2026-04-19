Lê Văn Hương bảo vệ chức vô địch VnExpress Marathon Huế 2026

TP HuếVừa trở lại sau chấn thương, chân chạy Nghệ An Lê Văn Hương bảo vệ chức vô địch 21km nam trong ngày các runner sinh năm 2000 thống trị ba cự ly.

VĐV sinh năm 2002 tiếp tục thể hiện sự xuất sắc trên đường chạy Huế với cú ngược dòng ấn tượng. Lần đầu thi đấu sau chấn thương lật cổ chân nửa năm trước, Hương không nóng vội kể cả khi bị các đối thủ như Trịnh Minh Tâm, Lê Đình Tường bỏ xa.

Hệ thống kỹ thuật của ban tổ chức ghi nhận sau khoảng 7km, Văn Hương chậm hơn người dẫn đầu là Đình Tường tới 15 giây. Tới khoảng 12km, khoảng cách được nới rộng lên 30 giây và sau đó là 40 giây ở khoảng km thứ 15,5.

Tuy nhiên, với việc hiểu rõ giới hạn cơ thể của bản thân ở đâu, Văn Hương đã bứt lên rất mạnh mẽ ở những km cuối. Trong khoảng 5km cuối cùng, anh vọt lên từ vị trí thứ ba rồi về nhất với thông số 1 giờ 12 phút 15 giây, sớm hơn người về nhì Lê Hoàng Tân chỉ 6 giây. Đình Tường về thứ ba sau 1 giờ 13 phút 11 giây.

Lê Văn Hương vô địch 21km nam VnExpress Marathon Huế với khoảng cách chỉ 6 giây so với người về nhì. Ảnh: VnExpress Marathon

Văn Hương cho biết chiến thắng này nằm ngoài dự liệu vì anh chưa đạt 100% thể trạng sau chấn thương. Việc vượt qua các đối thủ mạnh để bảo vệ chức vô địch một giải chạy danh giá khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Nội dung nữ là sân chơi của hai runner trẻ Lê Thị Lam (21 tuổi) và Nguyễn Khánh Ly (23 tuổi). Cả hai duy trì thế bám đuổi với cách biệt không quá lớn, chỉ khoảng 10-20 giây. Lam, người duy trì tốc độ tốt hơn, về nhất sau 1 tiếng 21 phút 7 giây, hơn đối thủ 20 giây. Cách đây nửa tháng, chân chạy của điền kinh Hà Tĩnh cũng vừa giành ngôi đầu cự ly 21km tại giải Tiền Phong Marathon.

Sự áp đảo của các chân chạy trẻ tiếp tục được thể hiện khi Hà Quang Thắng, sinh năm 2005, thuộc đội điền kinh Gia Lai, vô địch 10km. Anh về đích sau khoảng 33 phút thi đấu và gần như không có đối thủ trên đường đua. Quang Thắng cho biết đường đua Huế rất đẹp nhưng độ ẩm khá cao, gây đôi chút khó khăn ở quãng đầu khi nhịp tim lên cao. Tuy nhiên, khi bắt nhịp, anh nhanh chóng mở tốc để bỏ lại đám đông.

Trong khi đó, Phạm Huỳnh Yến Thư, nữ runner sinh năm 2005, tỏ ra vượt trội ở nội dung nữ. Từ những km đầu tiên, Yến Thư đã lao nhanh về phía trước mà không bị đối thủ nào bám đuổi. Cách biệt giữa top 1 và top 2 10km nữ lên đến gần 10 phút - một khoảng cách rất lớn ở cự ly này.

Nhóm nữ VĐV Việt Nam và quốc tế trên đường chạy 21km.

Năm ngoái, Yến Thư từng để lại dấu ấn khi hụt chức vô địch 42km VM Đà Nẵng vì "đụng tường" lúc cách đích chừng 100 mét. Năm nay, runner trẻ muốn thử thách nhẹ nhàng hơn nên chọn cự ly 10km. Cô dường như không tiêu hao quá nhiều thể lực sau khi về đích, vẫn rạng rỡ tươi cười giao lưu với mọi người.

Ở cự ly xuất phát cuối cùng, VĐV 19 tuổi của Gia Lai, Đoàn Bùi Thanh Trường, giương cao tấm băng vô địch sau 16 phút 36 giây. Trường thi đấu với gần như 200% khả năng. Khi về đích, anh ngồi bệt xuống đường thở dốc vì đã dốc toàn lực.

Ba runner chưa bước qua tuổi 20 là Trần Thị Như Ý (19), Đoàn Thị Kim Cương (17) và Nguyễn Ngọc Khánh Nguyên (16), lần lượt giữ ba vị trí đầu tiên của nội dung 5km nữ.

Trong số 30 cái tên xếp trong top 5 của các cự ly (tính cả nam và nữ), có 18 người chưa bước qua tuổi 25 và 9 người từ 20 tuổi trở xuống. Điều này cho thấy VnExpress Marathon Huế được nhiều đội tuyển điền kinh chọn để thử sức các VĐV trẻ, nhất là trong bối cảnh giải chú trọng các cự ly ngắn hơn trong năm nay.

Người dân Huế đổ ra đường cổ vũ các CĐV vào sáng 19/4.

Ở khía cạnh phong trào, VM Huế 2026 tiếp tục là ngày hội lớn. Từ sáng sớm, hàng trăm người dân mang theo kèn trống, khẩu hiệu đã đổ ra đường cổ vũ các runner. Đây là "đặc sản" khi qua 6 mùa tổ chức, đa số người dân cố đô xem marathon như một phần dòng chảy văn hóa mới.

Đường đua năm nay như một tour khám phá kinh thành. Hai cự ly 21km và 10km đưa người tham gia chạy sâu vào khu vực Đại Nội, khám phá nét cổ kính lịch sử. Cự ly 5km lại mang nét bình yên, thơ mộng khi chạy dọc sông Hương lúc sáng sớm.

Nhiều lãnh đạo UBND, HĐND, các sở ban ngành của Huế cũng trực tiếp trải nghiệm đường chạy. VM Huế khép lại lúc 7h30 cùng ngày, kết thúc mùa giải thứ 6 đáng nhớ. Lãnh đạo UBND cho rằng giải là sự kiện văn hóa thể thao nổi bật, góp phần quảng bá du lịch địa phương. Trong dài hạn, tỉnh cam kết hỗ trợ hết mình và kỳ vọng đưa cự ly 42km trở lại.

Sau VM Huế, chuỗi giải sẽ đến TP HCM với VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ vào ngày 1/5, dự kiến quy tụ 5.000 runner.

Hoài Phương