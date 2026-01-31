5 thói quen 'tử thần' âm thầm rút ngắn tuổi thọ mỗi ngày

Ngồi lì quá lâu, ăn nhiều thịt chế biến sẵn, tự cô lập, ngó lơ giấc ngủ và bỏ lỡ khám sức khỏe định kì khiến tuổi thọ âm thầm bị rút ngắn.

Trường thọ không phải là một "bí mật" siêu nhiên, mà là kết quả của những lựa chọn lối sống hằng ngày. Theo các chuyên gia, khoảng 80% người trưởng thành trên 65 tuổi đang phải sống chung với ít nhất hai căn bệnh mãn tính. Vì vậy, mục tiêu thực sự không chỉ là sống lâu, mà là sống khỏe mạnh cho đến những năm tháng cuối đời.

Tiến sĩ Emily Johnston, chuyên gia nghiên cứu về lão hóa tại NYU Langone, đã chỉ ra 5 thói quen xấu cần loại bỏ ngay lập tức để bảo vệ "tuổi thọ khỏe mạnh" của bạn:

Ngồi lì một chỗ quá lâu

Vận động hằng ngày là thói quen quan trọng nhất để bảo vệ cả thể chất lẫn tinh thần. Lối sống ít vận động từ lâu đã được chứng minh là có liên quan đến hàng loạt vấn đề: từ đau lưng, hội chứng "mông chết" cho đến béo phì, viêm nhiễm, cao huyết áp và ung thư.

Đừng coi việc vận động là phải đến phòng gym hay chạy bộ trên máy. Hãy đứng dậy mỗi giờ một lần, leo cầu thang bộ, dọn dẹp nhà cửa hoặc khiêu vũ. Mục tiêu cần đạt là 150 phút aerobic cường độ trung bình mỗi tuần và tập kháng lực 2-3 lần.

Ăn thịt chế biến sẵn thường xuyên

Chế độ ăn Địa Trung Hải (giàu thực vật, ngũ cốc nguyên hạt) luôn là "tiêu chuẩn vàng" cho sự trường thọ. Ngược lại, các loại thịt siêu chế biến như xúc xích, thịt xông khói, lạp xưởng hay thịt đóng hộp lại là "kẻ thù" của sức khỏe.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp thịt chế biến sẵn vào Nhóm 1 các tác nhân gây ung thư (đặc biệt là ung thư đại trực tràng). Chúng chứa hàm lượng muối, chất béo bão hòa và chất bảo quản cực cao, làm tăng nguy cơ tiểu đường và bệnh tim.

Hãy thay thế bằng thịt bò nạc, thịt gà hoặc hải sản. Nếu bạn quá yêu thích xúc xích, hãy coi đó là món ăn "đặc biệt" chỉ dành cho ngày sinh nhật thay vì thực phẩm hằng ngày.

Các loại thịt siêu chế biến như xúc xích, thịt xông khói, lạp xưởng hay thịt đóng hộp lại là "kẻ thù" của sức khỏe. Ảnh: Bảo Bảo

Tự cô lập bản thân

Con người là sinh vật có tính xã hội. Việc dành quá nhiều thời gian đơn độc làm tăng nguy cơ trầm cảm, suy giảm nhận thức và bệnh tim. Sự kết nối với cộng đồng không chỉ cải thiện sức khỏe tinh thần mà còn giúp giảm căng thẳng và tạo ra ý nghĩa sống.

Thay vì chỉ kết nối qua màn hình điện thoại, hãy cố gắng gặp gỡ trực tiếp bạn bè, gia đình hoặc hàng xóm thường xuyên nhất có thể.

Ngó lơ các vấn đề về giấc ngủ

Ngủ kém không phải là một "nét tính cách", đó là một vấn đề y khoa. Khi già đi, các tình trạng như ngáy, hội chứng chân không yên hay ngưng thở khi ngủ trở nên phổ biến hơn nhưng lại thường bị bỏ qua.

Ngủ không ngon giấc kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, mất trí nhớ và bệnh tim mạch. Nếu bạn thường xuyên thấy buồn ngủ cực độ vào ban ngày hoặc tỉnh giấc trong tình trạng hụt hơi, hãy trao đổi ngay với bác sĩ để được tầm soát giấc ngủ.

Bỏ lỡ các đợt khám sức khỏe định kỳ

Các bệnh mãn tính liên quan đến tuổi tác không xuất hiện sau một đêm, chúng âm thầm phát triển qua nhiều năm mà không có triệu chứng rõ ràng.

Khám sức khỏe hằng năm và tầm soát định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề khi chúng còn có thể điều trị hiệu quả. Việc nắm rõ các chỉ số như huyết áp, cholesterol giúp bạn chủ động điều chỉnh lối sống hoặc sử dụng thuốc kịp thời, ngăn chặn một mầm bệnh nhỏ biến thành thảm họa chết người.

Không bao giờ là quá sớm hay quá muộn để bắt đầu xây dựng những thói quen tốt cho tuổi già. Hãy nhớ rằng, mỗi lựa chọn nhỏ hôm nay - từ việc chọn một món ăn lành mạnh đến việc bước ra ngoài gặp gỡ bạn bè - đều là một khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai của chính bạn.

