Malaysia đã nộp đơn kháng cáo án phạt của FIFA

Quyền chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi lạc quan khi LĐBĐ Malaysia nộp đơn lên Ủy ban khiếu nại FIFA (FAC) về án phạt của 7 cầu thủ nhập tịch.

Mahadi cho biết đơn kháng cáo được nhóm luật sư của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đệ trình lên FIFA trước hạn cuối vào sáng nay 15/10.

"Khi chúng tôi nộp đơn nghĩa là hy vọng nhận về kết quả tích cực", ông nói với báo New Straits Times. "Ban quản lý đội tuyển Quốc gia có mối quan hệ với nhiều luật sư quốc tế hiểu biết về quy định bóng đá toàn cầu. Một mạng lưới chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ chúng tôi".

Trước đó, FAM từng thông báo sẽ thuê những luật sư thể thao giỏi trên thế giới để hỗ trợ liên đoàn khiếu nại.

Tiền đạo gốc Brazil Paulo Josue mừng bàn thắng ở phút 82 trong trận Malaysia hạ Lào 5-1 ở lượt bốn bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, tại sân Bukit Jalail, Malaysia ngày 14/10/2025. Ảnh: FAM

Trước khi có án phạt vào ngày 26/9, Ủy ban kỷ luật FIFA (FDC) đã cho FAM một tháng, từ ngày 22/8 đến 22/9, để giải trình nhưng bất thành. Vì vậy, Quyền chủ tịch Mahadi gọi lần này là cơ hội thứ hai cho bóng đá Malaysia. Bên cạnh đó, hồ sơ kháng cáo được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều.

"Tôi tin rằng đội ngũ pháp lý đã chuẩn bị một cách cẩn thận và tỉ mỉ", ông Mahadi cho hay. "Không hề có chuyện vội vàng hay chịu áp lực. Chúng tôi muốn đảm bảo quyết định được đưa ra có lợi cho Malaysia".

Án phạt của FIFA đang đẩy bóng đá Malaysia vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Bên cạnh việc bị phạt tiền, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch phải chịu án cấm thi đấu một năm trên mọi đấu trường, kể từ khi có quyết định là ngày 26/9. Theo FDC, đã có sai lệch nghiêm trọng giữa giấy khai sinh mà FAM nộp và bản gốc do FIFA thu thập, cho thấy nơi sinh thật của ông hoặc bà các cầu thủ này đều nằm ngoài lãnh thổ Malaysia.

Malaysia vẫn được phép chơi các trận tiếp theo ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 - nơi họ đang đứng đầu với 12 điểm qua bốn lượt trận. Tuy nhiên, căn cứ theo luật, họ hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3 vì sử dụng những cầu thủ sai tư cách trước Nepal và Việt Nam. Quyết định cuối cùng sẽ được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), đơn vị tổ chức giải Asian Cup, đưa ra sau khi có kết quả kháng cáo của Malaysia.

FAC không có thời hạn cố định khi xử lý một vụ kháng cáo, nhưng thường từ 30 đến 60 ngày. Vụ việc của Malaysia được coi là phức tạp, do liên quan đến tư cách cầu thủ, giả mạo hồ sơ, và có thể trừng phạt ĐTQG cũng như liên đoàn, nên có thể kéo dài từ 2 đến 3 tháng. Thời gian thậm chí có thể là 6 tháng nếu FAC cho rằng cần thu thập thêm bằng chứng, hoặc có phiên điều trần.

Nếu bị xử có tội, FAM có 10 ngày để gửi đơn lên FAC để xin biên bản phúc thẩm chi tiết, kể từ ngày Ủy ban này ra quyết định. Sau đó, họ có 21 ngày để gửi đơn kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS). Thời gian xử lý trung bình một vụ việc của CAS trong giai đoạn 2019-2024 vào khoảng 5,7 tháng.

Tuy nhiên, do vòng loại cuối Asian Cup 2027 sẽ kết thúc vào ngày 31/3/2026, CAS rồi AFC khả năng cao phải sớm ra phán quyết.

HLV Peter Cklamovski ôm Faisal Halim, sau khi tiền đạo này gỡ hòa 1-1 cho Malaysia trong trận thắng Lào 5-1. Ảnh: FAM

Ngoài chuyện khiếu nại, FAM cũng đang xem xét án kỷ luật dành cho HLV trưởng ĐTQG Peter Cklamovski. HLV này từng công khai cho rằng mọi sự hỗn loạn vừa qua đều do lỗi của FAM, thay vì nhắm chỉ trích vào Nhiếp chính vương Johor, kiêm Chủ tịch CLB Johor Darul Tazim Tunku Ismail.

Phát biểu của nhà cầm quân người Australia không sai về mặt thông tin, nhưng diễn ra trong hoàn cảnh nhạy cảm. Dù Cklamovski đã xin lỗi và khẳng định không có ý thiếu tôn trọng, một số chuyên gia bóng đá Malaysia vẫn đề nghị FAM sa thải.

FAM hiện không phản ứng ngay mà đợi cho ĐTQG thi đấu xong vòng loại cuối Asian Cup 2027, nhằm tạo không khí thoải mái nhất. Quyền chủ tịch FAM Yusoff Hamadi cho biết ông chấp nhận lời xin lỗi của HLV trưởng, cho rằng có thể chỉ là lỡ lời hoặc vô ý. "Nhưng với tư cách một tổ chức, FAM có những quy định riêng và chúng tôi phải chấp hành. Do đó, FAM sẽ để cơ quan độc lập là Ủy ban kỷ luật cân nhắc và quyết định hành động tiếp theo", Mahadi cho biết.

Điều 91 trong Quy định của FAM, các quan chức bị cấm đưa ra những tuyên bố công khai chỉ trích ban quản lý FAM hoặc làm hoen ố hình ảnh của FAM. Người vi phạm có thể bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc đình chỉ công tác.

Trung Thu