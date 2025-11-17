5 thói quen buổi sáng giúp kiểm soát acid uric hiệu quả

Uống nước chanh ấm, nước lọc, ăn sáng ít purine, tránh caffeine và tập nhẹ buổi sáng giúp kiểm soát acid uric tự nhiên, hiệu quả.

Mức acid uric cao tăng lên một cách từ từ và nếu không được phát hiện kịp thời, nó có thể gây ra các tình trạng đau đớn như bệnh gout, cứng khớp và mệt mỏi. Mặc dù chế độ ăn uống và thuốc men đóng vai trò chủ chốt, nhưng thói quen buổi sáng cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc cơ thể quản lý acid uric hiệu quả như thế nào.

Acid uric cao cũng có thể góp phần gây ra sỏi thận và theo thời gian, có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Bắt đầu ngày mới bằng những thói quen lành mạnh có thể giúp thận hoạt động tốt, đào thải độc tố, điều chỉnh quá trình trao đổi chất và giảm viêm. Vì vậy, dưới đây là một số thói quen buổi sáng đơn giản nhưng hiệu quả để kiểm soát mức acid uric một cách tự nhiên:

Bắt đầu ngày mới bằng nước ấm và chanh

Uống một ly nước ấm pha chanh ngay khi thức dậy vào buổi sáng giúp khởi động quá trình tiêu hóa và thúc đẩy việc loại bỏ acid uric ra khỏi cơ thể. Nước chanh, mặc dù có vị chua, nhưng lại có tác dụng kiềm hóa trong cơ thể, giúp trung hòa lượng acid uric dư thừa. Nó cũng chứa vitamin C, chất này có thể làm giảm mức acid uric bằng cách hỗ trợ bài tiết qua nước tiểu.

Nước chanh có thể làm giảm mức acid uric. Ảnh: Bảo Bảo

Uống 2-3 ly nước khi bụng đói

Nước đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ acid uric ra khỏi cơ thể bằng cách làm loãng acid uric và hỗ trợ chức năng thận hoạt động đúng cách.

Vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới bằng 2-3 ly nước để hỗ trợ chức năng thận và ngăn ngừa các tinh thể acid uric hình thành trong khớp.

Ăn bữa sáng ít purine

Thực phẩm giàu purine như thịt đỏ, nội tạng động vật và một số loại hải sản có thể dẫn đến mức acid uric cao. Do đó, tốt hơn hết là nên tránh chúng và thay vào đó nên ăn bữa sáng ít purine như bột yến mạch, trái cây, sữa chua và ngũ cốc nguyên hạt.

Thực phẩm ít purine nhẹ nhàng với hệ tiêu hóa và giàu chất xơ, giúp ổn định quá trình trao đổi chất của acid uric.

Theo một nghiên cứu năm 2020 có tiêu đề "Mối liên hệ giữa việc hấp thụ thực phẩm giàu purine và tăng acid uric máu", bữa sáng giàu chất xơ cũng cải thiện tiêu hóa và giúp cân bằng mọi sự tăng đột biến lượng đường trong máu - cả hai đều quan trọng đối với việc quản lý acid uric.

Tập thể dục nhẹ nhàng hoặc yoga vào buổi sáng

Tập thể dục giúp cải thiện lưu thông máu trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ chức năng thận bằng cách đào thải acid uric. Vì vậy, hãy bắt đầu ngày mới bằng một số bài tập nhẹ nhàng như đi bộ hoặc tập yoga thường xuyên. Tập thể dục thường xuyên cũng giúp kiểm soát cân nặng, điều này rất quan trọng để kiểm soát mức acid uric.

Tuy nhiên, mọi người nên tránh tập thể dục quá sức vì điều đó có thể làm tăng tạm thời mức acid uric do tăng acid lactic và mất nước, theo một bài báo năm 2024 được xuất bản trên PMC.

Tránh uống trà hoặc cà phê khi bụng đói

Bắt đầu ngày mới bằng caffeine (thường có trong trà hoặc cà phê) có thể làm cơ thể bạn mất nước và gây căng thẳng cho chức năng thận, làm giảm khả năng lọc acid uric một cách hiệu quả.

Một nghiên cứu năm 2021 có tiêu đề "Ảnh hưởng của cà phê có và không có caffeine đối với acid uric huyết thanh và độ thanh thải acid uric" đã phát hiện ra rằng cà phê có caffeine thực sự làm tăng nhẹ acid uric huyết thanh ở những người không bị tăng acid uric máu, nhưng không làm thay đổi độ thanh thải acid uric của thận, trong khi cà phê không chứa caffeine làm giảm mức acid uric huyết thanh.

Vì vậy, tốt nhất là nên trì hoãn việc uống caffeine cho đến sau khi đã bổ sung nước và ăn sáng. Thay vào đó, hãy bắt đầu bằng các loại trà thảo mộc như gừng hoặc nghệ, những loại này có thể làm giảm viêm một cách tự nhiên.

Việc ưu tiên hydrat hóa vào buổi sáng trước khi dùng caffeine không chỉ hỗ trợ chức năng thận mà còn giúp duy trì năng lượng và sự trao đổi chất cân bằng suốt cả ngày.

Mỹ Ý (Theo Times of India)