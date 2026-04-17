'Huế chuẩn bị mọi nguồn lực đón 8.000 runner VnExpress Marathon'

Huế xem VnExpress Marathon là sự kiện văn hóa thể thao mang tính bản sắc, huy động hơn 900 nhân sự hỗ trợ cuộc đua sáng 19/4, theo lãnh đạo UBND thành phố.

Thông tin được ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND TP Huế, đưa ra tại lễ khai mạc giải, trưa 17/4. Ông Giang từng đồng hành VnExpress Marathon từ mùa đầu tiên năm 2020 khi còn làm việc ở Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), chứng kiến sự phát triển của giải đấu qua nhiều mùa.

Theo ông, sức hút của giải đấu nằm ở khâu tổ chức chuyên nghiệp, đường đua thể hiện dấu ấn "chạy giữa lòng di sản". Từ quy mô chỉ khoảng 4.000 người tham dự ở mùa đầu tiên, giải liên tục mở rộng. Năm ngoái, sự kiện đón 13.000 runner, trong khi năm nay là 8.000 do tạm dừng cự ly 42km.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch UBND TP Huế, phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Đức Đồng

Lãnh đạo địa phương cho rằng từ khi có VnExpress Marathon, nhịp sống thể thao của thành phố đã sôi động hơn. Bên cạnh đó, mỗi mùa tổ chức cũng là dịp để Huế quảng bá những nét đẹp văn hóa, di sản, danh lam thắng cảnh đến runner trong và ngoài nước.

"Năm nay, giải cùng thời điểm lễ hội mùa hạ với rất nhiều hoạt động. Chúng tôi cũng mở cửa tham quan Đại Nội về đêm. Đây sẽ là điểm nhấn để runner, gia đình trải nghiệm dịp đến Huế lần này", ông Giang nói.

Về khâu tổ chức, lãnh đạo thành phố cho biết địa phương luôn xem VM Huế là sự kiện trọng điểm, huy động nhiều nguồn lực về an ninh, môi trường, điện lực. Tổng cộng hơn 900 nhân sự địa phương được điều động hỗ trợ, cùng với đó là 900 tình nguyện viên, 200 thành viên ban tổ chức. Ông Giang khẳng định 8.000 runner sẽ được trải nghiệm cung đường di sản xanh - sạch - đẹp - sáng.

Đại diện ban tổ chức trao thư tri ân cho các đơn vị đồng hành. Ảnh: Đức Đồng

"Với sự ủng hộ của địa phương, nỗ lực của ban tổ chức, tôi tin giải chạy sẽ thành công, để lại dấu ấn trong lòng VĐV", lãnh đạo UBND khẳng định.

Bà Lê Vân Anh, Phó ban tổ chức, cho biết qua 6 mùa giải, Huế trở thành điểm đến đặc sắc, được cộng đồng chạy bộ cả nước đón nhận. Trải nghiệm chạy bộ ở cố đô mang tính "độc bản" khi runner được sải bước trên những con đường cổ kính, qua nhiều công trình mang tính lịch sử, cảm nhận vẻ thơ mộng của vùng đất di sản. Song song, runner vẫn có thể cảm nhận được sự chuyển mình của Huế với những đoạn đô thị hiện đại, sôi động.

Ở khía cạnh chuyên môn, việc giảm cự ly 42km giúp công tác hậu cần, phân luồng diễn ra tốt hơn. Nhờ hạn chế xung đột đường chạy, phân luồng giao thông, các cự ly còn lại được thiết kế tối ưu, đi qua nhiều danh lam thắng cảnh hơn. Khâu tiếp nước, an ninh, an toàn cũng được hỗ trợ nhanh chóng hơn so với các mùa trước.

VnExpress Marathon Huế mùa thứ 6 khởi tranh từ 4h ngày 19/4. Đường chạy là điểm nhấn. Bên cạnh việc sải bước qua những công trình biểu tượng như Nghênh Lương Đình, Phu Văn Lâu, cầu Trường Tiền và các trục đường trung tâm, runner có thêm cơ hội cảm nhận chiều sâu di sản, khi một số đoạn được điều chỉnh để đi sâu hơn vào khu vực Kinh thành Huế.

Đại biểu tiến hành nghi thức khai mạc. Ảnh: Đức Đồng.

Cự ly 21km ghi dấu ấn với lộ trình ôm trọn kinh thành cổ. Xuất phát từ đường Lê Duẩn lúc 4h, VĐV băng qua sông Hương, đi qua các trục Nguyễn Trãi, Lương Ngọc Quyến, Đinh Tiên Hoàng rồi tiếp tục men theo 4 tuyến quanh Đại Nội gồm Đặng Thái Thân, Lê Huân, 23 Tháng 8 và Đoàn Thị Điểm.

Giải mở rộng top nhận giải chung cuộc lên 5 thay vì 3. Nhà vô địch 21km nhận gói thưởng trị giá 14,372 triệu đồng (gồm 8 triệu đồng tiền mặt, giày Puma và bộ sản phẩm Dược Đông Á). Giải nhì và ba lần lượt nhận phần quà trị giá 13,372 triệu đồng (7 triệu tiền mặt) và 12,372 triệu đồng (6 triệu tiền mặt). Hai VĐV xếp thứ tư và thứ năm lần lượt nhận phần thưởng 10,95 triệu đồng (5 triệu tiền mặt) và 9,95 triệu đồng (4 triệu tiền mặt) cùng giày Puma.

Runner tham gia giải còn được miễn vé nhiều điểm tham quan, tạo trải nghiệm thể thao kết hợp du lịch.

