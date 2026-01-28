7 lợi ích sức khỏe khi ăn bí ngòi

Bí ngòi chứa nhiều chất dinh dưỡng, chất chống oxy hóa, tốt cho mắt, hệ tiêu hóa, thúc đẩy giảm cân và kiểm soát lượng đường trong máu.

Bí ngòi là một loại bí mùa hè thuộc họ cucurbitaceae, cùng với dưa, bí spaghetti (bí sợi mì) và dưa chuột. Nó cũng có nhiều giống khác nhau, với màu sắc từ vàng đậm đến xanh đậm.

Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng

Bí ngòi rất giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi khác. Một cốc (180 g) bí nấu chín cung cấp:

Calo: 27

Protein: 2 g

Chất béo: dưới 1 g

Carbohydrate: 5 g

Đường: 3 g

Chất xơ: 2 g

Giá trị hàng ngày (DV) Vitamin A: 11% Vitamin K: 6% Vitamin C: 26% Vitamin B1: 5% Vitamin B6: 8% Folate: 13% Mangan: 14% Kali: 10% Magie: 8% Đồng: 10% Phốt pho: 5%



Bí ngòi cũng chứa một lượng nhỏ sắt, canxi, kẽm và một số vitamin B khác. Hàm lượng vitamin A dồi dào hỗ trợ thị lực và hệ miễn dịch. So với bí nấu chín, bí ngòi ăn sống chứa ít vitamin A hơn nhưng giàu vitamin C hơn - một vi chất dễ bị hao hụt trong quá trình nấu.

Giàu chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa là các hợp chất thực vật giúp bảo vệ cơ thể trước tác hại của gốc tự do. Bí ngòi giàu carotenoid như lutein, zeaxanthin và beta-carotene, có lợi cho mắt, da, tim mạch và góp phần giảm nguy cơ một số ung thư, trong đó có ung thư tuyến tiền liệt. Hàm lượng chất chống oxy hóa tập trung nhiều nhất ở phần vỏ, bí ngòi vàng thường chứa lượng cao hơn đôi chút so với loại xanh nhạt.

Thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh

Bí ngòi chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ không hòa tan làm tăng khối lượng phân, giúp thức ăn di chuyển thuận lợi hơn trong đường ruột, giảm táo bón, đặc biệt hiệu quả khi uống đủ nước. Trong khi đó, chất xơ hòa tan nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, thúc đẩy sản sinh các axit béo chuỗi ngắn (SCFA) có lợi cho tế bào ruột. Các axit béo chuỗi ngắn góp phần giảm viêm và cải thiện một số rối loạn tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, bệnh Crohn, viêm loét đại tràng.

Giảm lượng đường trong máu

Người mắc bệnh tiểu đường type 2 có thể kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn khi ăn bí ngòi thường xuyên. Đây là thực phẩm ít tinh bột, chỉ khoảng 3 g carbohydrate trong mỗi cốc bí nấu chín (232 g), phù hợp với chế độ ăn hạn chế carbohydrate.

Chế độ ăn ít tinh bột giúp giảm đường huyết và insulin máu, góp phần ổn định đường máu. Chất xơ trong bí ngòi làm chậm hấp thu đường, hạn chế tăng đường huyết sau ăn và cải thiện độ nhạy insulin.

Tốt cho mắt

Bổ sung bí vào chế độ ăn có thể hỗ trợ sức khỏe thị lực nhờ hàm lượng vitamin C và beta-carotene dồi dào. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin tích tụ ở võng mạc, giúp bảo vệ mắt, cải thiện thị lực và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Chế độ ăn giàu hai hoạt chất này cũng góp phần làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể - tình trạng thủy tinh thể bị mờ, ảnh hưởng đến khả năng nhìn.

Hỗ trợ giảm cân

Loại quả này giàu nước, có mật độ calo thấp, tạo cảm giác no lâu, nhờ đó thúc đẩy giảm cân. Hàm lượng chất xơ của nó cũng có thể làm giảm cảm giác đói đồng thời kiểm soát sự thèm ăn. Ăn nhiều trái cây và rau củ có liên quan đến giảm cân và tốc độ tăng cân chậm hơn theo thời gian.

Tăng sức khỏe xương

Bí ngòi rất giàu chất chống oxy hóa lutein, zeaxanthin, vitamin K và magiê có thể giúp tăng cường sức mạnh xương.

Bảo Bảo (Theo Healthline)