7 điểm nhấn vòng 29 Ngoại hạng Anh

Bước ngoặt trong cuộc đua vô địch? Cơ hội của Arsenal tăng mạnh sau trận thắng 1-0 trên sân Brighton, khiến tỷ lệ vô địch của họ tăng từ 83,26% lên 93,60% theo mô hình dự đoán của Opta.
Trong khi đó, cơ hội của Man City giảm, chỉ còn 6,40% sau trận hòa Nottingham Forest 2-2 trên sân nhà. Đội bóng của HLV Pep Guardiola hiện kém Arsenal 7 điểm, dù vẫn còn một trận chưa đấu.
Theo dự đoán của Opta, các đội còn lại gần như đã hết cơ hội tranh vô địch. Aston Villa (thua Chelsea 1-4), Man Utd (thua Newcastle 1-2) và Liverpool (thua Wolves 1-2) đều bị siêu máy tính tính toán xác suất vô địch ở mức 0%.
Arsenal bị tố hủy hoại bóng đá. HLV Fabian Hurzeler chỉ trích gay gắt cách thi đấu của Arsenal, cho rằng đội bóng thành London đang tự đặt ra luật riêng. Ông nhấn mạnh Arsenal sẵn sàng làm mọi cách để giành chiến thắng, trong khi trọng tài khó có thể xử phạt triệt để hành vi câu giờ. HLV 33 tuổi tiết lộ trọng tài Chris Kavanagh thậm chí thừa nhận với ông trong giờ nghỉ rằng rất khó để trừng phạt đầy đủ những tình huống kéo dài thời gian thi đấu.
"Có nhiều cách để giành chiến thắng. Nếu họ vô địch Ngoai thì cũng chẳng ai hỏi họ thắng bằng cách nào", Hurzeler nói. "Nhưng nếu mọi thứ đều được cho phép thì rất khó. Tôi có cảm giác họ đang chơi theo luật của riêng mình".
Nhà cầm quân người Đức cũng đặt câu hỏi về giới hạn của việc câu giờ. Theo ông, hiếm khi trọng tài dám truất quyền thi đấu thủ môn vì hai thẻ vàng do kéo dài thời gian, vì vậy giải đấu cần đặt ra quy định rõ ràng hơn để bảo vệ các trọng tài.
Dù thất bại, Brighton lại là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn và tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao hơn. Hurzeler cho biết ông tự hào với cách các học trò chơi bóng và khẳng định bản thân sẽ không chọn lối thắng bằng cách kéo dài thời gian.
Ông cũng đặt câu hỏi về trải nghiệm của khán giả: "Có trận bóng diễn ra với 60 phút thời gian bóng lăn thực sự, nhưng khi gặp Arsenal chỉ còn khoảng 50 phút. Sự chênh lệch 10 phút đó có phải điều người hâm mộ bỏ tiền đến sân để xem không?".
Scholes công kích Carrick. Dù được đá hơn người suốt hiệp hai, Man Utd lại thủng lưới ở phút 90 và gục ngã 1-2 trên sân Newcastle. Man Utd đứt mạch bất bại dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, nhưng vẫn đứng thứ ba Ngoại hạng Anh và có 85,2% cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới, theo Opta.
Nhưng Scholes vẫn chê người đồng đội cũ. Trên Instagram cá nhân, Scholes viết với giọng châm biếm: "Michael chắc chắn có điều gì đó rất đặc biệt, bởi Man Utd đã chơi tệ trong 4 trận gần nhất".
Huyền thoại người Anh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle. Ông đăng tên cầu thủ người Italy kèm biểu tượng trái tim, khẳng định đây là tiền vệ hay nhất Ngoại hạng Anh hiện tại và sẽ là sự bổ sung lý tưởng cho Man Utd.
Trước đó, Scholes cũng khuyên Man Utd nên cân nhắc bổ nhiệm HLV dày dạn kinh nghiệm như Carlo Ancelotti thay vì đặt niềm tin lâu dài vào Michael Carrick.
Thói quen thủng lưới muộn của Liverpool. Thất bại 1-2 trước đội bét bảng Wolves không chỉ là cú sốc với Liverpool mà còn tạo nên một kỷ lục đáng quên. Khi cú sút của Andre chạm người Joe Gomez đổi hướng khiến Alisson Becker bất lực, đó có thể là khoảnh khắc kém may mắn. Nhưng việc đây đã là bàn thua quyết định thứ năm của Liverpool trong thời gian bù giờ mùa này cho thấy vấn đề không đơn thuần là vận rủi.
