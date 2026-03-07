7 lợi ích ít biết của dầu dừa

Dầu dừa có đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn, làm đẹp da và tóc.

Dầu dừa là một loại dầu có nguồn gốc thực vật, được chiết xuất từ quả dừa, có hàm lượng chất béo bão hòa cao. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến cáo không nên ưu tiên dầu dừa như nguồn chất béo có lợi cho tim mạch. Nên dùng dầu dừa ở mức vừa phải, không quá 2 muỗng canh (28 g), đồng thời giữ chất béo bão hòa dưới 10% tổng năng lượng mỗi ngày. Ưu tiên chế biến ở nhiệt độ vừa như áp chảo hoặc nướng để tối đa hóa lợi ích cho sức khỏe.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Dầu dừa chứa nhiều loại chất chống oxy hóa quan trọng như tocopherol, phytosterol, flavonoid và polyphenol. Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do, những phân tử gây hại cho tế bào, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và thoái hóa.

Thúc đẩy đốt cháy chất béo

Dầu dừa giàu triglyceride chuỗi trung bình (MCT) - một dạng chất béo bão hòa được chuyển hóa khác với chất béo chuỗi dài. MCT được hấp thu, đưa đến gan để tạo năng lượng thay vì tích trữ. Bổ sung MCT trong chế độ ăn ít calo, đặc biệt là ketogenic, có thể giúp giảm cân nặng, chỉ số BMI và vòng eo.

Cung cấp năng lượng nhanh

Triglyceride chuỗi dài (LCT) cần qua hệ bạch huyết trước khi vào máu còn MCT được hấp thu trực tiếp từ ruột non vào tuần hoàn và nhanh chóng chuyển đến gan. Tại đây, chúng được chuyển hóa thành năng lượng hoặc ketone trong thời gian ngắn. Cơ chế này giúp cung cấp năng lượng tương đối nhanh, gần với cách cơ thể sử dụng carbohydrate. Nhờ đặc điểm đó, MCT thường được ứng dụng trong dinh dưỡng thể thao để hỗ trợ bổ sung năng lượng trong luyện tập và thi đấu.

Kháng khuẩn

Dầu dừa giàu axit lauric - một loại axit béo chiếm khoảng 45-50% tổng thành phần chất béo. Hoạt chất này được cho là góp phần tạo nên đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm của dầu dừa.

Axit lauric có thể ức chế hoặc tiêu diệt các vi sinh vật như Staphylococcus aureus (tụ cầu vàng), Streptococcus mutans (vi khuẩn gây sâu răng), Escherichia coli (vi khuẩn E. coli) và Helicobacter pylori (vi khuẩn gây viêm loét dạ dày). Cơ chế tác động có thể là kìm hãm sự phát triển hoặc phá vỡ màng tế bào vi khuẩn.

Giảm cảm giác đói

MCT trong dầu dừa có thể làm tăng cảm giác no thông qua quá trình tạo ketone khi được chuyển hóa tại gan. Ketone ảnh hưởng đến trung tâm điều hòa cảm giác đói ở não và các hormone như ghrelin, nhờ đó lượng thức ăn nạp vào có thể giảm.

Tăng cường sức khỏe làn da

Dầu dừa không chỉ dùng để ăn mà còn là một sản phẩm làm đẹp tự nhiên. Nó giúp tăng cường độ ẩm cho da khô, cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ, phòng các tác nhân có hại từ môi trường như hóa chất hay chất gây dị ứng. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ giảm nhẹ các triệu chứng của bệnh viêm da cơ địa (chàm).

Bảo vệ tóc

Dầu dừa có thể được dùng để ủ tóc trước khi gội (30-60 phút), massage da đầu (3-5 phút) và sử dụng như dầu xả, dưỡng ngọn tóc khi tóc còn ẩm. Nhờ khả năng thẩm thấu vào thân tóc, dầu dừa có thể giảm mất protein, từ đó hạn chế gãy rụng. Việc sử dụng thường xuyên giúp tóc mềm hơn, tăng độ đàn hồi và khả năng chịu lực, nhờ đó mái tóc nhìn chắc khỏe và bóng mượt hơn.

Cải thiện sức khỏe răng miệng

Dầu dừa có thể sử dụng như một loại nước súc miệng. Axit lauric trong dầu dừa khi tiếp xúc với nước bọt có thể tạo thành các hợp chất có khả năng làm sạch bề mặt răng, hỗ trợ loại bỏ mảng bám và giảm nguy cơ viêm nướu.

Súc miệng bằng dầu dừa thường xuyên có thể làm giảm lượng vi khuẩn S. mutans gây sâu răng. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp này mang tính bổ trợ, không có tác dụng thay thế chải răng bằng kem chứa fluoride, dùng chỉ nha khoa hay điều trị nha khoa chuyên nghiệp

Bảo Bảo (Theo Healthline)