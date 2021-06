6% người TP HCM sẽ được tiêm vaccine sau 7 ngày

Với 944.000 liều vaccine Covid-19 đã nhận được, TP HCM dự kiến khoảng 6% dân số được tiêm vaccine sau chiến dịch đang diễn ra tuần này.

Tại cuộc họp về chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 trưa 21/6, phó chủ tịch UBND Dương Anh Đức cho biết đợt tiêm chủng này thành phố sử dụng vaccine AstraZeneca trong số một triệu liều Nhật Bản tặng Việt Nam.

Trong đó, thành phố đã nhận được 836.000 liều, gồm 30.000 liều giao Bộ Quốc phòng để tiêm cho lực lượng vũ trang, 20.000 liều được chỉ định cho lực lượng công an, trong đó 18.000 liều cho Công an TP.HCM, 2.000 còn lại được tiêm cho người thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn.

Như vậy, đợt này, TP HCM được giao nhiệm vụ tiêm hơn 804.000 liều vaccine bắt đầu từ ngày 19/6. Từ chiều nay sẽ chính thức triển khai tiêm đại trà. Ông Đức hy vọng chiến dịch triển khai đúng như kế hoạch 5 ngày, thời gian còn lại khoảng 1,5 ngày dành để tiêm vét.

Tại cuộc họp, phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cho biết đến nay, thành phố đã nhận tổng cộng 4 đợt vaccine Covid-19 với tổng 944.000 liều. Khi xong đợt này, khoảng 6% dân số TP HCM được tiêm chủng ngừa Covid-19.

Theo ông Nam, thành phố cần có khoảng 14 triệu liều vaccine, để tiêm đủ hai mũi cho mỗi người. Do đó, thành phố vẫn đang tiếp tục đàm phán với các nhà sản xuất vaccine để tiếp cận các nguồn vaccine khác. Việc đàm phán đang có nhiều thuận lợi, hy vọng đầu quý 3 sẽ có kết quả.

"Thành phố sẽ nỗ lực hết sức để có đủ vaccine tiêm cho 2/3 người dân thành phố, tương đương 7 triệu người trong năm nay", phó giám đốc Sở Y tế cho biết.

Sở Y tế đã bố trí 946 đội tiêm và 59 đội dự phòng. Mỗi đội tiêm được Bộ Y tế và Sở tập huấn kỹ về công tác an toàn tiêm chủng. Ngoài ra, ngành y tế tập huấn cho hơn 4.000 đoàn viên thanh niên để hướng dẫn, sắp xếp, bố trí cho người tiêm chủng giãn cách an toàn. Đội ngũ y tế khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm triển khai chặt chẽ. Lực lượng xe cứu thương và ê kíp cấp cứu luôn trong trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển trường hợp có phản vệ đến bệnh viện gần nhất để điều trị.

Đặc biệt, phó giám đốc Sở Y tế khẳng định, nếu người tiêm gặp phản ứng dị ứng, phản vệ, sẽ được chuyển đến đơn vị điều trị tốt nhất, với phác đồ và điều kiện điều trị tốt nhất. Người tiêm sẽ được hưởng toàn bộ chế độ chi trả của bảo hiểm y tế.

Đợt tiêm chủng thần tốc đợt này tại TP HCM bắt đầu ngày 19/6 tại điểm tiêm đầu tiên tại khu công nghệ cao, TP Thủ Đức, sử dụng vaccine AstraZeneca do Nhật Bản tài trợ. Ảnh: Quỳnh Trần.

Thư Anh