Tottenham chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm

AnhTottenham tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng tại Ngoại hạng Anh khi thua đội khách Crystal Palace 1-3, và chỉ hơn nhóm xuống hạng một điểm sau 29 vòng.

Sau trận đấu tối 5/3, Tottenham đứng thứ 16 với 29 điểm. Phía sau họ, Nottingham Forest và West Ham cùng 28 điểm, trong khi Burnley (19 điểm) và Wolves (16) gần như đã bị bỏ lại. Khoảng cách mong manh khiến nguy cơ xuống hạng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết với một đội trong nhóm "Big 6" như Tottenham.

Chuỗi phong độ của Tottenham đặc biệt đáng lo ngại. Đội bóng này đã thua cả năm trận gần nhất tại giải, và chưa thắng trận nào ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu năm 2026. Thất bại trước Crystal Palace cũng là trận thua thứ ba liên tiếp kể từ khi HLV tạm quyền Igor Tudor tiếp quản ghế nóng thay Thomas Frank.

Tiền vệ Pape Matar Sarr thất vọng sau trận Tottenham thua Crystal Palace 1-3 trên sân Tottenham Hotspur, thành phố London, Vương quốc Anh tối 5/3/2026. Ảnh: AP

Không khí trên sân Tottenham Hotspur trở nên độc hại khi trận đấu trôi về cuối hiệp một. Sau khi Dominic Solanke mở tỷ số cho chủ nhà, mọi thứ nhanh chóng sụp đổ khi trung vệ Micky van de Ven nhận thẻ đỏ vì kéo ngã Ismaila Sarr trong tình huống đối mặt. Crystal Palace tận dụng lợi thế hơn người để ghi ba bàn liên tiếp chỉ trong hơn 10 phút cuối hiệp.

Trên khán đài, sự thất vọng của CĐV Tottenham nhanh chóng chuyển thành giận dữ. Những tiếng la ó vang lên mỗi khi thủ môn Guglielmo Vicario chạm bóng, và không ít người hâm mộ quay sang chỉ trích ban lãnh đạo CLB. Một số khán giả thậm chí hét về phía khu vực dành cho lãnh đạo rằng họ đã "giết chết đội bóng".

Không khí căng thẳng đến mức nhiều CĐV rời sân từ sớm. Hình ảnh khán đài thưa dần xuất hiện ngay từ giờ giải lao, và sân gần như chỉ còn lác đác người xem khi trận đấu bước vào những phút cuối.

Sự chia rẽ giữa cầu thủ và người hâm mộ cũng lộ rõ. Theo Guardian, nhiều thời điểm khán giả la ó các cầu thủ, còn một số cầu thủ tỏ ra khó chịu trước phản ứng từ khán đài. Bầu không khí trở thành nơi "khán giả ghét cầu thủ, cầu thủ ghét khán giả, còn tất cả đều ghét ban lãnh đạo".

Tình huống Ismaila Sarr ghi bàn vào lưới Tottenham. Ảnh: AP

Sau trận, Igor Tudor vẫn cố gắng giữ thái độ lạc quan dù Tottenham tiếp tục thất bại. HLV người Croatia cho rằng chiếc thẻ đỏ của Van de Ven đã thay đổi hoàn toàn cục diện. "Thật không may, đây là giai đoạn mà chúng tôi phải trả giá cho mọi thứ. Một chiếc thẻ đỏ có thể thay đổi toàn bộ trận đấu", Tudor nói. "Nghe có thể lạ, nhưng tôi tin vào đội bóng hơn sau trận này. Tôi đã thấy điều gì đó".

Tudor cho rằng Tottenham vẫn còn cơ hội trụ hạng nếu cải thiện trong giai đoạn còn lại của mùa giải. "Con thuyền đang đi theo hướng mà tôi muốn. Chúng tôi cần chọn đúng những người ở lại trên con thuyền. Những cầu thủ không muốn ở trên thuyền sẽ bị loại bỏ. Khi các cầu thủ chấn thương trở lại, tôi tin đội sẽ mạnh hơn và chiến thắng sẽ đến", ông nói thêm.

Tuy nhiên, thực tế không ủng hộ Tottenham. Dưới thời Tudor, đội đã thua cả ba trận. Chuỗi phong độ tệ hại kéo dài khiến niềm tin của người hâm mộ tiếp tục giảm sút. Tình hình càng đáng lo hơn khi Tottenham còn phải đối đầu nhiều đối thủ mạnh trong phần còn lại của mùa giải. Ngay vòng tới, vào ngày 15/3, họ sẽ làm khách trên sân Liverpool.

Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Nottingham Forest và West Ham đều còn nguyên cơ hội bứt lên. Với chỉ một điểm nhiều hơn nhóm xuống hạng, mỗi trận đấu còn lại với Tottenham giờ mang ý nghĩa sống còn.

Hoàng An