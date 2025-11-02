Ăn uống gì giúp an thần, ngủ ngon?

Mất ngủ, ngủ không ngon giấc không chỉ do căng thẳng hay não bộ hoạt động quá mức mà còn xuất phát từ những thói quen hàng ngày âm thầm làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Những gì bạn ăn cũng có thể tác động đáng kể đến giấc ngủ. Thay đổi chế độ ăn uống, tăng cường một số loại thực phẩm và đồ uống phù hợp có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Chuối chứa kali, magie giúp thư giãn cơ bắp. Vitamin B6 có nhiều trong chuối, làm tăng nồng độ melatonin trong cơ thể, từ đó giảm các triệu chứng mất ngủ, khó ngủ. Chuối kết hợp với sữa trong món sinh tố chuối là một trong những thực phẩm tốt cho giấc ngủ.
Mất ngủ, ngủ không ngon giấc không chỉ do căng thẳng hay não bộ hoạt động quá mức mà còn xuất phát từ những thói quen hàng ngày âm thầm làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Những gì bạn ăn cũng có thể tác động đáng kể đến giấc ngủ. Thay đổi chế độ ăn uống, tăng cường một số loại thực phẩm và đồ uống phù hợp có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.
Chuối chứa kali, magie giúp thư giãn cơ bắp. Vitamin B6 có nhiều trong chuối, làm tăng nồng độ melatonin trong cơ thể, từ đó giảm các triệu chứng mất ngủ, khó ngủ. Chuối kết hợp với sữa trong món sinh tố chuối là một trong những thực phẩm tốt cho giấc ngủ.
Ăn một bát ngũ cốc nguyên hạt ít đường trước khi đi ngủ là cách đơn giản hỗ trợ giấc ngủ. Thực phẩm này giàu carbohydrate phức hợp làm tăng lượng tryptophan trong máu, từ đó ngủ ngon hơn.
Ăn một bát ngũ cốc nguyên hạt ít đường trước khi đi ngủ là cách đơn giản hỗ trợ giấc ngủ. Thực phẩm này giàu carbohydrate phức hợp làm tăng lượng tryptophan trong máu, từ đó ngủ ngon hơn.
Hạnh nhân giàu magiê, thúc đẩy giấc ngủ sâu và thư giãn cơ bắp. Chúng cũng cung cấp protein, góp phần duy trì lượng đường trong máu ổn định khi ngủ. Hạnh nhân còn chứa vitamin B, melatonin giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học và báo hiệu cơ thể chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Hạnh nhân giàu magiê, thúc đẩy giấc ngủ sâu và thư giãn cơ bắp. Chúng cũng cung cấp protein, góp phần duy trì lượng đường trong máu ổn định khi ngủ. Hạnh nhân còn chứa vitamin B, melatonin giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học và báo hiệu cơ thể chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Hạt óc chó chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhất là axit béo omega-3 và axit linoleic. Ăn loại hạt này có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ vì chúng cung cấp melatonin tốt. Thành phần axit béo trong hạt óc chó cũng giúp ích cho người mất ngủ.
Hạt óc chó chứa nhiều chất dinh dưỡng, nhất là axit béo omega-3 và axit linoleic. Ăn loại hạt này có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ vì chúng cung cấp melatonin tốt. Thành phần axit béo trong hạt óc chó cũng giúp ích cho người mất ngủ.
Sữa ấm có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ ngon nhờ hàm lượng tryptophan, một chất mà cơ thể sử dụng để sản xuất các hormone điều hòa giấc ngủ như serotonin và melatonin. Uống một ly sữa ấm kết hợp thực phẩm giàu carbohydrate như yến mạch có lợi cho giấc ngủ sâu.
Sữa ấm có tác dụng thúc đẩy giấc ngủ ngon nhờ hàm lượng tryptophan, một chất mà cơ thể sử dụng để sản xuất các hormone điều hòa giấc ngủ như serotonin và melatonin. Uống một ly sữa ấm kết hợp thực phẩm giàu carbohydrate như yến mạch có lợi cho giấc ngủ sâu.
Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, AI