7 cầu thủ nhập tịch gian lận của Malaysia được thi đấu trở lại

MalaysiaTòa Trọng tài Thể thao (CAS) chấp thuận đơn xin tạm hoãn lệnh cấm thi đấu của FIFA của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Trong thông báo vào tối nay, LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết quyết định này có nghĩa CAS tạm thời đình chỉ lệnh cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, kể từ ngày 26/9/2025, của FIFA dành cho 7 cầu thủ Malaysia. Họ sẽ được phép tiếp tục sự nghiệp và tham gia mọi hoạt động bóng đá cho đến khi có quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của FAM với FIFA trên CAS.

Vấn đề này được đội ngũ pháp lý của đội tuyển Malaysia đệ đơn lên CAS vào ngày 8/12/2025, tức cùng ngày gửi đơn kháng cáo phán quyết của FIFA về vụ gian lận nhập tịch. Tuy nhiên, đến ngày 8/1, Giám đốc điều hành đội tuyển Rob Friend mới xác nhận hoàn tất gửi bản kháng cáo bào chữa đầy đủ lên Tòa.

7 cầu thủ Malaysia gốc nước bị FIFA cấm thi đấu một năm vì gian lận nhập tịch.

Malaysia yêu cầu CAS cho phép các cầu thủ tham gia các trận đấu cấp CLB trong khi chờ xử lý kháng cáo. Tòa đã xem xét ý kiến từ luật sư của cầu thủ, đội ngũ pháp lý của FAM và FIFA, trước khi ra quyết định có lợi cho các cầu thủ.

Vào tháng 9/2025, Ủy ban kỷ luật FIFA xác định "việc Malaysia sử dụng tài liệu hộ tịch bị làm giả hoặc không hợp lệ trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của bóng đá quốc tế". Nhóm này gồm Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).

Hệ quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và phạt bổ sung 2.000 franc (65 triệu đồng).

Đến tháng 12, FIFA xử Malaysia thua 0-3 các trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine, do sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch vi phạm. FAM cũng bị phạt 10.000 franc Thụy Sĩ.

Các trận đấu Malaysia bị xử phạt thuộc thẩm quyền quản lý của FIFA. Trong khi đó, các trận Malaysia thắng Nepal 2-0 ngày 25/3 và Việt Nam 4-0 ngày 10/6 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, thuộc quản lý của AFC. Liên đoàn vẫn giữ quan điểm chờ kết quả kháng cáo của FAM lên CAS, trước khi ra quyết định cuối cùng.

Trong tháng 1, CAS chưa xử lý vụ việc của Malaysia do kín lịch từ các vụ án khác. Tuy nhiên, ông Rob Friend cho biết Tòa sẽ sớm thông báo về phiên điều trần. "Thời gian cho thủ tục này có thể kéo dài vài tuần, hoặc cũng có thể là vài tháng", Friend cho biết.

Diễn biến chính vụ FIFA phạt Malaysia - 19/3/2025: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) gửi yêu cầu đến FIFA để xác minh tư cách thi đấu của Hector Hevel, kèm giấy khai sinh ghi ông nội của cầu thủ này sinh tại Melaka, Malaysia. - 20/3/2025: FAM tiếp tục gửi yêu cầu xác minh đối với Gabriel Palmero, với giấy khai sinh cho thấy bà nội anh sinh tại Melaka, Malaysia. - 24/3/2025: FIFA phản hồi FAM, cho biết dựa trên hồ sơ đã nhận, Hector Hevel "có vẻ đủ điều kiện" thi đấu cho tuyển Malaysia. - 6/6/2025: FAM nộp thêm hồ sơ cho 5 cầu thủ khác, gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Jon Irazabal. Mỗi hồ sơ đều kèm theo giấy khai sinh của ông hoặc bà, ghi sinh tại một bang thuộc Malaysia (Penang, George Town, Johor hoặc Sarawak). - 6 và 9/6/2025: FIFA gửi thư phản hồi, xác nhận rằng theo các giấy tờ FAM cung cấp, 5 cầu thủ còn lại "có vẻ đủ điều kiện". - 10/6/2025: Cả 7 cầu thủ nhập tịch ra sân trong trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam trên sân Bukit Jalil. Malaysia thắng 4-0, trong đó Figueiredo và Holgado ghi bàn. - 11/6/2025: FIFA nhận được đơn khiếu nại chính thức từ một liên đoàn thành viên, nghi ngờ tính hợp lệ của hồ sơ nhập tịch các cầu thủ, đặc biệt là thời gian hoàn tất và ra mắt quá nhanh. - 22 và 28/8/2025: Sau cuộc điều tra, Ủy ban Kỷ luật FIFA (FDC) chính thức mở thủ tục kỷ luật đối với FAM và bảy cầu thủ, khi xác định các giấy khai sinh gốc cho thấy ông/bà của họ sinh ngoài Malaysia, vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. - 22/8/2025: Chủ tịch FAM Joehari Ayub nộp đơn từ chức, lấy lý do sức khỏe. - 22/9/2025: FAM và các cầu thủ gửi phản hồi chính thức, cho rằng họ hành động thiện chí, dựa trên giấy tờ được cơ quan Malaysia xác nhận. - 25/9/2025: Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, Jorge Palacio, ban hành phán quyết cuối cùng của vụ việc. - 26/9/2025: Quyết định và mức phạt được gửi chính thức đến FAM và các cầu thủ liên quan. - 6/10/2025: FIFA gửi văn bản chi tiết 19 trang, giải thích căn cứ pháp lý, quá trình điều tra và lý do xử phạt, đến FAM cùng các bên liên quan. - 15/10/2025: Malaysia nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA - 3/11/2025: Ủy ban khiếu nại FIFA công bố kết quả kháng cáo. - 8/12/2025: Malaysia gửi đơn kiện FIFA lên CAS. - 17/12/2025: Malaysia bị xử thua 0-3 ở ba trận giao hữu với Cape Verde, Singapore và Palestine. - 18/12/2025: Malaysia hoàn tất bản lập luận chi tiết gửi lên CAS.

Hiếu Lương