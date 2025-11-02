Ăn uống gì giúp an thần, ngủ ngon?

Mất ngủ, ngủ không ngon giấc không chỉ do căng thẳng hay não bộ hoạt động quá mức mà còn xuất phát từ những thói quen hàng ngày âm thầm làm gián đoạn nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Những gì bạn ăn cũng có thể tác động đáng kể đến giấc ngủ. Thay đổi chế độ ăn uống, tăng cường một số loại thực phẩm và đồ uống phù hợp có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Chuối chứa kali, magie giúp thư giãn cơ bắp. Vitamin B6 có nhiều trong chuối, làm tăng nồng độ melatonin trong cơ thể, từ đó giảm các triệu chứng mất ngủ, khó ngủ. Chuối kết hợp với sữa trong món sinh tố chuối là một trong những thực phẩm tốt cho giấc ngủ.