Trước đó, Liverpool thua muộn theo cách tương tự trước Crystal Palace và Chelsea ở đầu mùa, bị AFC Bournemouth ghi bàn phút 95 hồi tháng 1, rồi nhận bàn thua từ chấm phạt đền trước Man City. Đội bóng của HLV Arne Slot vì thế trở thành tập thể đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh thua nhiều trận đến vậy ở những phút bù giờ. Con số này thậm chí còn chưa tính các bàn gỡ muộn mà họ phải nhận trước Fulham và Leeds.
Slot thừa nhận việc các bàn thua đến trong thời gian bù giờ có thể là trùng hợp, nhưng cũng hiểu rằng nó lặp lại quá nhiều lần để có thể xem là ngẫu nhiên. Vấn đề không phải Liverpool đặc biệt yếu ở những phút cuối, mà là họ thường xuyên để trận đấu rơi vào thế cân bằng quá lâu. Điều trớ trêu là ở đầu mùa, xu hướng này từng được xem như dấu hiệu của một nhà vô địch. 4 trận đầu mùa của Liverpool đều được quyết định sau phút 83, khi họ liên tục ghi bàn muộn để thắng trận.
Nhưng khi đối thủ chủ động phòng ngự thấp và kiên nhẫn chờ đợi, kịch bản đó cũng có thể đảo chiều. Sau trận thắng Burnley nhờ quả phạt đền phút bù giờ của Mohamed Salah hồi tháng 9, Slot từng nói nếu Liverpool ghi bàn sớm hơn, trận đấu sẽ mở ra. Khi họ không làm được điều đó, đối thủ tiếp tục co cụm chờ thời cơ.
Tottenham chìm sâu vào khủng hoảng. Tottenham dẫn Crystal Palace 1-0 nhưng sụp đổ sau khi trung vệ Micky van de Ven bị truất quyền thi đấu. Thảm bại 1-3 khiến Tottenham toàn thua ba trận dưới thời tân HLV Igor Tudor. Đội bóng thành London - lần gần nhất rớt hạng khỏi giải đấu cao nhất nước Anh là năm 1977 - chỉ còn hơn nhóm xuống hạng một điểm và sẽ phải làm khách của Liverpool tại Anfield ở vòng tới.
"Chúng tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ. Họ muốn nhiều hơn và chúng tôi cũng vậy. Thẻ đỏ đã thay đổi mọi thứ", Tudor nói sau trận.
Nhưng HLV người Croatia cho rằng thất bại này vẫn mang lại những tín hiệu tích cực. Ông nói: "Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng sau trận này tôi còn tin tưởng về khả năng trụ hạng hơn trước. Tôi đã nhìn thấy điều gì đó. Tôi cần chọn đúng những cầu thủ phù hợp vì con thuyền đang đi đúng hướng mà tôi muốn. Ai ở trên thuyền thì tiếp tục, còn nếu không thì có thể rời đi".
Tudor cũng tin rằng khi các cầu thủ chấn thương trở lại, Tottenham sẽ cải thiện: "Khi những người khác trở lại, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ có một đội hình tốt và có thể vực dậy. Nhưng rõ ràng thời điểm này không dễ chấp nhận".
Theo các nhà cái, khả năng Tottenham xuống hạng hiện ở mức 19/10, tương đương khoảng 35% nguy cơ họ phải chơi tại Championship mùa tới. Khi được hỏi liệu ông có tiếp tục dẫn dắt đội bóng trong chuyến làm khách trước Liverpool ngày 15/3 hay không, Tudor chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi không bình luận về câu hỏi đó".
VAR liên tục gây tranh cãi. Công nghệ hỗ trợ trọng tài tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau loạt quyết định gây bức xúc, khi cả Leeds và Bournemouth đều cho rằng họ bị từ chối những quả phạt đền rõ ràng.
HLV Daniel Farke của Leeds thất vọng sau trận thua Sunderland 0-1. "VAR đang làm gì vậy? Không thể có quả phạt đền nào rõ ràng hơn thế", ông nói.
