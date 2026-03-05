HLV Brighton: 'Arsenal câu giờ quá nhiều'

AnhHLV Fabian Hurzeler cho rằng chỉ một đội cố gắng chơi bóng, đội còn lại câu giờ, ở trận Brighton thua Arsenal 0-1 ở vòng 29 Ngoại hạng Anh.

Trong khi Man City bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2 trên sân nhà, Arsenal hạ Brighton 1-0 bằng bàn thắng sớm của Bukayo Saka. Đây có thể là bước ngoặt trên đường đua vô địch vì cách biệt giữa đỉnh bảng của "Pháo thủ" với Man City đã là 7 điểm, khi mùa giải còn 9 vòng.

Tuy nhiên, chiến thắng của Arsenal không làm Brighton tâm phục khẩu phục. HLV Hurzeler nói trên TNT Sports sau trận: "Hôm nay, chỉ một đội cố gắng chơi bóng. Có quá nhiều tình huống câu giờ. Cuối cùng thì câu chuyện xoay quanh luật lệ. Nếu ban tổ chức Ngoại hạng Anh, trọng tài, cho phép mọi thứ, thì thật khó. Arsenal tự đặt ra luật riêng, bất kể họ chơi như thế nào. Tôi sẽ không bao giờ là kiểu HLV cố gắng chiến thắng theo cách đó. Tôi muốn phát triển cầu thủ, tôi muốn các cầu thủ của mình tiếp tục tiến bộ và chơi bóng trên sân".

HLV Hurzeler (trái) trong trận Brighton gặp Arsenal, trên sân Amex, Brighton, Anh hôm 4/3. Ảnh: Reuters

Sau khi Saka mở tỷ số ngay phút thứ 9, Arsenal thi đấu thận trọng, hiếm khi dâng cao tấn công. Thầy trò Arteta kiểm soát bóng chỉ 40%, thiếu những pha phối hợp sắc nét, và thường xuyên câu giờ trong hiệp hai.

Những phút cuối chứng kiến không ít khoảnh khắc khiến CĐV "Pháo thủ" thót tim. Nhưng rốt cuộc, hàng thủ Arsenal vẫn đứng vững và bảo toàn chiến thắng 1-0.

Theo Hurzeler, Brighton lẽ ra phải được hưởng một quả phạt đền vào cuối hiệp một. Nhà cầm quân 33 tuổi nói thêm: "Tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi phải chấp nhận quyết định đó, điều quan trọng là trọng tài xử lý các vấn đề khác tốt hơn. Giải cần tìm ra một quy định vì tôi nghĩ những gì Arsenal làm không phải là bóng đá. Tôi nghĩ mọi người đều đã thấy cảnh tượng câu giờ liên tục".

Khi được hỏi các trọng tài có thể xử lý những vấn đề đó như thế nào, Hurzeler đáp: "Rút thêm thẻ vàng cho hành vi câu giờ. Tôi hỏi bạn nhé, bạn có bao giờ thấy thủ môn ngã xuống ba lần trong một trận không?".

Trước những bình luận của Hurzeler, Arteta mỉa mai đáp: "Thật bất ngờ". Khi bị hỏi thêm, ông nói: "Cứ xem lại các trận trước và bạn sẽ thấy rất nhiều bình luận kiểu như thế này. Tôi yêu các cầu thủ của mình. Đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi yêu họ và tôi yêu cách chúng tôi thi đấu".

Hurzeler thực chất đang lặp lại những phàn nàn ông đưa ra trước trận. Trong buổi họp báo hôm 4/3 trước cuộc chạm trán với Arsenal, ông cáo buộc "Pháo thủ" hay câu giờ. "Khi Arsenal được hưởng phạt góc và đang dẫn trước, đôi khi họ mất hơn một phút chỉ để thực hiện quả phạt góc", chiến lược gia Brighton nói. "Vậy nên, tôi nghĩ chúng ta cần có những quy định rõ ràng, bởi cuối cùng thời gian bóng lăn chỉ còn 50 phút thay vì đôi khi là 65 phút. Bóng đá đang thay đổi rất nhiều. Chúng tôi đã phân tích và sự khác biệt là rất lớn".

Vy Anh