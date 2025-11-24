5 thói quen âm thầm tàn phá tim mỗi ngày

Ăn kiêng cực đoan, căng thẳng, ngủ ít, sức khỏe đường ruột kém, tự dùng thuốc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Đau tim vẫn là một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu, dù y học ngày càng tiến bộ. Để ngăn ngừa các tình trạng nguy hiểm như nhồi máu, đột quỵ hay ngừng tim, việc kiểm soát huyết áp, cholesterol và các yếu tố nguy cơ luôn được chú trọng.

Tuy vậy, bác sĩ tim mạch Dimitry Yaranov, làm việc tại Baptist Medical, Mỹ, nhấn mạnh lối sống và sức khỏe tổng thể mới là chìa khóa quyết định. Dưới đây là 5 điều cần tránh khi quản lý huyết áp để bảo vệ tim mạch, theo Yaranov.

Bỏ qua nền tảng tim mạch

Sức khỏe tim không chỉ dựa vào huyết áp hay cholesterol. Giấc ngủ chất lượng, quản lý căng thẳng, không khí sạch và hệ vi sinh đường ruột đều đóng vai trò quan trọng. Ngủ không đủ giấc hay stress kéo dài có thể gây viêm, tăng huyết áp và âm thầm tổn hại tim.

Thuốc hay xét nghiệm đơn lẻ không thể bù đắp những yếu tố này, chỉ tiếp cận toàn diện mới giúp phòng ngừa hiệu quả.

Nạp nhiều protein hay thịt có thể làm tăng cholesterol xấu và viêm toàn thân, nguy cơ tắc mạch cao. Ảnh: Bùi Thủy

Chế độ ăn kiêng cực đoan

Nạp nhiều protein hay thịt có thể làm tăng cholesterol xấu và viêm toàn thân, nguy cơ tắc mạch cao ngay cả với người trẻ khỏe. Thay vào đó, nên ưu tiên chế độ cân bằng, giàu rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc và chất béo lành mạnh, vừa ổn định huyết áp, vừa nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột.

Gồng mình chịu căng thẳng

Lịch làm việc dày đặc và áp lực cảm xúc dễ khiến nhiều người cố vượt qua stress. Thói quen này làm huyết áp tăng tạm thời, nếu kéo dài dẫn đến huyết áp cao mạn tính và viêm. Thực hành thiền, tập luyện, ngủ đủ và thiết lập ranh giới cảm xúc góp phần bảo vệ tim hiệu quả.

Lơ là sức khỏe hệ vi sinh đường ruột

Sức khỏe tim mạch, bao gồm huyết áp, chịu ảnh hưởng mạnh từ hệ vi sinh. Chế độ giàu chất xơ, thực phẩm lên men và prebiotic hỗ trợ cân bằng vi sinh, giảm viêm và huyết áp ổn định. Ngược lại, rối loạn đường ruột có thể làm tăng nguy cơ tim mạch

Tự dùng thuốc

Dùng thuốc hay thực phẩm bổ sung không có chỉ dẫn dễ phá hỏng nỗ lực bảo vệ tim. Người bệnh cần trao đổi rõ với bác sĩ về mọi loại thuốc như NSAID, corticosteroid hay chất kích thích trước khi sử dụng vì chúng dễ làm huyết áp tăng hoặc giữ nước.

Hương Giang (Theo Times of India)