Tình huống gây tranh cãi diễn ra trong hiệp một khi hậu vệ Luke O'Nien của Sunderland bị cho là đã túm cổ Pascal Struijk trong vòng cấm, nhưng trọng tài không thổi phạt.
Sang hiệp hai, VAR lại can thiệp theo hướng ngược lại. Sau khi ra đường biên xem lại băng hình, trọng tài Stuart Attwell xác định đội trưởng Leeds Ethan Ampadu để bóng chạm tay trong vòng cấm và cho Sunderland hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Habib Diarra ghi bàn định đoạt trận đấu, cũng là cú sút trúng đích duy nhất của Sunderland trong cả trận.
Tranh cãi tương tự cũng xảy ra ở trận Bournemouth hòa Brentford 0-0. Ở hiệp hai, Marcus Tavernier dường như bị hậu vệ Michael Kayode đá trúng gót trước khi sút dội cột.
Dù VAR do Darren England phụ trách đã kiểm tra tình huống, Bournemouth vẫn không được hưởng phạt đền. Trung tâm điều hành trận đấu của Ngoại hạng Anh cũng không đưa ra giải thích chính thức cho quyết định này, khiến sự bất bình từ các đội bóng càng gia tăng.
Liệu Wolves có thể tạo nên cuộc đào thoát vĩ đại? Trong hơn hai tuần, Wolves liên tiếp gây bất ngờ khi cầm hòa Arsenal 2-2 và thắng Aston Villa rồi quật ngã ĐKVĐ Liverpool. Chuỗi kết quả này giúp họ vượt qua kỷ lục điểm số thấp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh - 11 điểm của Derby County mùa 2007-2008.
Từ chỗ chỉ có hai điểm qua ba tháng đầu mùa và phải chờ đến ngày 3/1/2026 mới có chiến thắng đầu tiên, - hạ West Ham, Wolves bất ngờ trở thành đội có phong độ cao bậc nhất giải. Sự khởi sắc này khiến các CLB đang cạnh tranh trụ hạng như West Ham, Nottingham Forest, Leeds hay cả Tottenham phải dè chừng khả năng Wolves bứt phá cuối mùa.
Tuy vậy, thực tế vẫn rất khắc nghiệt. Sau 30 vòng, Wolves mới có 16 điểm, kém vị trí an toàn của Nottingham Forest 12 điểm khi mùa giải còn 8 trận. Thống kê lịch sử cũng không ủng hộ họ: kể từ mùa 1995-1996, chưa có đội nào trụ hạng khi chỉ có 16 điểm hoặc ít hơn sau 30 vòng.
Theo mô hình dự đoán của Opta, Wolves chỉ có 0,3% khả năng kết thúc mùa giải ở vị trí 17 - vị trí đầu tiên ngoài nhóm xuống hạng. Siêu máy tính của Opta thậm chí đánh giá đội bóng này có tới 99,7% khả năng kết thúc mùa giải trong nhóm ba đội cuối bảng.
Dù vậy, Wolves vẫn còn một chút hy vọng nhờ lịch thi đấu tương đối thuận lợi. Trận gặp Liverpool vừa qua là lần cuối họ đối đầu một đội trong top 6 mùa này. Phần còn lại của mùa giải, Wolves sẽ gặp nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp như West Ham, Leeds, Tottenham và Burnley - cơ hội để vừa giành điểm vừa kéo đối thủ xuống.
Trong 7 mùa gần nhất, điểm số trung bình cần để trụ lại Ngoại hạng Anh là khoảng 32 điểm. Nếu thắng 5 trong 8 trận còn lại, Wolves sẽ có 31 điểm và vẫn còn cơ hội nhỏ. 6 chiến thắng sẽ giúp họ đạt 34 điểm, còn 7 chiến thắng - tương đương 37 điểm - có thể đủ để tạo nên kỳ tích.
Lịch sử từng chứng kiến một màn thoát hiểm khó tin. Mùa 2014-2015, Leicester City dưới sự dẫn dắt của Nigel Pearson đã thắng 7 và hòa 1 trong 9 trận cuối để trụ hạng, trước khi gây sốc với chức vô địch ngoại hạng Anh mùa kế tiếp. Tuy nhiên, Leicester khi đó vẫn có 22 điểm sau 30 vòng - nhiều hơn Wolves hiện tại 6 điểm.
