7 điểm nhấn vòng 29 Ngoại hạng Anh

Lịch sử từng chứng kiến một màn thoát hiểm khó tin. Mùa 2014-2015, Leicester City dưới sự dẫn dắt của Nigel Pearson đã thắng 7 và hòa 1 trong 9 trận cuối để trụ hạng, trước khi gây sốc với chức vô địch ngoại hạng Anh mùa kế tiếp. Tuy nhiên, Leicester khi đó vẫn có 22 điểm sau 30 vòng - nhiều hơn Wolves hiện tại 6 điểm.

Trong 7 mùa gần nhất, điểm số trung bình cần để trụ lại Ngoại hạng Anh là khoảng 32 điểm. Nếu thắng 5 trong 8 trận còn lại, Wolves sẽ có 31 điểm và vẫn còn cơ hội nhỏ. 6 chiến thắng sẽ giúp họ đạt 34 điểm, còn 7 chiến thắng - tương đương 37 điểm - có thể đủ để tạo nên kỳ tích.

Dù vậy, Wolves vẫn còn một chút hy vọng nhờ lịch thi đấu tương đối thuận lợi. Trận gặp Liverpool vừa qua là lần cuối họ đối đầu một đội trong top 6 mùa này. Phần còn lại của mùa giải, Wolves sẽ gặp nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp như West Ham, Leeds, Tottenham và Burnley - cơ hội để vừa giành điểm vừa kéo đối thủ xuống.

Theo mô hình dự đoán của Opta, Wolves chỉ có 0,3% khả năng kết thúc mùa giải ở vị trí 17 - vị trí đầu tiên ngoài nhóm xuống hạng. Siêu máy tính của Opta thậm chí đánh giá đội bóng này có tới 99,7% khả năng kết thúc mùa giải trong nhóm ba đội cuối bảng.

Tuy vậy, thực tế vẫn rất khắc nghiệt. Sau 30 vòng, Wolves mới có 16 điểm, kém vị trí an toàn của Nottingham Forest 12 điểm khi mùa giải còn 8 trận. Thống kê lịch sử cũng không ủng hộ họ: kể từ mùa 1995-1996, chưa có đội nào trụ hạng khi chỉ có 16 điểm hoặc ít hơn sau 30 vòng.

Từ chỗ chỉ có hai điểm qua ba tháng đầu mùa và phải chờ đến ngày 3/1/2026 mới có chiến thắng đầu tiên, - hạ West Ham, Wolves bất ngờ trở thành đội có phong độ cao bậc nhất giải. Sự khởi sắc này khiến các CLB đang cạnh tranh trụ hạng như West Ham, Nottingham Forest, Leeds hay cả Tottenham phải dè chừng khả năng Wolves bứt phá cuối mùa.

Liệu Wolves có thể tạo nên cuộc đào thoát vĩ đại? Trong hơn hai tuần, Wolves liên tiếp gây bất ngờ khi cầm hòa Arsenal 2-2 và thắng Aston Villa rồi quật ngã ĐKVĐ Liverpool. Chuỗi kết quả này giúp họ vượt qua kỷ lục điểm số thấp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh - 11 điểm của Derby County mùa 2007-2008.

