5 thực phẩm giúp thận lọc độc tố nên ăn thường xuyên

Thận hoạt động liên tục suốt cả ngày, và khi gặp vấn đề, độc tố sẽ tích tụ lâu hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Một số thực phẩm hàng ngày có thể hỗ trợ chức năng thận tự nhiên.

Trái bầu giàu nước và kali, giúp thận lọc chất thải mà không gây áp lực. Ăn bầu còn hỗ trợ dòng chảy nước tiểu đều đặn, giảm tích tụ độc tố. Bạn có thể nấu chín hoặc xay lấy nước uống để thanh lọc cơ thể.