6 lý do nên mở lại trường mầm non

Gần đây trong các cuộc tranh luận về việc có nên hay không cho mở cửa trở lại các trường học, tôi thấy rất lạ là khối trường mầm non, mẫu giáo gần như bị bỏ quên, không được nhắc đến.

Bản thân tôi thì nghĩ ngược lại, khối trường mầm non, mẫu giáo nên là khối được ưu tiên mở đầu tiên, càng sớm càng tốt, vì những lý do sau:

1. Khác với các cấp từ tiểu học trở lên, việc đến trường ở khối mầm non, mẫu giáo là không bắt buộc. Vì thế, sẽ không có cảnh có những phụ huynh lo lắng con không được an toàn vì buộc phải đưa con đến trường. Gia đình nào lo lắng chưa đủ an toàn để đi học thì hoàn toàn có thể cho con ở nhà, gia đình nào không quá lo lắng và cảm thấy lợi ích của việc cho con đến trường lớn hơn so với rủi ro thì có thể cho con đến trường, không ai bắt ép ai cả.

2. Giáo dục sớm ở lứa tuổi mầm non, mẫu giáo là rất quan trọng với sự phát triển của trẻ. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có học hành sách vở như các cấp học cao hơn là cần thiết, còn trẻ mầm non mẫu giáo "chỉ có ăn với chơi thì cần gì đến trường". Đó là những suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.

Lứa tuổi từ 1-5 tuổi là thời kỳ não trẻ phát triển rất nhanh. Trẻ cần học rất nhiều qua chính việc chơi, hoàn thiện các giác quan, rèn luyện kỹ năng vận động, kỹ năng ngôn ngữ, xã hội... đặt nền móng cho cả cuộc đời của trẻ sau này. Nếu bỏ lỡ giai đoạn cửa sổ vàng này, việc hoàn thiện các giác quan, kỹ năng đó sau này có thể khó khăn hơn nhiều.

Trẻ cần được chơi có phương pháp, có người hướng dẫn (các cô giáo ở trường), có đủ đồ chơi, giáo cụ, đủ không gian vận động, có bạn bè... thì mới có thể phát triển tốt nhất về cả thể chất, trí tuệ lẫn tâm lý, tinh thần. Trẻ đã phải ở ru rú trong nhà đến nay được gần nửa năm, giai đoạn cửa sổ vàng trôi qua rất nhanh và không lấy lại được. Nếu kéo dài thêm nữa có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cả một thế hệ trẻ em.

3. Các phụ huynh cũng cần có chỗ để gửi con để có thể yên tâm đi làm. Nhiều công ty không cho phép làm việc tại nhà, trong khi nhà trẻ thì không mở cửa, đó là một mâu thuẫn lớn. Để con cho ông bà hay giúp việc chăm sóc không phải là phương án tối ưu vì nhiều lý do. Nhiều gia đình không tiện gửi ông bà, cũng không có điều kiện thuê giúp việc. Họ sẽ phải vừa làm việc vừa tự trông con, công việc bị ảnh hưởng mà trẻ cũng không được chăm sóc chu đáo, dễ cảm thấy cô đơn, bị bỏ rơi, ảnh hưởng đến phát triển trí tuệ và tâm lý của trẻ; hoặc là phải nghỉ việc để ở nhà trông con, gây lãng phí nguồn lao động trong bối cảnh nền kinh tế đang cần phục hồi sau dịch.

4. Các trường mầm non, mẫu giáo, đặc biệt là các trường tư thục, cũng là các doanh nghiệp, và họ đã phải chịu thiệt hại nặng nề sau các đợt giãn cách kéo dài. Các trường cũng cần có doanh thu, giáo viên mầm non cũng cần có thu nhập.

Giáo dục vốn là ngành được khuyến khích phát triển, nhưng nếu các trường mầm non tư thục phải đóng cửa thêm một thời gian dài nữa, rất nhiều trường có khả năng sẽ phải giải thể, phá sản. Nếu được cho phép hoạt động cùng một số các yêu cầu phòng dịch, tôi tin rằng đa số các trường mầm non tư thục sẽ hoàn toàn có đủ nguồn lực và động lực để đáp ứng các yêu cầu và đi vào hoạt động sớm nhất có thể.

5. Hiện nay chúng ta hoàn toàn chưa có kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em dưới 6 tuổi, trên thế giới cũng gần như chưa có nước nào tiêm vaccine cho trẻ ở lứa tuổi này.

Đến cả trẻ từ 12 đến 18 tuổi hiện cũng mới chỉ bắt đầu có kế hoạch chuẩn bị tiêm, thì trẻ lứa tuổi mầm non, mẫu giáo nếu đợi đến khi tiêm xong hết có lẽ phải năm sau hoặc lâu hơn nữa, vì cũng chưa chắc là sẽ có loại vaccine nào đủ an toàn để tiêm cho trẻ dưới 6 tuổi hay không. Vì vậy, nếu "đợi đến khi tiêm vaccine xong mới cho đi học" thì sẽ chờ rất lâu.

6. Theo các dữ liệu khoa học thì tỉ lệ bệnh nặng và tử vong vì Covid-19 ở trẻ lứa tuổi này là rất thấp (ngoại trừ trẻ dưới 1 tuổi). Nếu các trường mầm non, mẫu giáo được mở cửa kèm theo các điều kiện chống dịch làm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm, xác suất trẻ gặp nguy hiểm là càng thấp, nên chúng ta không nên quá sợ hãi.

Vì 6 lý do nêu trên, tôi rất mong xem xét việc cho phép mở cửa lại các trường mầm non, mẫu giáo. Suốt nhiều tháng qua, tôi và nhiều những phụ huynh khác đang mong từng ngày để được cho con trở lại trường.

Tôi nghĩ, tỉ lệ phủ tiêm chủng cho người lớn ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM đã rất cao. Khi người lớn đã tiêm chủng hết thì cũng có thể dần dần mở cửa với trẻ em.

Quý

