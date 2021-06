TP HCM đặt mục tiêu 2/3 người dân tiêm vaccine Covid-19 trong năm nay

Thông tin được Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết tại Lễ triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19, ngày 19/6. Để đạt mục tiêu 2/3 dân số thành phố được chủng ngừa Covid-19, TP HCM đã và đang chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine từ các nhà sản xuất, phân phối có uy tín trên thế giới. Trước mắt, thành phố tận dụng số vaccine hiện có để thần tốc "tiêm hết, tiêm an toàn" cho các nhóm cần ưu tiên cấp thiết.

Hôm nay, TP HCM bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm 836.000 liều vaccine ngừa Covid-19, là phần vaccine thành phố được Bộ Y tế ưu tiên phân bổ trong số 966.320 liều do Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam, trong bối cảnh số ca Covid-19 cộng đồng ở thành phố tăng nhanh liên tục từ ngày 18/5.

"Đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất của thành phố với tốc độ triển khai thần tốc vaccine trong 7 ngày", ông Hưng nói.

Theo ông Hưng, thành phố bước vào tuần thứ ba giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Đợt dịch thứ 4 này phức tạp hơn các đợt dịch trước do nhiều yếu tố. Do đó việc nhận 836.000 liều vaccine, trong đó có 50.000 liều cho lực lượng công an và quân đội, "thật sự rất đáng quý".

TP HCM triển khai tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21, công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp lớn nhằm đảm bảo duy trì chuỗi sản xuất, để vừa thực hiện chống dịch vừa thực hiện mục tiêu kép theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Thành phố sẽ tổ chức các điểm tiêm trong cộng đồng với số lượng 650 điểm tiêm mỗi ngày, bao gồm điểm thêm tại Trung tâm y tế, trạm y tế và các điểm tiêm lưu động. Để đảm bảo việc giãn cách, mỗi điểm tiêm chỉ thực hiện cho 200 người một ngày.

"Nếu thực hiện đúng tiến độ thì trong một ngày sẽ có 200.000 người được tiêm chủng và sẽ hoàn thành trước ngày 27/6", ông Hưng nói. Sau đó, thành phố sẽ đánh giá lại tình hình dịch bệnh để có những quyết sách tiếp theo.

Trong chiến dịch lớn nhất lịch sử này, ngành y tế huy động tổng lực lượng của các cơ sở đã được công bố đủ điều kiện tiêm chủng hoặc công bố đủ điều kiện tiêm vaccine phòng Covid-19 như Viện Y học dự phòng quân đội phía Nam, Cục Quân y, các bệnh viện thuộc Bộ - ngành, các bệnh viện công lập, ngoài công lập, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, Trung tâm y tế, trạm y tế, các cơ sở thuộc hệ thống VNVC, phòng khám tư nhân.

Các địa phương chịu trách nhiệm lựa chọn các địa điểm tổ chức tiêm chủng đảm bảo điều kiện đối với điểm tiêm chủng lưu động theo quy định. Theo ông Hưng, mặc dù triển khai quyết liệt và thần tốc nhưng mục tiêu đặt lên hàng đầu là phải đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, vừa đảm bảo phòng chống, kiểm soát lây nhiễm nCoV, vừa đảm bảo tiêm tới đâu an toàn tới đó.

Người tiêm sẽ được thực hiện sàng lọc để kịp thời phát hiện những trường hợp chống chỉ định hoặc tạm hoãn. Những trường hợp ghi nhận có các yếu tố cần thận trọng sẽ được khám chuyên khoa và tiêm chủng tại bệnh viện. Các tổ tiêm tư vấn đầy đủ cho người tiêm về tác dụng lợi ích của việc sử dụng vaccine và giải thích những phản ứng có thể gặp sau tiêm. Khi tiêm chủng phải tổ chức giám sát, xử trí sự cố bất lợi sau tiêm, không để xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Trước đó, từ ngày 8/3, thành phố đã triển khai ba đợt tiêm vaccine cho hơn một triệu lượt người, trong đó có khoảng 30.000 người đã được tiêm đủ hai mũi.

Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM Nguyễn Hữu Hưng tại Lễ triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19, ngày 19/6. Ảnh: Hữu Khoa.

Phát biểu tại lễ khởi động chiến dịch tiêm chủng, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định trận chiến Covid-19 lần này diễn biến phức tạp nhất, khó lường nhất, do có nhiều biến chủng lây bệnh với khả năng lây nhanh hơn, rộng hơn, mạnh hơn, nặng hơn. Thành phố sôi động nhất cả nước bước vào tuần giãn cách thứ ba, đồng nghĩa với việc chấp nhận "chậm lại" để ngăn chặn, kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh.

Ông Bình biểu dương các lực lượng tuyến đầu, trực tiếp tham gia chống dịch như y tế, quân đội, công an, bộ đội biên phòng... và chính quyền, ban chỉ đạo chống dịch các cấp đã làm việc không mệt mỏi, không có giờ nghỉ, quên mọi vất vả, hiểm nguy để tận dụng từng giây, từng phút với quyết tâm cao nhất nhanh chóng truy vết, khoanh vùng dập dịch, để sớm kiểm soát dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Người dân thành phố cũng đã đồng lòng thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trước thực tế nguồn cung vaccine của cả thế giới hiện vẫn rất khan hiếm, Việt Nam đã nỗ lực đến mức tối đa, huy động, vận động, bằng mọi cách sớm nhất, nhanh nhất để người dân được tiếp cận vaccine, trước mắt ưu tiên cho những điểm "nóng", những khu vực có nguy cơ cao.

Phó thủ tướng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã kịp thời viện trợ Việt Nam gần một triệu liều vaccine. Từ đó Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phân bổ phần lớn cho TP HCM - đô thị đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị và đang là điểm nóng của đợt dịch lần thứ 4 này.

"Số vaccine phân bổ đợt này chỉ đáp ứng được một phần trong số nhu cầu trên 2,3 triệu người cần được ưu tiên tiêm vaccine, vì vậy thành phố cần triển khai tiêm cho các đối tượng theo đúng nghị quyết 21 và các đối tượng nguy cơ cao như công nhân các khu chế xuất, công nghiệp, công nghệ cao, doanh nghiệp", ông Bình chia sẻ. Đồng thời, ngành y tế phối hợp hỗ trợ và tổ chức tiêm cho lực lượng công an trên địa bàn.

Phó Thủ tướng khuyến cáo, dù có vaccine vẫn tuyệt đối không được chủ quan, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K. "Luôn ghi nhớ vaccine + 5K, vì tiêm xong vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh, chỉ là sẽ nhiễm nhẹ hơn hoặc không triệu chứng, quan trọng là không bị nặng".

Nhân viên FPT Software tại Khu Công nghệ cao TP HCM tiêm vaccine Covid-19 sáng 19/6. Ảnh: Quỳnh Trần.

Đầu năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát, cả thế giới lo lắng, bất an vì chữa thì không có thuốc, phòng thì không có vaccie. Tại thời điểm đó, Việt Nam đã tự hào chữa khỏi được cho nhiều bệnh nhân nặng, cũng chính ở TP HCM.

Theo Phó thủ tướng, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, thông điệp 5K phổ biến ở hầu khắp mọi nơi. Nhưng chỉ có 5K là chưa đủ. Để chuyển trạng thái phòng, chống dịch sang dự phòng tích cực, chủ động, cần phải có biện pháp căn bản là vaccine.