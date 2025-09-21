5 thực phẩm người cao huyết áp cần tránh

Tránh thực phẩm chế biến, đồ uống đường, chất béo bão hòa, ngâm đóng hộp và rượu, caffeine để kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ tim mạch.

Tăng huyết áp, hay "kẻ giết người thầm lặng", ảnh hưởng đến 1,28 tỷ người trưởng thành từ 30-79 tuổi trên toàn cầu, với 46% không biết mình mắc bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 2023. Phần lớn sống ở các nước thu nhập thấp và trung bình, tình trạng này âm thầm gây căng thẳng cho mạch máu, tăng nguy cơ bệnh tim, đột quỵ và tổn thương thận mà không có triệu chứng rõ ràng.

May mắn thay, phát hiện sớm cùng chế độ ăn uống phù hợp và thuốc men có thể kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm người cao huyết áp cần tránh để bảo vệ sức khỏe.

Thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn như súp đóng hộp, bữa ăn đông lạnh, thịt nguội, đồ ăn nhẹ đóng gói chứa nhiều natri, khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp. Nghiên cứu năm 2023 chỉ ra rằng giảm natri giúp hạ huyết áp đáng kể ở người lớn.

Nên chuyển sang thực phẩm tươi, chưa qua chế biến và kiểm tra nhãn sản phẩm để đảm bảo hàm lượng natri thấp. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo người cao huyết áp giới hạn natri ở 2.300 mg/ngày, lý tưởng là 1.500 mg.

Đồ uống và thực phẩm nhiều đường

Đồ uống có đường, kẹo, món tráng miệng chứa đường bổ sung không chỉ gây béo phì, kháng insulin, viêm nhiễm mà còn làm tăng huyết áp do ảnh hưởng chức năng mạch máu và giữ nước. Một phân tích năm 2024 từ 35 nghiên cứu xác nhận đồ uống có đường, đồ uống ngọt nhân tạo và lượng đường cao liên quan trực tiếp đến nguy cơ tăng huyết áp.

Nên chọn nước lọc, đồ uống không đường và đồ ăn nhẹ ít đường để kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Chất béo bão hòa và chuyển hóa

Chất béo bão hòa và chuyển hóa trong thịt đỏ, sữa nguyên chất, thịt chế biến sẵn gây tích tụ mảng bám, làm cứng động mạch, tăng sức cản và huyết áp, đồng thời nâng nguy cơ đau tim. Thịt chế biến sẵn đặc biệt hại do chứa cả chất béo xấu và natri cao.

Chuyển sang protein nạc như gia cầm, cá, đậu; chọn sữa ít béo và chất béo thực vật để bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Chất béo bão hòa và chuyển hóa trong thịt đỏ gây tích tụ mảng bám, làm cứng động mạch, tăng sức cản và huyết áp. Ảnh: Bùi Thủy

Thực phẩm ngâm, bảo quản, đóng hộp

Thực phẩm ngâm, bảo quản và đóng hộp chứa lượng muối cao để kéo dài thời gian sử dụng, nhưng natri dư thừa làm tăng huyết áp, gây nguy cơ bệnh tim và thận.

Chọn rau tươi hoặc đông lạnh không thêm muối, hoặc kiểm tra nhãn để tìm sản phẩm đóng hộp ít natri, đảm bảo sức khỏe tim mạch và huyết áp ổn định.

Rượu và caffeine

Rượu và đồ uống nhiều caffeine như cà phê đậm, nước tăng lực có thể làm tăng huyết áp, đặc biệt ở người mắc bệnh cao huyết áp.

Rượu còn cản trở thuốc điều trị và gây tăng cân, trong khi caffeine khiến động mạch tạm thời thu hẹp, làm tăng áp lực máu.

Một nghiên cứu năm 2014 chỉ ra rằng uống rượu thường xuyên kích hoạt dây thần kinh quá mức, gây tổn thương mạch máu và ảnh hưởng hormone kiểm soát huyết áp.

Người cao huyết áp nên hạn chế rượu và caffeine để duy trì huyết áp ổn định và hỗ trợ hiệu quả điều trị.

Mỹ Ý (Theo Times of India)